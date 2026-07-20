„Ez bizony az új kormány első kudarca” – Török Gábor Polgár Judit bejelenéséről

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A politológus füstbe ment tervként hivatkozik rá, hogy a világhírű sakknagymester visszautasította a Tisza és Magyar Péter felkérését a köztársaságielnök-jelölti posztra.
„Ha a hatalompolitika nyelvén Sulyok Tamás eltávolítása siker volt, akkor ez bizony az új kormány első kudarca” – írta Facebook-bejegyzésében Török Gábor. A politológus a posztjában füstbe ment tervként hivatkozik rá, hogy bár a miniszterelnök is „beleállt” és a Tisza-frakció is egyhangúlag támogatta a felkérését, Polgár Judit nem vállalta a köztársaságielnök-jelöltséget.
„Jó lenne tudni, hogy végül a reakciókat látva közös megegyezés történt vagy a jelölt maga döntött így,
de ez a lényegen nem változtat”
– összegzett Török Gábor.
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner