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ikea tisza párt deutsche telekom ittc hungary kft Magyar Péter érdek

„Minden magyar ember miniszterelnöke” – de hol van Magyar Péter, amikor sztrájkolnak a dolgozók?

2026. július 18. 05:59

Magyar Péter többször is kijelentette, hogy kormánya minden magyar embert képvisel. Az IKEA és a Deutsche Telekom ITTC dolgozóinak sztrájkja azonban új kérdéseket vet fel: miért maradt el a kormány nyilvános kiállása a magasabb bérekért küzdő munkavállalók mellett? A hallgatás egyértelmű politikai üzenetté vált Magyar Péter esetében.

2026. július 18. 05:59
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Kovács András
Kovács András

„Mi nem fogjuk magukra hagyni az embereket, sem a tiszásokat, sem a fideszeseket, sem a mi hazánkosokat, egyetlen magyar embert sem. A választás éjszakáján megígértem, hogy minden magyar ember miniszterelnöke leszek… Ezt az ígéretet mindig betartjuk, a TISZA-kormány minden magyar embert képvisel, mert ez a mindenkori felelős magyar kormány feladata, felelőssége” – mennydörögte Magyar Péter az Országgyűlésben az elmúlt hónapokban több alkalommal is.

MAGYAR Péter
Magyar Péter azt ígérte, minden magyar emberért kiállnak! De miért hallgat a sztrájkolók esetében?

Magasabb bért követelnek a sztrájkolók

A kormányfő kijelentéseinek érvényességét csak a mindennapok perspektívájából lehet megítélni. Éppen ezért nézzünk is két hírt az elmúlt napokból! Szerda este óta sztrájkolnak az IKEA dolgozói – csütörtökön a svéd cég minden részlegéből jelentős számban szüntették be a munkát. A szakszervezet szerint amennyiben a cég vezetése erre sem reagál, és a dolgozók úgy döntenek, akkor újabb sztrájkok várhatók. 

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A dolgozók ötpontos követeléséből négyet elfogadott a cégvezetés, de az egységes, hatszázalékos béremelés kérdésében nem jutottak előbbre.

Az információtechnológiai szolgáltatással foglalkozó Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. lezártnak tekinti az idei bértárgyalást – közölte a társaság a cég négy telephelyén szerdán tartott munkabeszüntetésre reagálva, amelyet az Infokommunikációs Szakszervezet (IKSZ) szervezett. A szakszervezet vizsgálja a további lépések lehetőségét. A 9 órától 17:30-ig tartó munkabeszüntetésen a budapesti, pécsi, debreceni és szegedi telephely 70 dolgozója vett részt. 

A munkabeszüntetéssel a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. három eltérő területén dolgozó munkavállalók 6, illetve 7 százalékos béremelését akarták elérni.

Elsőként rögzítsük: magyar munkavállalók folytatnak jogszerű sztrájkot nemzetközi cégekkel szemben a magasabb bér érdekében. Teljesen legitim eszközökkel, egy teljesen legitim cél érdekében. Az elmúlt 16 év Orbán-kormányaival szemben erőteljes kritika volt a baloldal részéről, hogy a munkavállalói jogokat leépítették, valamint a kabinet sok esetben a nagy nemzetközi cégek oldalára állt a munkajogi vitákban a munkavállalókkal szemben. A választók erről a vélelemről is elmondták az álláspontjukat április 12-én, és leváltották a korábbi kormányt.

Magyar Péter segítségére vártak?

A választók tehát a kormány és a nagyvállalatok kapcsolatában, valamint a kormány munkavállalókkal kapcsolatos hozzáállásában is változást kívánt. Ez a változási igény a napnál is világosabb annak fényében, hogy három hónappal a választások után a dolgozók két nagy cégnél úgy látják, hogy bizony magasabb bérek kellenek a jobb megélhetés érdekében. Főleg annak tükrében, hogy a legújabb kereseti adatokhoz képest alacsonyabb bérigénnyel álltak elő a munkavállalók a munkaadóikkal szemben. A munkaadók jelentős része pedig minden bizonnyal meghallotta azt a miniszterelnöki intelmet is, miszerint a TISZA-kormány minden magyar embert képvisel, és mindig az ő oldalukra áll.

Joggal várhatták el a sztrájkolók, hogy a Magyar Péter vezette kabinet – hűen a megfogalmazott krédójához – ebben a helyzetben legalább szóbeli vagy adott esetben ennél aktívabb segítséget ad nekik a multikkal való küzdelmükhöz.

Ezzel szemben a kabinetnek és Magyar Péternek nem volt ideje arra, hogy a legálisan küzdő magyar dolgozók pártjára álljon. Pedig a kormányfő felszólalásainak jelentős része arról szól, hogy a mostani kabinet minden esetben a magyar emberek érdekei mellett áll ki.

A politika egyik legfontosabb próbája mindig az, hogyan reagál a társadalmi elégedetlenségre. Könnyű az emberek nevében beszélni kampányban, jóval nehezebb meghallani őket, amikor már nem szavazólappal, hanem sztrájkkal, demonstrációval vagy figyelemfelhívó akcióval fejezik ki elégedetlenségüket.

Az elmúlt időszak munkabeszüntetései és tiltakozásai ismét ráirányították a figyelmet erre az örök dilemmára. 

A közéletet figyelő ember óhatatlanul felteszi a kérdést: vajon miért nem váltak ezek az ügyek a politikai kommunikáció központi témájává? Főleg annak tükrében, hogy Magyar számára a politikai kommunikáció a legfontosabb.

