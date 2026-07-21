Putyin szóvivője Zeleszkijnek üzent: tárt karokkal várják Moszkvában
Dmitrij Peszkov szerint az ukrán elnök bármikor tárgyalhat a békéről, ha akar.
Ukrán sajtóértesülések szerint Zelenszkij a tüntetések hatására leváltja Szirkijt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fontolgatja, hogy Olekszandr Szirszkij főparancsnokot a Közös Erők parancsnokával, Mihajlo Drapatijival váltja fel a tüntetők nyomására – írja a Kyiv Independent.
Szirszkijt napokon belül elbocsáthatják, és Zelenszkij már fontolgatja az utódját, Drapatij pedig a legvalószínűbb jelölt a következő főparancsnoki posztra
– mondta egy forrás a Bloombergnek.
Az elnök a 11 lehetséges jelöltből választ, és az utódra vonatkozó döntés még nem végleges – közölte egy másik forrás.
Július 15-én tüntetések törtek ki Ukrajna számos városában, miután a kabinetátalakítás nyomán menesztették Mihajlo Fedorov védelmi minisztert.
A tüntetők Fedorov visszatérését követelték a védelmi miniszteri posztra, és helyette Olekszandr Szirszki menesztését szeretnék.
A tüntetők közül sokan – köztük katonák és veteránok – arra is sürgetik Zelenszkijt, hogy cserélje le Szirszkijt Drapatijra.
Az ügyet jól ismerő forrás korábban a Kyiv Independentnek arról beszélt, hogy Olekszandr Szirszkij elbocsátásáról szóló döntés hamarosan, valószínűleg napokon belül várható.
Nyitókép: Paul Faith / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Dmitrij Peszkov szerint az ukrán elnök bármikor tárgyalhat a békéről, ha akar.