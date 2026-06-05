Putyin szóvivője Zeleszkijnek üzent: tárt karokkal várják Moszkvában

Peszkov elmondta, hogy ő ugyan már látta az ukrán elnök nyílt levelét, amelyet az orosz elnök egyik rendezvényen való részvétele alkalmával tettek közzé, de Putyinnak még nem volt ideje megismerkedni annak tartalmával. „Erről az elnököt tájékoztatni fogják, miután az üzbég elnök munkalátogatása befejeződött” – tette hozzá a Kreml szóvivője.

(MTI)

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