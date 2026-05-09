országgyűlés ülés parlament

Megalakult az új Országgyűlés: Íme az élő közvetítésünk (VIDEÓ)

2026. május 09. 10:02

Megalakul az új parlament, majd miniszterelnökké választják Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket. Kövesse velünk a történelmi nap legfontosabb pillanatait élő tudósításunkban.

2026. május 09. 10:02
Cikkünk folyamatosan frissül!

 

  • Tíz órakor kezdődik az alakuló ülés

Az Országgyűlés alakuló ülése hivatalosan 10 órakor kezdődik, ugyanakkor a képviselők már nem sokkal 9 óra után megérkeztek a Kossuth térre.

  • Hatalmas taps fogadta Magyar Péteréket

A Tisza-frakció Magyar Péter vezetésével a Kossuth téren át, a Parlament főlépcsőjén keresztül vonult be az épületbe. A téren összegyűlt szimpatizánsok hangos ovációval és tapssal fogadták a 141 fős képviselőcsoportot.

  • A Szent Koronánál is megállt a Tisza-frakció

A Parlamentbe történő bevonulás előtt a Tisza Párt képviselői rövid időre megálltak a kupolacsarnokban kiállított Szent Koronánál. A nemzeti ereklye szimbolikája fontos eleme Magyar Péter politikai üzeneteinek is.

  • Már zajlik Karácsonyék rakparti rendezvénye

Közben a Parlament közelében, a rakparton is megkezdődött a főváros és Karácsony Gergely rendezvénye, amelyet az új Országgyűlés megalakulásának napjára időzítettek. A szervezők szerint a résztvevők később átvonulnak a Kossuth térre, hogy csatlakozzanak a Tisza Párt programjához.

  • Lassan megtelik a Parlament ülésterme

Folyamatosan érkeznek a képviselők az ülésterembe, többen a páholyokban helyet foglaló családtagjaiknak és vendégeiknek integetnek. A meghívottak között diplomaták, díszvendégek és ismert közéleti szereplők is feltűntek, köztük Iványi Gábor.

  • Fideszes képviselők, diplomaták és rekordméretű sajtóérdeklődés

Folyamatosan érkeznek a Fidesz képviselői is az Országházba. 

Az alakuló ülés iránt rendkívüli az érdeklődés: összesen mintegy 170 újságíró regisztrált az eseményre. 

A helyszínen számos külföldi nagykövet és diplomata is megjelent, ők az emeleti páholyokból követik figyelemmel a parlamenti történéseket.

  • A Mi Hazánk kivonul az uniós és a cigány himnusz alatt

Toroczkai László,

 a Mi Hazánk frakcióvezetője az alakuló ülés előtt bejelentette, hogy képviselőcsoportjuk nem vesz részt az uniós és a cigány himnusz lejátszásán. 

Elmondása szerint a magyar Himnusz minden magyar állampolgár közös himnusza, míg a cigány himnuszként emlegetett dal szerinte népdalnak tekinthető. „Himnusza csak egy államnak lehet” – fogalmazott.

A politikus közölte: a himnuszok idején a frakció kivonul a Szent Koronához, ahol esküt tesznek. Egy újságírói kérdésre válaszolva Toroczkai azt is megjegyezte, hogy ő személy szerint nem olvassa a Vadhajtásokat, ellentétben Orbán Viktorral, aki korábban kedvencei között említette az oldalt.

  • Megérkezett Sulyok Tamás köztársasági elnök

Nem sokkal a kezdés előtt megérkezett az Országházba Sulyok Tamás köztársasági elnök is, ezzel minden készen áll az új Országgyűlés alakuló ülésének megnyitására.

  • Rövid és tárgyszerű beszédet mondott az államfő

Sulyok Tamás megnyitotta az Országgyűlés alakuló ülését, majd elhangzott a Himnusz. A köztársasági elnök rövid köszöntőjében elmondta: az áprilisi országgyűlési választáson mandátumot szerzett mind a 199 képviselő, valamint a nemzetiségi szószólók is benyújtották megbízólevelüket.
 

Magyar Péter nem tapsolta meg Sulyokot a beszéde végén

Pedig szinte mindenki más igen.

  • Az NVB elnöke a választási rendszerről beszélt

Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke ismerteti az április 12-i országgyűlési választás lebonyolításának körülményeit. Rövid beszámolójában a választási rendszer működésére és az eljárás menetére is kitér.

  • Közben a Kossuth téren is egyre nagyobb a nyüzsgés

Nemcsak a Parlamentben, hanem odakint, a rakparton és a Kossuth téren is folyamatosan gyülekeznek az emberek. A rendezvényekre érkezők számára számos food truck kínál ételt és italt. A legtöbb helyen hot dogot árulnak, italból pedig sör és fröccs fogy a leginkább.

