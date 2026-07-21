Kína éles lövészeti gyakorlatot hajtott végre japán vizeken – Tokió nem hagyta válasz nélkül

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Az eset egy Oroszországgal közös kínai hadgyakorlat keretében történt, amire Japán saját hadihajóit és harci repülőgépei mozgósításával felelt. Egyre feszültebbek a kínai–japán kapcsolatok.
Egy kínai hajó éles lövészeti gyakorlatot hajtott végre Japán kizárólagos gazdasági övezetében egy Oroszországgal közös hadgyakorlat keretében – közölte a japán védelmi minisztérium. Kihara Minoru kormányszóvivő arról is tájékoztatott: az ügyben felvették a kapcsolatot Pekinggel, miután a gyakorlat veszélybe sodorhatta volna a közelben tartózkodó hajókat.
A Lujang-osztályú rombolót az Okinotori-szigettől – ez Japán legdélibb területe – 180 kilométerre délnyugatra észlelték vasárnap. Ugyanezen a napon hajnali 2 óra körül Tokió egy négy hajóból álló flottát (három kínai hajót és egy orosz haditengerészeti fregattot) észlelt a szigettől 330 kilométerre délnyugatra, miközben azok északkelet felé tartottak.
Amikor a lőgyakorlat megkezdődött, az orosz fregatt is a közelben tartózkodott
– közölte a japán állami NHK tévécsatorna.
Az éles lőgyakorlat arra késztette Tokiót, hogy saját hadihajóit és harci repülőgépeit mozgósítsa a helyzet figyelemmel kísérése érdekében – fogalmazott a japán kormányszóvivő. Hozzátette: továbbra is aggodalommal figyelik a kínai és orosz hajók tevékenységét az országukat körülvevő vizeken.
A kínai–japán kapcsolatok azután váltak különösen feszültté, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök tavaly novemberben arra utalt,
Tokió katonai beavatkozást is fontolóra vehet, ha Kína megtámadná Tajvant.
Peking elítélte ezeket a kijelentéseket, felszólította polgárait a Japánba való utazás elkerülésére, és szigorította az egyes japán vállalatokra vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat.
(MTI/AFP)
Nyitókép: MTI/ MTVA/ Liu Fang (archív)