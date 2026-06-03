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tisza párt forsthoffer ágnes forsthoffer fortrend hotel kft

Így „lehetetlenítette el” Forsthoffer Ágnes vállalkozását az előző kormány: szépen növekedett a Tisza alelnökének cége

2026. június 03. 19:31

Forsthoffer és családja május végén a szabad eredménytartalék terhére 200 millió forint osztalék kifizetéséről határozott.

2026. június 03. 19:31
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A HVG cikke szerint növekedni tudott a választásokon győztes Tisza Párt alelnökének, Forsthoffer Ágnesnek a balatonfüredi szállodája.

Mint írják, a vállalat friss mérlegbeszámolójában az áll, az üzemeltető Fortrend Hotel Kft. forgalma 2025-ben 613 millió forintra nőtt az előző évi 544 millióról.

Hozzáteszik: „bár a Fortrend adózott eredménye tavaly 130 millióról 82 millióra csökkent, a tulajdonosok, vagyis Forsthoffer és családja május végén a szabad eredménytartalék terhére 200 millió forint osztalék kifizetéséről határozott.”

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A HVG szerint „ez azért is komoly eredmény, mert 2025 őszén, miután Forsthoffert megválasztották a Tisza alelnökének, az állami Magyar Posta az utolsó pillanatban lemondta a Hotel Margarétába tervezett rendezvényét, amelynek a szervezője a Lounge Event volt, és érezhető volt, hogy a Fidesz megpróbálja az üzleti életben is ellehetetleníteni Forsthoffert.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 28 komment

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Sorrend:
a straight cold player
2026. június 03. 22:03
Ja és persze a NER vásárolta fel a Balatont, ugye!?
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0
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elektronelektor
2026. június 03. 21:58
Sebaj. Az új kormány alatt még szebben fog növekedni szegény balatonparti bolsevik oligarcha család. A tiszahívők még gyűjteni is fognak nekik, hogy még jobban élhessenek, szegények.
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GrumpyGerald
2026. június 03. 21:45
Hánemtom, mostmár lassan kiderül, hogy a tisza körül mindenki milliárdos??!?!?! És ezek pofáztak 16éven át, hogy mekkora a szegénység és milyen szar a gazdaság? Azért ehhez is bolsevik pofa kell.
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1
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Bitrex®
2026. június 03. 21:25
Baszatlan 46 éves, gyermektelen hülye picsa. Megérdemled a sorsodat!
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