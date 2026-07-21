Kínai kisvilág Magyarországon: bebarangoltuk a budapesti Chinatown-t

Fotó: Földházi Árpád

Sziszi arról is beszél, hogyan változott meg az elmúlt évtizedekben a Budapesten élő kínai közösség.

A második és harmadik generációs kínai gyerekek közül sokan már erősen kötődnek a magyar kultúrához,

hiszen a szüleik a vendéglátásban vagy a kereskedelemben dolgoznak, ezért a gyerekek a hét nagy részét magyar bébiszitterrel töltik. Az óvodába és iskolába is többnyire ők viszik őket, magyarul beszélnek velük; akadnak olyan fiatalok is, akik számára a kínai már csak a második nyelv.

Fotó: Földházi Árpád

Magyar–kínai óvodások

Barangolásunk során útba ejtjük a Fogadó utcában található Budapest Panda Óvodát is, amely 2022 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Három csoport működik az intézményben összesen harmincöt gyermekkel. Az óvodának öt szobája van, így a létszám növekedésével további csoportok indítására is lehetőség van.

Fotó: Földházi Árpád

A gyerekek mintegy kétharmada magyar, a többi kínai, koreai, vietnámi és más nemzetiségű. Az arányok változnak, mivel több kínai család huzamosabb időre visszatér a Távol-Keletre, majd ismét Magyarországra költözik. „Zömében olyan magyar gyerekek járnak az óvodába, akik a környéken élnek, de vannak olyan szülők is, akik tudatosan választják az intézményt. Az oktatás három nyelven zajlik, minden csoportban magyar és kínai anyanyelvű pedagógusok dolgoznak együtt” – mondja Halász Kinga óvodavezető.

Fotó: Földházi Árpád

Li Lin, az óvoda fenntartója lapunknak a terveikről is beszél: szeptembertől bölcsődét szeretnének indítani. Hozzáteszi, az óvoda mellett működik nyelviskola is, amely az 5–18 éves korosztály, kiemelten az első osztályba készülő gyermekek nyelvi felkészítésére összpontosít. „Az iskola azért jött létre, hogy célzott nyelvi és érzelmi támogatást nyújtson azoknak a diákoknak, akik nyelvi nehézségek miatt nehezen tudnak beilleszkedni a helyi iskolákba. Az iskolai előkészítőnk és intenzív felzárkóztató programjaink segítik a zökkenőmentes és sikeres integrációjukat. Szeretnénk, ha a nyelv hídként kötné össze a kultúrákat. A célunk nem csupán a többnyelvűség fejlesztése, hanem az is, hogy nyitott gondolkodású, nemzetközi látókörű világpolgárokat neveljünk.”

Fotó: Panda Óvoda

Radványi Gábor, Kőbánya alpolgármestere tapasztalatait összegezve elmondja: „Tizenhét évnyi pedagógusi pályafutásom és a 2010 óta végzett alpolgármesteri munkám során bőven volt lehetőségem arra, hogy ismereteket szerezzek a Magyarországon élő kínai közösségről. A kínai gyerekek sokszor csekély nyelvtudással kerülnek az iskoláinkba, de rendkívüli szorgalmuknak köszönhetően gyorsan fejlődnek, és hamar beilleszkednek a magyar közösségekbe. Sőt, rendszeresen kiváló eredményeket érnek el a magyar helyesírási, népdal­éneklési és versmondó versenyeken, nem beszélve a matematikai megméretésekről. Emellett egyre több fiatal kínai veszi fel a magyar állampolgárságot. Az idősebb nemzedék tagjai többnyire nem élnek ezzel a lehetőséggel, mivel ezzel elveszítenék kínai állampolgárságukat.”

Fotó: Panda Óvoda

Mint Radványi hangsúlyozza: Budapest X. kerülete befogadó, a kínai üzleti, oktatási és kulturális kezdeményezések egyaránt otthonra találtak. Nem véletlen, hogy a kerület képviselő­testülete a több mint harminc éve Magyar­országon élő, mindenki által csak Song bácsiként ismert üzletembert a kerület egyik legrangosabb elismerésével, a Kőbányáért díjjal tüntette ki. A kínai közösség jelenléte az alpolgármester szerint színesebbé, változatosabbá és szerethetőbbé teszi a kerületet.

Fotó: Panda Óvoda

Fotó: Földházi Árpád

Gasztroutca a Távol-Kelet ízeivel

A Cserkesz utcában található Fully Plaza, amely több étteremnek és üzletnek is otthont ad, 2024 májusában nyitotta meg kapuit. A Monori Centerben zajló építkezések miatt idén nyáron ennek a bevásárlóközpontnak az udvarán működik az a gasztro­utca, ahol a távol-­keleti konyha iránt érdeklődők a hagyományos kínai fogások mellett vietnámi, koreai és japán ételeket is megkóstolhatnak. Itt található a modern enteriőrjéről és széles kínálatáról ismert Whale étterem is – tudjuk meg Je Hsziaorongtól, a bevásárlóközpont vezetőjétől. „Akik ellátogatnak hozzánk a gasztroutcába, megismerhetik a távol-keleti országok ízvilágát. Több mint harminc étterem várja a vendégeket a délutáni és esti órákban. A jövőben szeretnénk bővíteni a programkínálatot, a gyerekeknek hamarosan játszóházat is nyitunk.” A Fully Plaza célja, hogy a környéken élő magyarok és kínaiak mindennapjainak részévé váljon. „Hídszerepet szeretnénk betölteni a két nép között” – szögezi le a pláza tulajdonosa.

Nyitókép: Földházi Árpád