Így „lehetetlenítette el” Forsthoffer Ágnes vállalkozását az előző kormány: szépen növekedett a Tisza alelnökének cége

A HVG szerint „ez azért is komoly eredmény, mert 2025 őszén, miután Forsthoffert megválasztották a Tisza alelnökének, az állami Magyar Posta az utolsó pillanatban lemondta a Hotel Margarétába tervezett rendezvényét, amelynek a szervezője a Lounge Event volt, és érezhető volt, hogy a Fidesz megpróbálja az üzleti életben is ellehetetleníteni Forsthoffert.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert