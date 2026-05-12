05. 12.
kedd
gazdasági versenyhivatal gvh Magyar Péter

Így reagált a GVH és a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter lemondási felszólítására

2026. május 12. 08:29

„Tájékoztatom, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökét eskü kötelezi a hivatali szolgálatának ellátására”.

„Tájékoztatom, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökét eskü kötelezi a hivatali szolgálatának ellátására. A GVH elnöke mindenkor az esküjét és a jogszabályokat betartva jár el, ezért nincs indoka lemondani” – írta a GVH sajtóosztálya a Telex megkeresésére azután, hogy Magyar Péter lemondára szólított fel közjogi méltóságokat.

Azt írták, a GVH „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik”, a rájuk vonatkozó törvényi rendelkezések szerint pedig 

„feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.”

 

„Felhívom a figyelmét arra is, hogy a nemzeti versenyhatóságok független és befolyásmentes működését az Európai Parlament és a Tanács (EU) ECN+ irányelvének 4. cikke biztosítja, illetve írja elő a tagállamok számára” – tették hozzá válaszukban, melyben kitértek arra is, hogy Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke 2026. április 15-én kezdte meg második hat éves elnöki szolgálatát, illetve egyebek mellett 2025 decemberében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Versenybizottsága elnökségének (OECD Bureau of the Competition Committee) egyik alelnökévé választották.

A Legfőbb Ügyészség sajtóosztálya Telexnek küldött válaszában csupán visszautalt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész nemrég a 24.hu-nak adott interjújára, mondván, 

„az ott kifejtetteket továbbra is érvényesnek és irányadónak tekintjük”.

Itt pár idézetet is beszúrtak, miszerint Nagy Gábor Bálint szeretné folytatni a „megkezdett szakmai munkát”, sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában, és csak a megválasztása, a 2025 júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni.

Mint ismert: a szombaton beiktatott miniszterelnök első parlamenti beszédében azt mondta, „Magyarország demokratikus megújulása érdekében mondjanak le még ma, de legkésőbb május 31-ig” a közjogi méltóságok, „akik az előző rendszer kiszolgálói voltak”.  Itt Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökére, a legfőbb ügyészre, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, a Médiahatóság és az Országos Bírói Hivatal elnökére is hivatkozott. 

Nyitókép: YouTube/képernyőfelvétel

 

Sándor
•••
2026. május 12. 10:30 Szerkesztve
Miután alkalmatlansága miatt minden honnan kirúgták, sőt rendőrségi vizsgálatok indultak ellene - bennfentes kereskedelem, - milliárdos túlárazott szerződései, - telefont rablás, garázdaság ügyei miatt az áruló poloskás a brüsszeli bűntarsai mentelmi joga mögé bújva több éve hazugságokat gyártva hazudozhat, uszíthat hergelhet büntetlenül?! 🤮
Nagyhuba1
2026. május 12. 09:58
Miért ne monhatná és szólíthatna fel bárkit MP lemondásra. Cakhogy nem kell senkinek lemondani,nem kell MP dolgát megkönnyíteni,had kapja el e miatt a harci ideg.Ez egy olyan + feladat lesz neki amivel "jogállami" keretek között bírkózhat.
johannluipigus
2026. május 12. 09:31
@namégmitnem 2026. május 12. 09:13 " Valaki mondja már meg neki, hol és mikor él...talán Radnai Márk, az egyetlen, aki kussoltatni tudja." Márk is csak addig tudja kussoltatni poloskát, amíg engedi, hogy poloska kényeztesse. Hiszen ezt Maunikától megtanulta poloska, hogy úriember teli szájjal nem beszél.
hallgató
2026. május 12. 09:25
Ujabban már dadog is. The end is near, my friend!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!