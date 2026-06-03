Így „lehetetlenítette el” Forsthoffer Ágnes vállalkozását az előző kormány: szépen növekedett a Tisza alelnökének cége

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Miről is szól valójában a kormányzás?
Forsthoffer és családja május végén a szabad eredménytartalék terhére 200 millió forint osztalék kifizetéséről határozott.
A HVG cikke szerint növekedni tudott a választásokon győztes Tisza Párt alelnökének, Forsthoffer Ágnesnek a balatonfüredi szállodája.
Mint írják, a vállalat friss mérlegbeszámolójában az áll, az üzemeltető Fortrend Hotel Kft. forgalma 2025-ben 613 millió forintra nőtt az előző évi 544 millióról.
Hozzáteszik: „bár a Fortrend adózott eredménye tavaly 130 millióról 82 millióra csökkent, a tulajdonosok, vagyis Forsthoffer és családja május végén a szabad eredménytartalék terhére 200 millió forint osztalék kifizetéséről határozott.”
A HVG szerint „ez azért is komoly eredmény, mert 2025 őszén, miután Forsthoffert megválasztották a Tisza alelnökének, az állami Magyar Posta az utolsó pillanatban lemondta a Hotel Margarétába tervezett rendezvényét, amelynek a szervezője a Lounge Event volt, és érezhető volt, hogy a Fidesz megpróbálja az üzleti életben is ellehetetleníteni Forsthoffert.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert