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sulyok tamás bárándy péter atv Magyar Péter

Bárándy Pétertől megkérdezték, hogy elvállalná-e a köztársasági elnöki pozíciót

2026. július 21. 09:30

Az Ügyvédkör Bárándyt ajánlja a köztársasági elnöki posztra. Medgyessy Péter kormányának volt igazságügyi minisztere az ATV műsorában úgy fogalmazott: bár eredetileg habozás nélkül igent mondott volna, most már megfontolandónak tartja a döntést.

2026. július 21. 09:30
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Az Ügyvédkör Bárándy Péter volt igazságügyi minisztert ajánlja a társadalom és a döntéshozók figyelmébe a köztársasági elnöki posztra. A szervezet szerint a leendő államfő személye nem csupán közjogi kérdés, hanem egyben értékválasztás is: azt fejezi ki, hogy milyen szakemberre bízzák az alkotmányos rend újjáépítését és a nemzet egységének megjelenítését – írja az atv.hu

Bárándy az Egyenes Beszéd című műsorban elmondta: amikor az Ügyvédkör először szóba hozta a nevét, habozás nélkül igent mondott volna egy felkérésre.

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Azóta azonban olyan események történtek a köztársasági elnök jelölésének és megválasztásának előkészítése körül, amelyek miatt már megfontolandónak tartja a választ.

A volt igazságügyi miniszter szerint problémás, hogy mindössze két-három órával azután, hogy Magyar Péter közölte: széles körű társadalmi egyeztetés eredményeként dől majd el a köztársasági elnök jelöltjének személye, maga jelentette be, hogy kit fog felkérni erre a posztra – Polgár Juditot, aki azóta már jelezte, hogy nem vállalja a felkérést.  

Bárándy vitatta a „óellenzéki” kifejezés használatát is a miniszterelnök részéről. Szerinte nem világos, hogy a kormányfő kizárólag a korábbi, kevésbé sikeres ellenzéki pártokra érti-e a kifejezést, vagy azokra a társadalmi és civil szereplőkre is, akik már 2024 márciusa előtt is kritizálták a volt kormányzati rendszert. 

Bárándy Péter szerint, ha az utóbbi értelmezés az igaz, az sértő azokra a választókra nézve is, akik jóval a Tisza Párt megjelenése előtt is a korábbi kormánypárttal szemben foglaltak állást.

Bárándy nem látott kivetni valót Sulyok Tamás elmozdításában és úgy vélekedett: legitim, sőt kötelező érvényű az a törekvés, hogy a korábbi rendszerhez köthető vezetőket – akiket Magyar Péter kifejezésével élve „báboknak” nevezett – eltávolítsák pozíciójukból. Az egyetlen problémának azt nevezte, hogy ezek a lépések nem azonnal, már az első vagy második parlamenti ülésen történtek meg.

A műsor végén a riporter arra kérte Bárándy Pétert, hogy egyértelműen válaszoljon: vállalná-e a jelölést a jelenlegi helyzet ismeretében, amire azt mondta, hogy jelenleg nagyon erősen kell gondolkodnia egy esetleges pozitív válaszon.

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI

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Összesen 33 komment

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formaegy-2
2026. július 21. 10:02
"...amikor az Ügyvédkör először szóba hozta a nevét, habozás nélkül igent mondott volna egy felkérésre." Ha felkérnék habozás nélkül igent mondana. Ne feledjük honnan jött. "A vér nem válik vízzé" !!! Bár igaz, Magyar Náci Péter egy percig sem gondolkodik, ha bukott szdsz-es, mszp-s, dk-s, stb. jön szóba. A pöcegödör egy, csak most tiszának hívják.
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survivor
2026. július 21. 10:01
Senki nem akar egy ŐRÜLT bábja lenni..
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frankie-bunn
2026. július 21. 10:00
Vagy legyen kisskiss-7 ! (és a helyi csajok)
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Welszibard
2026. július 21. 10:00
A 77 éves aggastyán esetében nem probléma, hogy a hamut is mamunak mondja. Az a lényeg, hogy belpesti, libsi, és ballib legyen globálreferenciákkal. Igy képzeli a "nemzet egyesítést" a Tisza és MP. a "hivatalos Férfi" (The ofisöl Man).
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