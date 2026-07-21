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kormány tisza polgár judit köztársasági elnök Magyar Péter alkotmánybíróság

Tisztelet Polgár Juditnak, semmi más, csak tisztelet

2026. július 21. 06:12

Értette, milyen szerep jutott volna neki a miniszterelnök színházában: ő lett volna a pepita ragtapasz a csákány vágta seben.

2026. július 21. 06:12
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Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

A Polgár Judit-hadművelet jól indult. Mit jól, nagyszerűen. Miután a Magyar-kormány vérbe fullasztotta a köztársasági elnököt, meghekkelte az Alkotmánybíróságot és a törvény erejével kirakta a politikai versenypályáról összes jelenlegi politikai ellenfelét, s mindezt egy érdemleges vakhang sem kísérte külföldről, elindult a kormányzati cselekvés átkeretezése a pátoszos nemzetegyesítés irányába.

(Magyar Péter kormányon ugyanaz az ember, mint bárhol máshol; először csigolyán sirít övcsattal, majd felhívja szíves figyelmedet a béke fontosságára.)

A dolog tehát csont nélkül átment, a sakk minden magyarnak büszkeségre okot adó királynőjének jelölése pedig maga volt a hatalompolitikai mesterfogás. A személy maga kikezdhetetlen, lényegében csak szoft zsidózással lett volna támadható – azaz a Tisza a Mi Hazánkkal került volna egy uszkve 80-20-as identitáspolitikai ügyben konfliktusba,

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a Fidesz pedig beszorult volna abba a lehetetlen pozícióba, hogy védelmeznie kelljen egy absztrakt jogelv miatt egy népszerűtlen és politikailag tökéletesen tehetségtelen köztársasági elnököt egy univerzálisan népszerű jelölttel szemben;

mindezt úgy, hogy közben megküzd a saját identitásválságával is. Szép lenne innen nyerni, nem is sikerült volna, az hétszentség.

Aztán a sakk-királynő ismét legyőzte Magyar Pétert. Értette, milyen szerep jutott volna neki a miniszterelnök színházában: ő lett volna a pepita ragtapasz a csákány vágta seben. Személyes népszerűségével és hitelességével kellett volna meg nem történtté tennie a magyar alkotmányosság múlt heti megbecstelenítését. És nem kért belőle, köszönte. Ezért tisztelet jár Polgár Juditnak, semmi más, csak tisztelet.

Polgár Judit formátumát dicséri – egyben alkalmasságát bizonyítja –, hogy felismerte: ehhez a sebhez egy kicsit kevés lesz a ragtapasz.

Pláne akkor, ha a csákányos ember tovább végzi rajta áldásos tevékenységét – márpedig erre készül, nem vitás.

Meghagyta hát Magyar Péternek, hogy először dobja el a csákányt, mert amíg az a kezében van, addig egy kicsit nehéz lesz nemzetet egyesíteni.

S közben a nagyszerűen megtervezett Polgár-bomba rá is robbant kiötlőjére. Kiderült ugyanis, hogy a tiszás keménymag két dolgot utál: azt, hogy a miniszterelnök folyamatosan átveri őket a részvételiséggel, s csak ígér, de végül sosem biztosít érdemi dolgokba beleszólást; és a Fideszt. Azt nagyon utálják, nem is akarnak a fideszesekkel különösebben nemzetet egyesíteni. Aki jelöltségének egynapos délibábja alatt nem zsidózta Polgár Juditot, az a sakkozó elégtelen mértékű Fidesz-ellenességét kárhoztatta, s javasolt helyette hétpróbás, manipulatív gazembereket,

akik oly mértékben függetlenek, óh, a pártpolitikától, hogy az elmúlt tizenhat évben egyetlen megszólalásuk sem volt, amit ne az Orbán-kormány megbuktatásának célja vezetett volna.

A tiszás keménymag alapvetően szeretné, ha bevonná a döntésekbe, de utána inkább vért szeretne, nem nyugalmat, ha lehet. Nem is tudtak menni Magyar Péter komplex politikai manőverével.

Nagy kár – bár nem az ő hibája –, hogy Polgár Judit neve e méltatlan színjáték castingjában egyáltalán felmerült. De még nagyobb kár lenne, ha egy hasonló formátumú emberben végül mégsem lenne annyi formátum, hogy ugyanúgy reagáljon a felkérésre, mint tette azt Polgár Judit. A nemzetegyesítés gátja ma a miniszterelnök, legyen a köztársasági elnök bárki is. Nem tisztel sem Istent, sem embert, főleg nem a politikai ellenfelet. Magyar Péter nemzetegyesítő díszzsebkendőjének lenni egy ilyen helyzetben mérgezett megtiszteltetés. Az alkalmatlan köztársasági elnök abból ismerszik meg, hogy ezt nem látja át. 

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

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Összesen 174 komment

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Reszelő Aladár
2026. július 21. 10:02
Ki tudja, ha dr Bütyök csak hagyja kiforrni, ha hagyja hogy a Tisza kemény mag meggyőzze magát. Már azzal is sikerülhetett volna. De nem bírta ki. Így viszont már az is kimondatott, hogy mérgezett székbe tervez leülni a következő, mert bármikor megszűnhet az ő megbízatása is bármelyik heti rendes alkotmánymódosítással.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 21. 09:59
elcapo-3Beszartak-a-fideszesek 2026. július 21. 09:46 ".... amíg az orosz "jogállamot" tartották követendő példának..." Hazudsz buta cigány.........ezt hol olvastad korábban ? Sok volt a kannásbor cigó! "Hajrá oroszok, hajrá Putyin! Oroszország Anyácska". Ne erőltesd, bukott.
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Hesperia
2026. július 21. 09:59
Azért, kedves Mátyás, ezt az ellentmondást nem tűrően ide dobott címet hadd utasítsam vissza. Már megint, ugyebár. Ennek a hölgynek tőlem PONT NEM jár tisztelet. Max. elismerés, amiért elég ravasz volt és nem ment bele a csapdába. Másrészt viszont olyan seggnyaló szöveggel mondott nemet, amiért inkább megvetés jár neki is. Azok után, ami itt folyik április óta, sőt, amit a szörnyeteg Homunculus folytat 2024 eleje óta, ez a nyalizós hangnem? Hányinger!
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Kormánypárti2
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2026. július 21. 09:58 Szerkesztve
Matyikám! Tényleg Tisztelet Pogár Juditnak, de sokkal tiszteletre méltóbb lett volna, ha ezt a profi sakkozóhoz is méltatlan benyalást kihagyja, és csak annyit mond hogy: Köszönöm, nem. "de nem érez elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét."
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