„Ez bizony az új kormány első kudarca” – Török Gábor Polgár Judit bejelenéséről

„Ha a hatalompolitika nyelvén Sulyok Tamás eltávolítása siker volt, akkor ez bizony az új kormány első kudarca” – írta Facebook-bejegyzésében Török Gábor. A politológus a posztjában füstbe ment tervként hivatkozik rá, hogy bár a miniszterelnök is „beleállt” és a Tisza-frakció is egyhangúlag támogatta a felkérését, Polgár Judit nem vállalta a köztársaságielnök-jelöltséget.

„Jó lenne tudni, hogy végül a reakciókat látva közös megegyezés történt vagy a jelölt maga döntött így,