Visszalépett az MNB-alapítvány kuratóriumából a fővárosi korrupciós razzia során előállított fideszes politikus

Razzia: három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában
A nyomozás szálai egy régebbi parkfenntartási közbeszerzési botrányhoz vezetnek vissza.
A képviselő a vele szemben megfogalmazott gyanúsítást alaptalannak tartja, ezért ellene panasszal élt.
„Egyeztetve az MNB új vezetésével, a vizsgálat lezárultáig visszalépek a PADME Alapítványban betöltött kurátori tisztségemtől” – közölte Gór Csaba Budapest II. kerületének fideszes frakcióvezetője az Indexnek. A politikus egyike volt azoknak, akiket előállítottak kedden egy pártokon átívelő, fővárosi korrupciós razzia során.
Ezt is ajánljuk a témában
A nyomozás szálai egy régebbi parkfenntartási közbeszerzési botrányhoz vezetnek vissza.
Gór Csaba a lapnak elmondta, hogy a nyomozó hatóság meghallgatta egy folyamatban lévő ügyben. A vele szemben megfogalmazott gyanúsítást ugyanakkor alaptalannak tartja, ezért ellene panasszal élt, majd ezt követően elengedték.
Mint írta: „Tizenhat éve szolgálom a kerületet tisztességesen, a jogszabályok maradéktalan betartásával, és ez a jövőben sem fog változni. Bízom benne, hogy mielőbb tisztázódik az igazság ebben az ügyben.” Az Indexnek azt is elmondta, hogy felelős tisztségviselőként nem engedheti meg, hogy az eljárás az általa képviselt szervezetekre is hatással legyen. Ezzel kapcsolatban elmondta: „Egyeztetve az MNB új vezetésével, a vizsgálat lezárultáig visszalépek a PADME Alapítványban betöltött kurátori tisztségemtől.”
Mint írtuk, a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények gyanúja miatt egyszerre állított elő fideszes és baloldali politikusokat kedden.
A baloldali közszereplők közül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert állították elő. A 24.hu továbbá úgy értesült, hogy a Fideszhez köthető előállítottak között van: Láng Zsolt, a II. kerület volt polgármestere és jelenlegi frakcióvezetője, Gór Csaba kerületi frakcióvezető, Puskás Péter, Óbuda fideszes képviselője és egykori alpolgármestere.
Az ügy a fővárosi parkfenntartási közbeszerzések körül évek óta húzódó botrányhoz kapcsolódik, és több budapesti kerületet is érint. A hatóságok szerint egy céghálózat hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a budapesti kertészeti és parkfenntartási piacnak. A nyomozásban érintett négy cég 2022-ben összesen több mint 19 milliárd forintos árbevételt ért el, miközben a hálózat tagjai Budapest számos kerületével álltak szerződéses kapcsolatban.
Az ügyészségi eljárás jelenleg is folyamatban van.
Fotó: Facebook