Átverte a Temu a magyar vásárlókat, itt a kompenzálás!

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Figyelje az e-mailjeit! A vállalat kétezer forintos kompenzációt fizet mindenkinek, aki 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásárolt a weboldalukon vagy az app-jukban.
„Kedves Vásárlónk! A Temu ezúton értesíti Önt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) határozatára tekintettel 2000 Ft összegű kompenzációra jogosult. Kérjük, kattintson az alábbi gombra, és adja meg bankszámlaszámát (IBAN) vagy PayPal-adatait a kompenzáció kifizetéséhez (…) A kompenzációt arra a bankszámlára vagy PayPal-fiókba utaljuk, amelynek adatait Ön a fenti gombra kattintva megadja, az adatok sikeres beküldésétől számított 30 munkanapon belül” – magyar vásárlók százezrei kaphatják meg a napokban a Temu ezen szöveggel kiküldött e-mailjét.
A kétezer forintos kompenzáció azoknak jár, akik 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásároltak a kínai tulajdonú óriásvállalat weboldalán vagy app-ján keresztül.
„A cég összesen 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak” – áll a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) friss közleményében.
Ebben arról is beszámolnak, hogy a GVH még 2024 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást az online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel szemben. A vállalatot tisztességtelen kereskedelemmel és a fogyasztók megtévesztésével gyanúsították, utalva azokra a „trükkökre”, amelyek révén a potenciális vevőket pszichés nyomásgyakorlás alá helyezték sok más mellett olyan típusú üzeneteket közvetítésével, mint hogy „már csak néhány darab maradt” vagy hogy „több mint x ember helyezte a kosarába ezt a terméket az elmúlt 24 órában”.
A versenyhivatal idén április végén lezárt eljárásnak eredményeképp közölte:
a Temu üzemeltetője az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását,
nem tudta igazolni az óriás mértékű kedvezmények valóságtartalmát, ezek nagy része ráadásul nem is mindig volt elérhető. A GVH azt is feltárta, hogy a Temu tényleg olyan sürgető tájékoztatásokat alkalmazott, „amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük miatt alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék”.
A Whaleco együttműködött a magyar hatósággal, elismerte a jogsértést, és vállalták egy átfogó, a fogyasztók tájékoztatását segítő fogyasztóvédelmi program kialakítását is. Első lépésként a fent jelzett időszakban bármilyen terméket vásárlók részére e-mailben egy aktiváló linket küldenek, amin keresztül az érintettek megadhatják a kompenzáció eléréséhez szükséges bankszámlaszámukat vagy az egyéb, biztonságos fizetési csatornákat.
A Gazdasági Versenyhivatal arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben a Temu általi visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, az azt működtető cég
a különbözetet bírságként köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.
A mellé a már befolyt 437 milliós forintos bírság mellé, aminek megfizetésére a GVH Versenytanácsa ugyancsak április végén kötelezte a Temut, és a teljesítése már meg is történt. Az összes vállalás betartását a hatóság utóvizsgálatban ellenőrzi majd.
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