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libéria támadás orosz-ukrán háború hajó Fekete-tenger Románia

Tartályhajót ért támadás a román partok közelében, fokozott készültségben vannak a hatóságok

2026. július 21. 10:51

A Libéria zászlaja alatt közlekedő LPG Gas Lisbont a román felségvizeken kívül, a partoktól mintegy 40 kilométer) érte a találat. A hajó Egyiptomból Ukrajnába tartott.

2026. július 21. 10:51
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Találat ért Románia fekete-tengeri partvidékének közelében egy Libéria zászlaja alatt közlekedő hajót, amely Egyiptomból Ukrajnába tartott. A román hatóságok szerint az incidens nagy valószínűséggel összefüggésben áll az orosz–ukrán háborúval – számolt be róla a Reuters. 

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Az ország elnöke, Nicușor Dan közlése szerint 

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az LPG Gas Lisbon nevű hajót a román felségvizeken kívül, a partoktól mintegy 20 tengeri mérföldre (körülbelül 40 kilométer) érte a találat. 

A balesetet követően a mentőegységek a teljes legénységet kimenekítették. A fedélzeten tartózkodók közül három ember megsérült, őket ellátásban részesítették. Egy vontatóhajót is a helyszínre küldtek, hogy megakadályozzák a sérült jármű sodródását, illetve a tengeri közlekedés veszélyeztetését. 

Nicusor Dan / Fotó: Facebook/ Nicusor Dan

Az államfő hangsúlyozta, hogy a román hatóságok fokozott készültségben vannak, és vizsgálják az eset körülményeit, okait, valamint az esetleges felelősségi kérdéseket. Dan szerint a történtek 

„nagy valószínűséggel az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni illegális agressziós háborújának következményei”.

A galaci Alsó-Duna Vízügyi Igazgatóság forrásai szerint a hajót egy tengeri drón támadta meg, amelynek eredete egyelőre ismeretlen.

Fokozódó kockázatok a Fekete-tengeren

A Fekete-tenger térsége az elmúlt hónapokban ismét kiemelt katonai feszültségövezetté vált. Az orosz és ukrán erők egyaránt rendszeresen hajtanak végre drón- és rakétatámadásokat a térségben, miközben a tengeri szállítási útvonalak stratégiai jelentősége tovább nő. Románia – amely NATO- és EU-tagállamként Ukrajna közvetlen szomszédja – többször jelezte, hogy a háború hatásai már saját légterét és felségvizeit is érintették. 

A közelmúltban több alkalommal is előfordult, hogy a harci cselekményekhez kapcsolódó drónok vagy azok roncsai román területek közelében jelentek meg, ami komoly biztonsági kihívást jelent Bukarest számára. 

Vizsgálat indult

A román hatóságok egyelőre nem közölték, hogy pontosan milyen fegyver vagy robbanószerkezet okozta a hajó sérülését. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy

  • közvetlen támadásról, 
  • eltévedt fegyverről vagy 
  • más, a háborúval összefüggő incidensről 

van-e szó. 

Oroszország korábban több alkalommal visszautasította az ezekkel kapcsolatos felelősséget, illetve egyes esetekben Ukrajnát tette felelőssé a történtekért. 

Mint ismert, a Fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók biztonsága az ukrajnai háború kezdete óta kiemelt nemzetközi kérdés. A térség kikötői és tengeri útvonalai kulcsszerepet játszanak az ukrán export, valamint a globális gabona- és energiaszállítás fenntartásában.

Nyitókép: MTI/ MTVA/ Ali Haider (illusztráció)

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
kakukk_madar
2026. július 21. 12:34
A románokat is beleakarják a banderisták rángatni. Talán nem is lenne olyan nehéz, miután a román társadalmat sikeresen oroszellenesre hiszterizáltak + nagy a kísértés a Moldáviával való egyesülésre a ruszkik kárára. Ilyenkor szokta a történelem ismételni önmagát.
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3
0
RWG1
2026. július 21. 11:41
Csak egy biztos ; nem az ukránok voltak.
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0
0
templar62
2026. július 21. 11:27
A kezdet vége . A vég kezdete .
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0
0
kisskiss-7
2026. július 21. 11:07
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