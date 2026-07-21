Hamarosan új főparancsnoka lehet az ukrán hadseregnek

Az elnök a 11 lehetséges jelöltből választ, és az utódra vonatkozó döntés még nem végleges – közölte egy másik forrás.

Július 15-én tüntetések törtek ki Ukrajna számos városában, miután a kabinetátalakítás nyomán menesztették Mihajlo Fedorov védelmi minisztert.

A tüntetők Fedorov visszatérését követelték a védelmi miniszteri posztra, és helyette Olekszandr Szirszki menesztését szeretnék.