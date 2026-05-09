Megalakult az új Országgyűlés: Íme az élő közvetítésünk (VIDEÓ)

Nemcsak a Parlamentben, hanem odakint, a rakparton és a Kossuth téren is folyamatosan gyülekeznek az emberek. A rendezvényekre érkezők számára számos food truck kínál ételt és italt. A legtöbb helyen hot dogot árulnak, italból pedig sör és fröccs fogy a leginkább.
A legnagyobb érdeklődés délelőtt a Tisza Párt ajándékboltjánál alakult ki, ahol hosszú sorok várakoztak.
- Mindössze három körzetben támadták meg az eredményt
Az NVB elnökének tájékoztatása szerint a 106 egyéni választókerület közül csupán háromban vitatták a választási eredményt, ám ezek a jogorvoslati kérelmek nem vezettek változáshoz.
Így a választás jogerős eredménye viszonylag gyorsan, május elsejére megszületett, miután az ügyek a Kúriát is megjárták.
- Már körvonalazódik az új ülésrend
Az alakuló ülésen több érdekes részlet is kiderült a parlamenti ülésrendről. Melléthei-Barna Márton – akit korábban az igazságügyi miniszteri posztra is esélyesnek tartottak – Magyar Péter mellett foglal helyet.
Szentkirályi Alexandra a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László mellé került az ülésteremben.
Tudósítóink szerint a Tisza-frakció egyik szélső helyét Radnai Márk kapta meg, vele szemben, a folyosó túloldalán pedig Rétvári Bence ül a Fidesz padsoraiban. A két politikus kézfogással üdvözölte egymást.
- Az NVI elnöke is értékelte a választást
A parlament előtt ezt követően Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke kapott szót. Beszédében hangsúlyozta, hogy a választások lebonyolításában mintegy húszezer választási irodai munkatárs és ötvenezer szavazóköri delegált vett részt.
Kiemelte azt is, hogy a voksolás rekordmagas, 79 százalékos részvétel mellett, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott le.
- Gyorsan megszülettek az eredmények április 12-én
Az NVI elnöke külön kitért arra is, hogy az április 12-i választás estéjén rendkívül gyors volt az eredményközlés, így a közvélemény rövid időn belül átfogó képet kaphatott a parlamenti erőviszonyok alakulásáról.
- Mandátumvizsgálat miatt húszperces szünet következik
Az Országgyűlés által frissen megválasztott bizottság különvonult, hogy ellenőrizze a képviselők és a nemzetiségi szószólók esküokmányait.
A mandátumvizsgálat idejére az alakuló ülés munkáját megszakították, így húszperces szünet következik.
- Újratervezés a Fidesz–KDNP padsoraiban
Miközben a 141 fős Tisza-frakció minden tagja új szereplő az Országgyűlésben, jelentős átalakulás zajlott a Fidesz–KDNP soraiban is. A korábbi 135 fős kormánypárti többség helyett ezúttal mindössze 52 képviselővel vannak jelen a parlamentben, ami látványos átrendeződést eredményezett a frakción belül is.
- Kapitány István: nem optimista a leendő kormány
A szünetben Kapitány István leendő gazdasági és energiaügyi miniszter újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy egyelőre nem látják pontosan, milyen állapotban van a költségvetés.
Mint fogalmazott, a helyzetet Kármán András pénzügyminiszter fogja részletesen áttekinteni, de szerinte „nyilvánvaló, hogy nem vagyunk optimisták” a költségvetés állapotát illetően.
Hozzátette: a kormány hivatalos felállása után részletesebben is beszélnek majd a gazdasági helyzetről.
- Magyar Péter családja is jelen van
A leendő miniszterelnököt családtagjai is elkísérték az Országgyűlés alakuló ülésére. Magyar Péter hozzátartozói a vendégek számára fenntartott páholyban foglaltak helyet, a szünet idején pedig a politikus felment hozzájuk, hogy személyesen is köszöntse őket.
Lezárult a mandátumvizsgálat
A szünet után folytatódott az ülés, miután a mandátumvizsgáló bizottság befejezte munkáját. A testület megállapította, hogy minden képviselő és nemzetiségi szószóló mandátuma rendben van.
- Megtartották az első parlamenti szavazást
Az új Országgyűlés első voksolásán a képviselők elfogadták a mandátumvizsgálat eredményét. A szavazás során azonban csak 193-an adták le voksukat, vagyis hat képviselő nem tartózkodott az ülésteremben.
- Névsorolvasással folytatódott az ülés
A mandátumvizsgálat lezárása és parlamenti jóváhagyása után abc-sorrendben felolvasták az új Országgyűlés képviselőinek névsorát.
- Taps és pfujolás is hallatszott a Kossuth téren
A névsorolvasást a Kossuth téren felállított kivetítőkön is figyelemmel kísérte az összegyűlt tömeg.
Az ismertebb tiszás politikusok nevét taps és éljenzés fogadta, míg egyes fideszes képviselők esetében pfujolás is hallatszott.
A demonstrálók nemtetszésüket fejezték ki például Szijjártó Péter és Szentkirályi Alexandra nevének elhangzásakor.
- Következett a képviselők eskütétele
A történelmi zászlók bevonulása után az új parlament tagjai közösen tették le esküjüket. A képviselők fogadalmat tettek arra, hogy betartják és betartatják Magyarország törvényeit, valamint mandátumukat a nemzet érdekében gyakorolják.
Az eskü végén szereplő „Isten engem úgy segéljen!” mondat kimondása ezúttal is opcionális volt: voltak képviselők, akik éltek vele, mások nem.
- A nemzetiségi szószólók is letették az esküt
Az eskütétel során több nemzetiségi nyelv is elhangzott: egyes szószólók beás, román vagy horvát nyelven mondták el fogadalmukat.
Hivatalosan is megalakult az új Országgyűlés
Az eskütételek lezárásával hivatalosan is megalakult Magyarország új Országgyűlése.
- Újra felszólalt Sulyok Tamás
Az alakuló ülés következő szakaszában ismét Sulyok Tamás köztársasági elnök kapott szót.
- Sulyok: példátlan győzelmet aratott a Tisza
Beszédében az államfő úgy fogalmazott: „ezredéve államalkotó nép vagyunk”, és Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkezett.
Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy az áprilisi választáson a Tisza Párt „példátlan mértékű győzelmet” aratott a demokratikus jogrend keretei között, és ezzel felhatalmazást kapott az ország irányítására.
A köztársasági elnök gratulált Magyar Péter pártjának, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a rendkívüli győzelem rendkívüli felelősséggel jár együtt.