Visszalépett az MNB-alapítvány kuratóriumából a fővárosi korrupciós razzia során előállított fideszes politikus

Mint írta: „Tizenhat éve szolgálom a kerületet tisztességesen, a jogszabályok maradéktalan betartásával, és ez a jövőben sem fog változni. Bízom benne, hogy mielőbb tisztázódik az igazság ebben az ügyben.” Az Indexnek azt is elmondta, hogy felelős tisztségviselőként nem engedheti meg, hogy az eljárás az általa képviselt szervezetekre is hatással legyen. Ezzel kapcsolatban elmondta: „Egyeztetve az MNB új vezetésével, a vizsgálat lezárultáig visszalépek a PADME Alapítványban betöltött kurátori tisztségemtől.”

Mint írtuk, a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények gyanúja miatt egyszerre állított elő fideszes és baloldali politikusokat kedden.

A baloldali közszereplők közül Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert állították elő. A 24.hu továbbá úgy értesült, hogy a Fideszhez köthető előállítottak között van: Láng Zsolt, a II. kerület volt polgármestere és jelenlegi frakcióvezetője, Gór Csaba kerületi frakcióvezető, Puskás Péter, Óbuda fideszes képviselője és egykori alpolgármestere.