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tisza párt polgár judit országgyűlés Magyar Péter

Magyar Péter: Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat

2026. július 20. 17:27

A döntést a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – írta a miniszterelnök.

2026. július 20. 17:27
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Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Facebook-oldalán.

Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény”

– rögzítette a kormányfő az egyik posztjához fűzött kommentjében. Magyar Péter megjegyezte: 

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nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. 

A Tisza volt az első párt, amely erre kérte az embereket – mutatott rá.

Sulyok Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma.

Vasárnap a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap azt írta, hogy hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 71 komment

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sagirdilsiz-2
2026. július 20. 19:33
Vannak köztük érdekes emberek, például az egyik ""felmerült"", a saját maga igazgatta főiskolát végezte el, és szerzett diplomát. Mondd meg ki! ( esetleg alkoss találós kérdéseket a felmerültekre...
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VeressZoltán
2026. július 20. 19:33
Vagyis nem csupán egy piár-fogás volt az a sakkjátszma.
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Robert69
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2026. július 20. 19:28 Szerkesztve
Szerintem este a facebookon bejelenti, hogy a nép egységesen azon az állásponton van és felsorakozik mögötte, egyébként is soha nem látott felhatalmazása van, nem lát senkit széles e hazában aki ezt a fellősséggel járó hatalmas terhet magára vállahatná. Vonakodva bár de meghozva ezt a súlyos döntést, háttérbe szorítva az őt féltő óvó párttársai aggodalmát SAJÁT MAGÁT javasolja államfőnek.
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kisskiss-6
2026. július 20. 19:26
🍓 H​e​​l​​​y​​i​​​ ​​c​​s​a​j​ok ​​​szexre ​m​​á​​r​​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​.​​𝗧​​𝗢​​𝗣
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