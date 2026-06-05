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moszkva vlagyimir putyin volodimir zelenszkij dmitrij peszkov

Putyin szóvivője Zeleszkijnek üzent: tárt karokkal várják Moszkvában

2026. június 05. 08:01

Dmitrij Peszkov szerint az ukrán elnök bármikor tárgyalhat a békéről, ha akar.

2026. június 05. 08:01
Zelenszkij és Putyin

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bármely pillanatban elutazhat Moszkvába, ha találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz államfővel – jelentette ki csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Szentpéterváron újságíróknak nyilatkozva.

Zelenszkij bármely pillanatban eljöhet Moszkvába. Putyin elnök megmondta, hogy ha Zelenszkij beszélni akar, eljöhet Moszkvába és megteheti ezt”

– fogalmazott Peszkov az ukrán elnök nyílt levelére reagálva, amelyben Zelenszkij sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokat. 

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Peszkov elmondta, hogy ő ugyan már látta az ukrán elnök nyílt levelét, amelyet az orosz elnök egyik rendezvényen való részvétele alkalmával tettek közzé, de Putyinnak még nem volt ideje megismerkedni annak tartalmával. „Erről az elnököt tájékoztatni fogják, miután az üzbég elnök munkalátogatása befejeződött” – tette hozzá a Kreml szóvivője.

(MTI)

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

***

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
rocktoberi-2
2026. június 05. 08:19
Jót röhögnék ha tényleg békét kötnének. Pfizer Ursula és a bandája irtó savanyú pofát vágna.
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1
0
fullfater
2026. június 05. 08:17
Ideje volna, hogy Szellenszkiiiy elnök megújítsa a vízumát abba kicsi közel-keleti országba ahova a tényleges kötődése van. Rövidesen szüksége lesz rá.
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4
0
egyszeri
2026. június 05. 08:06
"Zeleszkijnek üzent: tárt karokkal várják Moszkvában" A fehér zászlót nehogy otthon felejtse! Az biztonságot jelenthet számára!
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5
1
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