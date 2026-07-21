Kína éles lövészeti gyakorlatot hajtott végre japán vizeken – Tokió nem hagyta válasz nélkül

Egy kínai hajó éles lövészeti gyakorlatot hajtott végre Japán kizárólagos gazdasági övezetében egy Oroszországgal közös hadgyakorlat keretében – közölte a japán védelmi minisztérium. Kihara Minoru kormányszóvivő arról is tájékoztatott: az ügyben felvették a kapcsolatot Pekinggel, miután a gyakorlat veszélybe sodorhatta volna a közelben tartózkodó hajókat.

A Lujang-osztályú rombolót az Okinotori-szigettől – ez Japán legdélibb területe – 180 kilométerre délnyugatra észlelték vasárnap. Ugyanezen a napon hajnali 2 óra körül Tokió egy négy hajóból álló flottát (három kínai hajót és egy orosz haditengerészeti fregattot) észlelt a szigettől 330 kilométerre délnyugatra, miközben azok északkelet felé tartottak.