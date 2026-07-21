Tartályhajót ért támadás a román partok közelében, fokozott készültségben vannak a hatóságok

Hamarosan új főparancsnoka lehet az ukrán hadseregnek
Ukrán sajtóértesülések szerint Zelenszkij a tüntetések hatására leváltja Szirkijt.
A Libéria zászlaja alatt közlekedő LPG Gas Lisbont a román felségvizeken kívül, a partoktól mintegy 40 kilométer) érte a találat. A hajó Egyiptomból Ukrajnába tartott.
Találat ért Románia fekete-tengeri partvidékének közelében egy Libéria zászlaja alatt közlekedő hajót, amely Egyiptomból Ukrajnába tartott. A román hatóságok szerint az incidens nagy valószínűséggel összefüggésben áll az orosz–ukrán háborúval – számolt be róla a Reuters.
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Ukrán sajtóértesülések szerint Zelenszkij a tüntetések hatására leváltja Szirkijt.
Az ország elnöke, Nicușor Dan közlése szerint
az LPG Gas Lisbon nevű hajót a román felségvizeken kívül, a partoktól mintegy 20 tengeri mérföldre (körülbelül 40 kilométer) érte a találat.
A balesetet követően a mentőegységek a teljes legénységet kimenekítették. A fedélzeten tartózkodók közül három ember megsérült, őket ellátásban részesítették. Egy vontatóhajót is a helyszínre küldtek, hogy megakadályozzák a sérült jármű sodródását, illetve a tengeri közlekedés veszélyeztetését.
Az államfő hangsúlyozta, hogy a román hatóságok fokozott készültségben vannak, és vizsgálják az eset körülményeit, okait, valamint az esetleges felelősségi kérdéseket. Dan szerint a történtek
„nagy valószínűséggel az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni illegális agressziós háborújának következményei”.
A galaci Alsó-Duna Vízügyi Igazgatóság forrásai szerint a hajót egy tengeri drón támadta meg, amelynek eredete egyelőre ismeretlen.
A Fekete-tenger térsége az elmúlt hónapokban ismét kiemelt katonai feszültségövezetté vált. Az orosz és ukrán erők egyaránt rendszeresen hajtanak végre drón- és rakétatámadásokat a térségben, miközben a tengeri szállítási útvonalak stratégiai jelentősége tovább nő. Románia – amely NATO- és EU-tagállamként Ukrajna közvetlen szomszédja – többször jelezte, hogy a háború hatásai már saját légterét és felségvizeit is érintették.
A közelmúltban több alkalommal is előfordult, hogy a harci cselekményekhez kapcsolódó drónok vagy azok roncsai román területek közelében jelentek meg, ami komoly biztonsági kihívást jelent Bukarest számára.
A román hatóságok egyelőre nem közölték, hogy pontosan milyen fegyver vagy robbanószerkezet okozta a hajó sérülését. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy
van-e szó.
Oroszország korábban több alkalommal visszautasította az ezekkel kapcsolatos felelősséget, illetve egyes esetekben Ukrajnát tette felelőssé a történtekért.
Mint ismert, a Fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók biztonsága az ukrajnai háború kezdete óta kiemelt nemzetközi kérdés. A térség kikötői és tengeri útvonalai kulcsszerepet játszanak az ukrán export, valamint a globális gabona- és energiaszállítás fenntartásában.
Nyitókép: MTI/ MTVA/ Ali Haider (illusztráció)