Tisztelet Polgár Juditnak, semmi más, csak tisztelet

A Polgár Judit-hadművelet jól indult. Mit jól, nagyszerűen. Miután a Magyar-kormány vérbe fullasztotta a köztársasági elnököt, meghekkelte az Alkotmánybíróságot és a törvény erejével kirakta a politikai versenypályáról összes jelenlegi politikai ellenfelét, s mindezt egy érdemleges vakhang sem kísérte külföldről, elindult a kormányzati cselekvés átkeretezése a pátoszos nemzetegyesítés irányába.

(Magyar Péter kormányon ugyanaz az ember, mint bárhol máshol; először csigolyán sirít övcsattal, majd felhívja szíves figyelmedet a béke fontosságára.)

A dolog tehát csont nélkül átment, a sakk minden magyarnak büszkeségre okot adó királynőjének jelölése pedig maga volt a hatalompolitikai mesterfogás. A személy maga kikezdhetetlen, lényegében csak szoft zsidózással lett volna támadható – azaz a Tisza a Mi Hazánkkal került volna egy uszkve 80-20-as identitáspolitikai ügyben konfliktusba,