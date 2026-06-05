Putyin szóvivője Zeleszkijnek üzent: tárt karokkal várják Moszkvában

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Dmitrij Peszkov szerint az ukrán elnök bármikor tárgyalhat a békéről, ha akar.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bármely pillanatban elutazhat Moszkvába, ha találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel – jelentette ki csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Szentpéterváron újságíróknak nyilatkozva.
Zelenszkij bármely pillanatban eljöhet Moszkvába. Putyin elnök megmondta, hogy ha Zelenszkij beszélni akar, eljöhet Moszkvába és megteheti ezt”
– fogalmazott Peszkov az ukrán elnök nyílt levelére reagálva, amelyben Zelenszkij sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokat.
Peszkov elmondta, hogy ő ugyan már látta az ukrán elnök nyílt levelét, amelyet az orosz elnök egyik rendezvényen való részvétele alkalmával tettek közzé, de Putyinnak még nem volt ideje megismerkedni annak tartalmával. „Erről az elnököt tájékoztatni fogják, miután az üzbég elnök munkalátogatása befejeződött” – tette hozzá a Kreml szóvivője.
(MTI)
Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP
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