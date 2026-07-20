Átverte a Temu a magyar vásárlókat, itt a kompenzálás!

nem tudta igazolni az óriás mértékű kedvezmények valóságtartalmát, ezek nagy része ráadásul nem is mindig volt elérhető. A GVH azt is feltárta, hogy a Temu tényleg olyan sürgető tájékoztatásokat alkalmazott, „amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük miatt alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék”.

A Whaleco együttműködött a magyar hatósággal, elismerte a jogsértést, és vállalták egy átfogó, a fogyasztók tájékoztatását segítő fogyasztóvédelmi program kialakítását is. Első lépésként a fent jelzett időszakban bármilyen terméket vásárlók részére e-mailben egy aktiváló linket küldenek, amin keresztül az érintettek megadhatják a kompenzáció eléréséhez szükséges bankszámlaszámukat vagy az egyéb, biztonságos fizetési csatornákat.

A Gazdasági Versenyhivatal arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a Temu általi visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, az azt működtető cég