Miért maradt visszafogott a nyilvános megszólalások hangneme, amikor munkavállalók saját megélhetésükért, munkakörülményeikért vagy szakmai megbecsülésükért emelték fel a hangjukat?

A TISZA Párt egyik legnépszerűbb jelszava, hogy a kormányzásnak az emberekről kell szólnia. Szinte minden politikai erő ezt hirdeti. A különbséget azonban nem a szlogen, hanem a cselekvés mutatja meg. Hiszen amikor valódi érdekkonfliktus alakul ki, akkor derül ki, hogy a politikai vezetés partnerként tekint-e az elégedetlenekre, vagy inkább kellemetlen zajként kezeli őket.

Kormányzati segítséget nem kaptak egyelőre az IKEA sztrájkoló dolgozói

Hitelességi kérdés

Egy kormány hitelessége nem csupán azon múlik, milyen ígéreteket fogalmaz meg, hanem azon is, hogyan viselkedik, amikor érdekkonfliktus bontakozik ki. A társadalmi párbeszéd ugyanis nem kizárólag akkor fontos, amikor mindenki elégedett. Éppen ellenkezőleg: a konfliktusok kezelésében mutatkozik meg leginkább a politikai kultúra minősége.

  • Éppen ezért a nyilvánosság számára a csend sokszor önálló politikai üzenetté válik. 
  • Nem feltétlenül azért, mert minden megszólalás kötelező volna, hanem mert az emberek természetes elvárása, hogy vezetőik legalább reagáljanak az őket érintő társadalmi feszültségekre. 
  • Egy rövid együttérző nyilatkozat, egy tárgyalási szándék vagy akár a problémák elismerése is hozzájárulhat ahhoz, hogy a közvélemény partneri hozzáállást érzékeljen.

De mi okozza a folyamatosan zajt keltő Magyar Péter esetében ezt a jéghideg csendet a mostani sztrájkok kapcsán? Óhatatlanul felmerül a közéletet és a gazdasági helyzetet figyelő emberben, hogy ennek a hallgatásnak csak egyetlen oka lehet. Már a kampányban, de azóta is jól látható, hogy a multiktól több ember került be a kormányba vagy éppen a képviselői padsorokba. Mivel a nagyvállalatok emberei a kormányban vannak vagy éppen a kormány közelében, így bizony a kabinet és vezetőjének keze is kötve van.

Egy határozott kiállás a dolgozók mellett Magyar Péter részéről akár elvezethet ahhoz is, hogy a nagy nemzetközi vállalatok és globális struktúrák támogatása elillanjon a kormány mögül. Ezt a helyzetet pedig el akarja kerülni a kormányfő.

Azonban mindenki a saját fülével hallotta, és a saját szemével látta, hogy a miniszterelnök szinte mindennap arról szónokol, hogy az általa vezetett kabinet a magyar kisemberek érdekében fog dolgozni.

Sokan kinevették azokat, akik már hónapokkal ezelőtt rámutattak arra, hogy a TISZA Párt a multik és a globális nagytőke érdekében fog kormányozni. Most legalább verbálisan bizonyíthatta volna Magyar Péter, hogy ezek a korábbi felvetések semmilyen alappal nem bírtak. A kormányfő most, amikor magyar munkavállalók náluk jóval erősebb szereplőkkel küzdenek, mélyen hallgat, és teljes fordulatszámon üzemelteti tovább az abszolút filmszínházat.

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A hallgatással pedig megmérettek korábbi szavai, és bizony gyengének találtattak.

Aki minden vitás helyzetben a magyar emberek mellett áll, az most pont bizonyíthatta volna az elkötelezettségét a dolgozók mellett, amikor náluk sokkal hatalmasabb szereplővel állnak szemben. És a konkrét tevékenységével a korábbi előfeltevéseket is alaposan cáfolhatta volna. Abszolút filmszínház van, munkavállalói érdekképviselet nincs!

Nyitókép: Képernyőkép/Magyar Pétert Facebook-oldala

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Összesen 181 komment

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unravel
2026. július 18. 12:21
A Tisza éra után mennyi presztízse lesz a miniszterelnöknek köztársasági elnöknek?
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Robert69
•••
2026. július 18. 12:10 Szerkesztve
Nem a főnököm , nem a vezérem , nem a példaképem , nem a családtagom, nem életmód tanácsadóm, coachom, nem tartozom neki semmivel. Mert : 1., nem tett és nem tesz értem semmit. 2., csak munkát kapott, nem országot de úgy viselkedik mintha övé lenne az egész , 3., a felhatalmazást összekeveri az önkénnyel 4., A jog fölé helyezi a lehetőségeket 5., 12 órás memóriával rendelkezik utána mindenre másképp emlékszik. 6., Kis termetét azzal kompenzálja, hogy magas lóról beszél mindenkivel, miközbejn elfelejti a régi mondást : A királyok a magas trónon ülve épp oly kicsinek látszanak lentről mint amilyennek ők látják a népet. 7., Azt hiszi a "tisztelet" az a személyének szól, pedig csak a betöltött pozíciójának.
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esvany-0
2026. július 18. 12:04
Nem azért ültették globalista segítséggel a nyakunkra ezt a futóbolondot, hogy a magyar embereket szolgálja.
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Robert69
2026. július 18. 11:59
Az enyém biztos nem........
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