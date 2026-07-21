Bárándy Pétertől megkérdezték, hogy elvállalná-e a köztársasági elnöki pozíciót

A volt igazságügyi miniszter szerint problémás, hogy mindössze két-három órával azután, hogy Magyar Péter közölte: széles körű társadalmi egyeztetés eredményeként dől majd el a köztársasági elnök jelöltjének személye, maga jelentette be, hogy kit fog felkérni erre a posztra – Polgár Juditot, aki azóta már jelezte, hogy nem vállalja a felkérést.
Bárándy vitatta a „óellenzéki” kifejezés használatát is a miniszterelnök részéről. Szerinte nem világos, hogy a kormányfő kizárólag a korábbi, kevésbé sikeres ellenzéki pártokra érti-e a kifejezést, vagy azokra a társadalmi és civil szereplőkre is, akik már 2024 márciusa előtt is kritizálták a volt kormányzati rendszert.
Bárándy Péter szerint, ha az utóbbi értelmezés az igaz, az sértő azokra a választókra nézve is, akik jóval a Tisza Párt megjelenése előtt is a korábbi kormánypárttal szemben foglaltak állást.