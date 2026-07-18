1990-2026: Jogállamiság a jogállamiság lebontásával, demokrácia a demokrácia korlátozásával

Azonban ettől függetlenül is kijelenthető: a választójog korlátozásáról van szó, hiszen a plurális demokrácia lényege nem az, hogy a kormányzati többség határozza meg, ki meddig választható országgyűlési képviselőnek, hanem a választó­polgárok szabad döntése. A Tisza korlátozó lépése a népszuverenitás egyetemes elvét is zárójelbe teszi, hiszen

a mandátumhosszkorlát értékelhető úgy, hogy kizárja az ellenzéket a választási versenyből.

A kormány álláspontja szerint a változtatás nem korlátozza, hanem szélesíti a passzív választójog gyakorlati érvényesülését.

Nem utolsósorban az ország nemzetközi kötelezettségeit ugyancsak sértheti a mandátum­hossz-korlátozás, ideértve a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát, valamint az emberi jogok egyezményének kiegészítő jegyzőkönyvét.

Melléthei-Barna Márton tiszás képviselő

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Politikai alapú lefejezés

A közjogi változtatások és korlátozások sora nem ér véget a köztársasági elnök lemondatásával és a mandátumhosszkorlát bevezetésével. A tizen­hetedik alaptörvény-módosítással visszaállítják a tizenhárom évvel ezelőtt megszüntetett hetvenéves felső korhatárt az alkotmánybíráknál. Azoknak a bíráknak, akik a törvény hatálybalépésekor már betöltötték hetvenedik életévüket, a megbízatása automatikusan megszűnik a hatálybalépést követő második hónap első napján.

A kormánytöbbség ezzel politikai alapon fejezi le a testületet, hiszen a változtatás Polt Péter alkotmánybírósági elnök leváltását is eredményezi. Az új alkotmánybírákat kilenc évre választják majd, megbízatásuk pedig nem lesz megújítható.

Emellett hatályon kívül helyezik az alaptörvény 37. cikkének (4) és (5) bekezdését, amivel megszűnik az Alkotmánybíróság pénzügyi tárgyú törvényekre vonatkozó korlátozott felülvizsgálati joga. Vagyis a testület ismét megsemmisíthet költségvetési, adó-, illeték- és vámtörvényeket, amennyiben alaptörvény-ellenesnek bizonyulnak.

Átalakul a bírói önigazgatás is: a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökét a jövőben a köztársasági elnök kizárólag a bírák által összeállított, legfeljebb háromfős jelölti listáról nevezheti ki. Emellett arra is lehetőség nyílik, hogy a bírák kezdeményezésére az érintett vezetőket visszahívják.

A magánvagyon ellenőrzésének kísérlete

A felállítandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal széles jogosítványokat kap: az igazságszolgáltatás közreműködőjeként közvádlóként léphet fel, vagyis az állam nevében közvetlenül érvényesítheti a büntetőigényt. Jogosultságokat gyakorolhat a nyomozások során, képviselheti a közvádat a bíróság előtt, feladata pedig a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált vagy kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése. Elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés kétharmados többséggel hat évre választja meg, munkatársai pedig nem folytathatnak politikai tevékenységet.

Egyes értékelések szerint ezzel egy politikai rendőrség felállítására teremtenek lehetőséget. Ha ugyanis a kabinet valóban a jogellenesen kiszervezett vagyon visszaszerzését és a korrupció elleni küzdelmet tekinti elsődleges céljának – miként állítja, hangsúlyozva, hogy a demokratikus kormányzat kötelessége minden törvényes eszközzel visszaszerezni az elveszett vagyont, hiszen a közpénzek magánvagyonná alakítása, a piaci verseny torzítása és a nemzeti erőforrások pazarlása azonnali beavatkozást igényel –, akkor akár a rendelkezésre álló intézményrendszert is megerősíthette volna.

Az alaptörvény-módosítással a kormány megszünteti a vármegye elnevezést, és visszavezeti a megye kifejezést, mert álláspontja szerint a vármegye historizáló megnevezés, és szimbolikus akadálya a modern közigazgatásnak. Emellett eltörlik a Költségvetési Tanács azon jogkörét is, amellyel megakadályozhatta a költségvetési törvény elfogadását. Az alaptörvény eddigi egyik legfontosabb garanciája volt, hogy ha az államadósság meghaladja a bruttó hazai össztermék 50 százalékát, a költségvetésnek csökkentenie kell. Ennek érvényesülését felügyelte a Költségvetési Tanács. E garanciális elem kiiktatása egyértelműen nem a felelős gazdálkodás, hanem a tartós eladósodás irányába mutat.

Mindemellett a hatalom koncentrációját erősítheti, hogy bevezetik a miniszterelnöki rendeletet, amely önálló jogszabályi kategóriává válik. Ilyen jogforrás eddig nem szerepelt az alaptörvényben.

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