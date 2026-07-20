Magyar Péter: Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat

Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Facebook-oldalán.

Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény”

– rögzítette a kormányfő az egyik posztjához fűzött kommentjében. Magyar Péter megjegyezte: