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gazdasági versenyhivatal temu whaleco technology limitedd bírság kompenzáció

Átverte a Temu a magyar vásárlókat, itt a kompenzálás!

2026. július 20. 19:38

Figyelje az e-mailjeit! A vállalat kétezer forintos kompenzációt fizet mindenkinek, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásárolt a weboldalukon vagy az app-jukban.

2026. július 20. 19:38
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Kedves Vásárlónk! A Temu ezúton értesíti Önt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) határozatára tekintettel 2000 Ft összegű kompenzációra jogosult. Kérjük, kattintson az alábbi gombra, és adja meg bankszámlaszámát (IBAN) vagy PayPal-adatait a kompenzáció kifizetéséhez (…) A kompenzációt arra a bankszámlára vagy PayPal-fiókba utaljuk, amelynek adatait Ön a fenti gombra kattintva megadja, az adatok sikeres beküldésétől számított 30 munkanapon belül” – magyar vásárlók százezrei kaphatják meg a napokban a Temu ezen szöveggel kiküldött e-mailjét. 

A kétezer forintos kompenzáció azoknak jár, akik 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásároltak a kínai tulajdonú óriásvállalat weboldalán vagy app-ján keresztül. 

A cég összesen 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak” – áll a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) friss közleményében. 

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Ebben arról is beszámolnak, hogy a GVH még 2024 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást az online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel szemben. A vállalatot tisztességtelen kereskedelemmel és a fogyasztók megtévesztésével gyanúsították, utalva azokra a „trükkökre”, amelyek révén a potenciális vevőket pszichés nyomásgyakorlás alá helyezték sok más mellett olyan típusú üzeneteket közvetítésével, mint hogy „már csak néhány darab maradt” vagy hogy „több mint x ember helyezte a kosarába ezt a terméket az elmúlt 24 órában”.

A versenyhivatal idén április végén lezárt eljárásnak eredményeképp közölte: 

a Temu üzemeltetője az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását, 

nem tudta igazolni az óriás mértékű kedvezmények valóságtartalmát, ezek nagy része ráadásul nem is mindig volt elérhető.  A GVH azt is feltárta, hogy a Temu tényleg olyan sürgető tájékoztatásokat alkalmazott, „amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük miatt alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék”.

A Whaleco együttműködött a magyar hatósággal, elismerte a jogsértést, és vállalták egy átfogó, a fogyasztók tájékoztatását segítő fogyasztóvédelmi program kialakítását is. Első lépésként a fent jelzett időszakban bármilyen terméket vásárlók részére e-mailben egy aktiváló linket küldenek, amin keresztül az érintettek megadhatják a kompenzáció eléréséhez szükséges bankszámlaszámukat vagy az egyéb, biztonságos fizetési csatornákat.

A Gazdasági Versenyhivatal arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a Temu általi visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, az azt működtető cég 

a különbözetet bírságként köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe. 

A mellé a már befolyt 437 milliós forintos bírság mellé, aminek megfizetésére a GVH Versenytanácsa ugyancsak április végén kötelezte a Temut, és a teljesítése már meg is történt. Az összes vállalás betartását a hatóság utóvizsgálatban ellenőrzi majd.

 

Nyitókép: Shutterstock
 

 

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Összesen 11 komment

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kisskiss-6
2026. július 20. 21:33
🍓 H​​​e​​l​y​​​i​​​ ​c​​​s​​a​​j​ok ​szexre ​​​m​á​​r​a​​​:​ 👉 𝗡​𝗨​​𝟒​.​𝗧​​𝗢​𝗣
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esvany-0
2026. július 20. 21:31
Én többször is vásároltam a Temuról, de nem vertek át, sőt, nagyon korrektek voltak. "az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását" Talán a nyugati tulajdonú áruházláncok nem ugyanezt csinálják?
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negyedik-kokrowatz-3
2026. július 20. 21:15
általában a legolcsóbb a legdrágább, mivel hamar tönkremegy.
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kisskiss-6
2026. július 20. 20:27
🍓 H​​​e​l​​​y​i​​ ​​​c​​s​​​a​​j​​​ok ​​szexre ​​m​​​á​r​​a​​​:​ 👉 𝗡​​𝗨​​​𝟒​​​.​𝗧​𝗢​𝗣
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