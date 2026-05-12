Így reagált a GVH és a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter lemondási felszólítására

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
„Tájékoztatom, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökét eskü kötelezi a hivatali szolgálatának ellátására”.
„Tájékoztatom, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökét eskü kötelezi a hivatali szolgálatának ellátására. A GVH elnöke mindenkor az esküjét és a jogszabályokat betartva jár el, ezért nincs indoka lemondani” – írta a GVH sajtóosztálya a Telex megkeresésére azután, hogy Magyar Péter lemondára szólított fel közjogi méltóságokat.
Azt írták, a GVH „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik”, a rájuk vonatkozó törvényi rendelkezések szerint pedig
„feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.”
„Felhívom a figyelmét arra is, hogy a nemzeti versenyhatóságok független és befolyásmentes működését az Európai Parlament és a Tanács (EU) ECN+ irányelvének 4. cikke biztosítja, illetve írja elő a tagállamok számára” – tették hozzá válaszukban, melyben kitértek arra is, hogy Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke 2026. április 15-én kezdte meg második hat éves elnöki szolgálatát, illetve egyebek mellett 2025 decemberében a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Versenybizottsága elnökségének (OECD Bureau of the Competition Committee) egyik alelnökévé választották.
A Legfőbb Ügyészség sajtóosztálya Telexnek küldött válaszában csupán visszautalt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész nemrég a 24.hu-nak adott interjújára, mondván,
„az ott kifejtetteket továbbra is érvényesnek és irányadónak tekintjük”.
Itt pár idézetet is beszúrtak, miszerint Nagy Gábor Bálint szeretné folytatni a „megkezdett szakmai munkát”, sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában, és csak a megválasztása, a 2025 júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni.
Mint ismert: a szombaton beiktatott miniszterelnök első parlamenti beszédében azt mondta, „Magyarország demokratikus megújulása érdekében mondjanak le még ma, de legkésőbb május 31-ig” a közjogi méltóságok, „akik az előző rendszer kiszolgálói voltak”. Itt Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett az Alkotmánybíróság és a Kúria elnökére, a legfőbb ügyészre, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, a Médiahatóság és az Országos Bírói Hivatal elnökére is hivatkozott.
Nyitókép: YouTube/képernyőfelvétel