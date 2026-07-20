Magyar Péter: Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat

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A döntést a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – írta a miniszterelnök.
Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Facebook-oldalán.
Ezt hívják képviseleti demokráciának és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény”
– rögzítette a kormányfő az egyik posztjához fűzött kommentjében. Magyar Péter megjegyezte:
nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra.
A Tisza volt az első párt, amely erre kérte az embereket – mutatott rá.
Sulyok Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma.
Vasárnap a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek.
Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap azt írta, hogy hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert