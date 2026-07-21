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lövészeti gyakorlat kihara minoru kínai japán kapcsolat hadihajó oroszország

Kína éles lövészeti gyakorlatot hajtott végre japán vizeken – Tokió nem hagyta válasz nélkül

2026. július 21. 08:22

Az eset egy Oroszországgal közös kínai hadgyakorlat keretében történt, amire Japán saját hadihajóit és harci repülőgépei mozgósításával felelt. Egyre feszültebbek a kínai–japán kapcsolatok.

2026. július 21. 08:22
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Egy kínai hajó éles lövészeti gyakorlatot hajtott végre Japán kizárólagos gazdasági övezetében egy Oroszországgal közös hadgyakorlat keretében – közölte a japán védelmi minisztérium. Kihara Minoru kormányszóvivő arról is tájékoztatott: az ügyben felvették a kapcsolatot Pekinggel, miután a gyakorlat veszélybe sodorhatta volna a közelben tartózkodó hajókat. 

A Lujang-osztályú rombolót az Okinotori-szigettől – ez Japán legdélibb területe – 180 kilométerre délnyugatra észlelték vasárnap. Ugyanezen a napon hajnali 2 óra körül Tokió egy négy hajóból álló flottát (három kínai hajót és egy orosz haditengerészeti fregattot) észlelt a szigettől 330 kilométerre délnyugatra, miközben azok északkelet felé tartottak. 

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Amikor a lőgyakorlat megkezdődött, az orosz fregatt is a közelben tartózkodott

– közölte a japán állami NHK tévécsatorna.

Az éles lőgyakorlat arra késztette Tokiót, hogy saját hadihajóit és harci repülőgépeit mozgósítsa a helyzet figyelemmel kísérése érdekében – fogalmazott a japán kormányszóvivő. Hozzátette: továbbra is aggodalommal figyelik a kínai és orosz hajók tevékenységét az országukat körülvevő vizeken.

A kínai–japán kapcsolatok azután váltak különösen feszültté, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök tavaly novemberben arra utalt, 

Tokió katonai beavatkozást is fontolóra vehet, ha Kína megtámadná Tajvant. 

Peking elítélte ezeket a kijelentéseket, felszólította polgárait a Japánba való utazás elkerülésére, és szigorította az egyes japán vállalatokra vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat.

(MTI/AFP)

 

Nyitókép: MTI/ MTVA/ Liu Fang (archív)

 

 

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Összesen 4 komment

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kisskiss-7
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kori69
2026. július 21. 09:52
"A kizárólagos gazdasági övezet (röviden EEZ) a tengernek az a a partvonaltól számított legfeljebb 200 tengeri mérföldig terjedő része, ahol a parti államnak kizárólagos joga van a természeti kincsek kiaknázására, a gazdasági hasznosításra és a kutatásra. Főbb szabályok és jogok 1.Gazdasági jogok: Az állam saját maga halászhat, bányászhat olajat vagy gázt, és szélenergiát termelhet ebben a zónában. 2.Más államok jogai: Más országok hajói szabadon hajózhatnak itt, és repülőgépei is átrepülhetnek a térség felett, valamint tenger alatti kábeleket is lerakhatnak. 3.Joghatóság: Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye szabályozza, biztosítva a parti ország számára a mesterséges szigetek építésének és a környezetvédelemnek a jogát is."
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bepega17
2026. július 21. 09:35
Wildberries raktárak lángolnak ma is moszkvában (Mordorban)?
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kisskiss-7
2026. július 21. 08:24
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