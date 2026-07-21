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bloomberg volodimir zelenszkij oleksandr szirszkij

Hamarosan új főparancsnoka lehet az ukrán hadseregnek

2026. július 21. 08:48

Ukrán sajtóértesülések szerint Zelenszkij a tüntetések hatására leváltja Szirkijt.

2026. július 21. 08:48
Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks at a press conference after meetings with the heads of the EU and Ireland, following a formal ceremony to mark the launch of Irelands eighth EU presidency, at Dublin Castle in Dublin on July 1, 2026. Ireland

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fontolgatja, hogy Olekszandr Szirszkij főparancsnokot a Közös Erők parancsnokával, Mihajlo Drapatijival váltja fel a tüntetők nyomására – írja a Kyiv Independent. 

Szirszkijt napokon belül elbocsáthatják, és Zelenszkij már fontolgatja az utódját, Drapatij pedig a legvalószínűbb jelölt a következő főparancsnoki posztra

– mondta egy forrás a Bloombergnek.

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Az elnök a 11 lehetséges jelöltből választ, és az utódra vonatkozó döntés még nem végleges – közölte egy másik forrás.

Július 15-én tüntetések törtek ki Ukrajna számos városában, miután a kabinetátalakítás nyomán menesztették Mihajlo Fedorov védelmi minisztert.

A tüntetők Fedorov visszatérését követelték a védelmi miniszteri posztra, és helyette Olekszandr Szirszki menesztését szeretnék.

A tüntetők közül sokan – köztük katonák és veteránok – arra is sürgetik Zelenszkijt, hogy cserélje le Szirszkijt Drapatijra.

Az ügyet jól ismerő forrás korábban a Kyiv Independentnek arról beszélt, hogy Olekszandr Szirszkij elbocsátásáról szóló döntés hamarosan, valószínűleg napokon belül várható.

Nyitókép: Paul Faith / AFP

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
Box Hill
2026. július 21. 09:04
Polgár Judit inkább őket választja?
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1
0
kisskiss-7
2026. július 21. 09:02
🍓 H​​​e​​​l​y​i​​ ​​​c​​s​a​j​​​ok ​​szexre ​​m​​á​r​a​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​​​𝟒​​​.​𝗧​𝗢​𝗣
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0
0
hernadvolgyi-2
2026. július 21. 09:02
"A tüntetők Fedorov visszatérését követelték a védelmi miniszteri posztra, és helyette Olekszandr Szirszki menesztését szeretnék." Mekkora demokrácia van, a vágóállatok szavaznak a hentesre.
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2
0
kisskiss-7
2026. július 21. 08:52
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0
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