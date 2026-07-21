Tartályhajót ért támadás a román partok közelében, fokozott készültségben vannak a hatóságok

Az államfő hangsúlyozta, hogy a román hatóságok fokozott készültségben vannak, és vizsgálják az eset körülményeit, okait, valamint az esetleges felelősségi kérdéseket. Dan szerint a történtek

„nagy valószínűséggel az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni illegális agressziós háborújának következményei”.

A galaci Alsó-Duna Vízügyi Igazgatóság forrásai szerint a hajót egy tengeri drón támadta meg, amelynek eredete egyelőre ismeretlen.