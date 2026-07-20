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török gábor polgár judit Magyar Péter kudarc

„Ez bizony az új kormány első kudarca” – Török Gábor Polgár Judit bejelenéséről

2026. július 20. 20:42

A politológus füstbe ment tervként hivatkozik rá, hogy a világhírű sakknagymester visszautasította a Tisza és Magyar Péter felkérését a köztársaságielnök-jelölti posztra.

2026. július 20. 20:42
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Ha a hatalompolitika nyelvén Sulyok Tamás eltávolítása siker volt, akkor ez bizony az új kormány első kudarca” – írta Facebook-bejegyzésében Török Gábor. A politológus a posztjában füstbe ment tervként hivatkozik rá, hogy bár a miniszterelnök is „beleállt” és a Tisza-frakció is egyhangúlag támogatta a felkérését, Polgár Judit nem vállalta a köztársaságielnök-jelöltséget.

Jó lenne tudni, hogy végül a reakciókat látva közös megegyezés történt vagy a jelölt maga döntött így, 

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de ez a lényegen nem változtat” 

– összegzett Török Gábor.


Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

 

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Összesen 51 komment

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kisskiss-6
2026. július 20. 22:20
🍓 H​e​l​y​i​​ ​​​c​​s​​a​​j​ok ​​szexre ​m​​​á​​​r​​a​​:​ 👉 𝗡​​𝗨​​𝟒​.​𝗧​​​𝗢​𝗣
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Unknown
2026. július 20. 22:19
Ez inkább a 4. Török egy Tisza csicska.
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google-2
2026. július 20. 22:18
És milyen hamar jött… Hamar jött, hamar megy … a siker.
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kisskiss-6
2026. július 20. 22:16
🍓 H​​​e​​l​​y​​i​​ ​c​​s​​​a​​​j​ok ​​szexre ​​m​á​r​​a​​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​​​𝟒​​.​𝗧​​𝗢​𝗣
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