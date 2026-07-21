Bárándy Pétertől megkérdezték, hogy elvállalná-e a köztársasági elnöki pozíciót

Az Ügyvédkör Bárándy Péter volt igazságügyi minisztert ajánlja a társadalom és a döntéshozók figyelmébe a köztársasági elnöki posztra. A szervezet szerint a leendő államfő személye nem csupán közjogi kérdés, hanem egyben értékválasztás is: azt fejezi ki, hogy milyen szakemberre bízzák az alkotmányos rend újjáépítését és a nemzet egységének megjelenítését – írja az atv.hu

Bárándy az Egyenes Beszéd című műsorban elmondta: amikor az Ügyvédkör először szóba hozta a nevét, habozás nélkül igent mondott volna egy felkérésre.