Megalakult az új Országgyűlés: Íme az élő közvetítésünk (VIDEÓ)

Nemcsak a Parlamentben, hanem odakint, a rakparton és a Kossuth téren is folyamatosan gyülekeznek az emberek. A rendezvényekre érkezők számára számos food truck kínál ételt és italt. A legtöbb helyen hot dogot árulnak, italból pedig sör és fröccs fogy a leginkább.

A legnagyobb érdeklődés délelőtt a Tisza Párt ajándékboltjánál alakult ki, ahol hosszú sorok várakoztak.

Mindössze három körzetben támadták meg az eredményt

Az NVB elnökének tájékoztatása szerint a 106 egyéni választókerület közül csupán háromban vitatták a választási eredményt, ám ezek a jogorvoslati kérelmek nem vezettek változáshoz.

Így a választás jogerős eredménye viszonylag gyorsan, május elsejére megszületett, miután az ügyek a Kúriát is megjárták.

Már körvonalazódik az új ülésrend

Az alakuló ülésen több érdekes részlet is kiderült a parlamenti ülésrendről. Melléthei-Barna Márton – akit korábban az igazságügyi miniszteri posztra is esélyesnek tartottak – Magyar Péter mellett foglal helyet.

Szentkirályi Alexandra a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László mellé került az ülésteremben.

Tudósítóink szerint a Tisza-frakció egyik szélső helyét Radnai Márk kapta meg, vele szemben, a folyosó túloldalán pedig Rétvári Bence ül a Fidesz padsoraiban. A két politikus kézfogással üdvözölte egymást.

Az NVI elnöke is értékelte a választást

A parlament előtt ezt követően Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke kapott szót. Beszédében hangsúlyozta, hogy a választások lebonyolításában mintegy húszezer választási irodai munkatárs és ötvenezer szavazóköri delegált vett részt.

Kiemelte azt is, hogy a voksolás rekordmagas, 79 százalékos részvétel mellett, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott le.

Gyorsan megszülettek az eredmények április 12-én

Az NVI elnöke külön kitért arra is, hogy az április 12-i választás estéjén rendkívül gyors volt az eredményközlés, így a közvélemény rövid időn belül átfogó képet kaphatott a parlamenti erőviszonyok alakulásáról.

Mandátumvizsgálat miatt húszperces szünet következik

Az Országgyűlés által frissen megválasztott bizottság különvonult, hogy ellenőrizze a képviselők és a nemzetiségi szószólók esküokmányait.

A mandátumvizsgálat idejére az alakuló ülés munkáját megszakították, így húszperces szünet következik.

Újratervezés a Fidesz–KDNP padsoraiban

Miközben a 141 fős Tisza-frakció minden tagja új szereplő az Országgyűlésben, jelentős átalakulás zajlott a Fidesz–KDNP soraiban is. A korábbi 135 fős kormánypárti többség helyett ezúttal mindössze 52 képviselővel vannak jelen a parlamentben, ami látványos átrendeződést eredményezett a frakción belül is.

Kapitány István: nem optimista a leendő kormány

A szünetben Kapitány István leendő gazdasági és energiaügyi miniszter újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy egyelőre nem látják pontosan, milyen állapotban van a költségvetés.

Mint fogalmazott, a helyzetet Kármán András pénzügyminiszter fogja részletesen áttekinteni, de szerinte „nyilvánvaló, hogy nem vagyunk optimisták” a költségvetés állapotát illetően.

Hozzátette: a kormány hivatalos felállása után részletesebben is beszélnek majd a gazdasági helyzetről.

Magyar Péter családja is jelen van

A leendő miniszterelnököt családtagjai is elkísérték az Országgyűlés alakuló ülésére. Magyar Péter hozzátartozói a vendégek számára fenntartott páholyban foglaltak helyet, a szünet idején pedig a politikus felment hozzájuk, hogy személyesen is köszöntse őket.

Lezárult a mandátumvizsgálat

A szünet után folytatódott az ülés, miután a mandátumvizsgáló bizottság befejezte munkáját. A testület megállapította, hogy minden képviselő és nemzetiségi szószóló mandátuma rendben van.

Megtartották az első parlamenti szavazást

Az új Országgyűlés első voksolásán a képviselők elfogadták a mandátumvizsgálat eredményét. A szavazás során azonban csak 193-an adták le voksukat, vagyis hat képviselő nem tartózkodott az ülésteremben.

Névsorolvasással folytatódott az ülés

A mandátumvizsgálat lezárása és parlamenti jóváhagyása után abc-sorrendben felolvasták az új Országgyűlés képviselőinek névsorát.

Taps és pfujolás is hallatszott a Kossuth téren

A névsorolvasást a Kossuth téren felállított kivetítőkön is figyelemmel kísérte az összegyűlt tömeg.

Az ismertebb tiszás politikusok nevét taps és éljenzés fogadta, míg egyes fideszes képviselők esetében pfujolás is hallatszott.

A demonstrálók nemtetszésüket fejezték ki például Szijjártó Péter és Szentkirályi Alexandra nevének elhangzásakor.

Következett a képviselők eskütétele

A történelmi zászlók bevonulása után az új parlament tagjai közösen tették le esküjüket. A képviselők fogadalmat tettek arra, hogy betartják és betartatják Magyarország törvényeit, valamint mandátumukat a nemzet érdekében gyakorolják.

Az eskü végén szereplő „Isten engem úgy segéljen!” mondat kimondása ezúttal is opcionális volt: voltak képviselők, akik éltek vele, mások nem.

A nemzetiségi szószólók is letették az esküt

Az eskütétel során több nemzetiségi nyelv is elhangzott: egyes szószólók beás, román vagy horvát nyelven mondták el fogadalmukat.

Hivatalosan is megalakult az új Országgyűlés

Az eskütételek lezárásával hivatalosan is megalakult Magyarország új Országgyűlése.

Újra felszólalt Sulyok Tamás

Az alakuló ülés következő szakaszában ismét Sulyok Tamás köztársasági elnök kapott szót.

Sulyok: példátlan győzelmet aratott a Tisza

Beszédében az államfő úgy fogalmazott: „ezredéve államalkotó nép vagyunk”, és Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkezett.

Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy az áprilisi választáson a Tisza Párt „példátlan mértékű győzelmet” aratott a demokratikus jogrend keretei között, és ezzel felhatalmazást kapott az ország irányítására.

A köztársasági elnök gratulált Magyar Péter pártjának, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a rendkívüli győzelem rendkívüli felelősséggel jár együtt.