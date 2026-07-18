„Minden magyar ember miniszterelnöke” – de hol van Magyar Péter, amikor sztrájkolnak a dolgozók?

A választók tehát a kormány és a nagyvállalatok kapcsolatában, valamint a kormány munkavállalókkal kapcsolatos hozzáállásában is változást kívánt. Ez a változási igény a napnál is világosabb annak fényében, hogy három hónappal a választások után a dolgozók két nagy cégnél úgy látják, hogy bizony magasabb bérek kellenek a jobb megélhetés érdekében. Főleg annak tükrében, hogy a legújabb kereseti adatokhoz képest alacsonyabb bérigénnyel álltak elő a munkavállalók a munkaadóikkal szemben. A munkaadók jelentős része pedig minden bizonnyal meghallotta azt a miniszterelnöki intelmet is, miszerint a TISZA-kormány minden magyar embert képvisel, és mindig az ő oldalukra áll.

Joggal várhatták el a sztrájkolók, hogy a Magyar Péter vezette kabinet – hűen a megfogalmazott krédójához – ebben a helyzetben legalább szóbeli vagy adott esetben ennél aktívabb segítséget ad nekik a multikkal való küzdelmükhöz.

Ezzel szemben a kabinetnek és Magyar Péternek nem volt ideje arra, hogy a legálisan küzdő magyar dolgozók pártjára álljon. Pedig a kormányfő felszólalásainak jelentős része arról szól, hogy a mostani kabinet minden esetben a magyar emberek érdekei mellett áll ki.