A legnagyobb érdeklődés délelőtt a Tisza Párt ajándékboltjánál alakult ki, ahol hosszú sorok várakoztak.

  • Mindössze három körzetben támadták meg az eredményt

Az NVB elnökének tájékoztatása szerint a 106 egyéni választókerület közül csupán háromban vitatták a választási eredményt, ám ezek a jogorvoslati kérelmek nem vezettek változáshoz.

 Így a választás jogerős eredménye viszonylag gyorsan, május elsejére megszületett, miután az ügyek a Kúriát is megjárták.

  • Már körvonalazódik az új ülésrend

Az alakuló ülésen több érdekes részlet is kiderült a parlamenti ülésrendről. Melléthei-Barna Márton – akit korábban az igazságügyi miniszteri posztra is esélyesnek tartottak – Magyar Péter mellett foglal helyet.

Szentkirályi Alexandra a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László mellé került az ülésteremben.

Tudósítóink szerint a Tisza-frakció egyik szélső helyét Radnai Márk kapta meg, vele szemben, a folyosó túloldalán pedig Rétvári Bence ül a Fidesz padsoraiban. A két politikus kézfogással üdvözölte egymást.

  • Az NVI elnöke is értékelte a választást

A parlament előtt ezt követően Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke kapott szót. Beszédében hangsúlyozta, hogy a választások lebonyolításában mintegy húszezer választási irodai munkatárs és ötvenezer szavazóköri delegált vett részt.

Kiemelte azt is, hogy a voksolás rekordmagas, 79 százalékos részvétel mellett, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlott le.

  • Gyorsan megszülettek az eredmények április 12-én

Az NVI elnöke külön kitért arra is, hogy az április 12-i választás estéjén rendkívül gyors volt az eredményközlés, így a közvélemény rövid időn belül átfogó képet kaphatott a parlamenti erőviszonyok alakulásáról.

  • Mandátumvizsgálat miatt húszperces szünet következik

Az Országgyűlés által frissen megválasztott bizottság különvonult, hogy ellenőrizze a képviselők és a nemzetiségi szószólók esküokmányait. 

A mandátumvizsgálat idejére az alakuló ülés munkáját megszakították, így húszperces szünet következik.

  • Újratervezés a Fidesz–KDNP padsoraiban

Miközben a 141 fős Tisza-frakció minden tagja új szereplő az Országgyűlésben, jelentős átalakulás zajlott a Fidesz–KDNP soraiban is. A korábbi 135 fős kormánypárti többség helyett ezúttal mindössze 52 képviselővel vannak jelen a parlamentben, ami látványos átrendeződést eredményezett a frakción belül is.

  • Kapitány István: nem optimista a leendő kormány

A szünetben Kapitány István leendő gazdasági és energiaügyi miniszter újságíróknak nyilatkozva arról beszélt, hogy egyelőre nem látják pontosan, milyen állapotban van a költségvetés.

Mint fogalmazott, a helyzetet Kármán András pénzügyminiszter fogja részletesen áttekinteni, de szerinte „nyilvánvaló, hogy nem vagyunk optimisták” a költségvetés állapotát illetően.

Hozzátette: a kormány hivatalos felállása után részletesebben is beszélnek majd a gazdasági helyzetről.

  • Magyar Péter családja is jelen van

A leendő miniszterelnököt családtagjai is elkísérték az Országgyűlés alakuló ülésére. Magyar Péter hozzátartozói a vendégek számára fenntartott páholyban foglaltak helyet, a szünet idején pedig a politikus felment hozzájuk, hogy személyesen is köszöntse őket.

Lezárult a mandátumvizsgálat

A szünet után folytatódott az ülés, miután a mandátumvizsgáló bizottság befejezte munkáját. A testület megállapította, hogy minden képviselő és nemzetiségi szószóló mandátuma rendben van.

  • Megtartották az első parlamenti szavazást

Az új Országgyűlés első voksolásán a képviselők elfogadták a mandátumvizsgálat eredményét. A szavazás során azonban csak 193-an adták le voksukat, vagyis hat képviselő nem tartózkodott az ülésteremben.

  • Névsorolvasással folytatódott az ülés

A mandátumvizsgálat lezárása és parlamenti jóváhagyása után abc-sorrendben felolvasták az új Országgyűlés képviselőinek névsorát.

  • Taps és pfujolás is hallatszott a Kossuth téren

A névsorolvasást a Kossuth téren felállított kivetítőkön is figyelemmel kísérte az összegyűlt tömeg. 

Az ismertebb tiszás politikusok nevét taps és éljenzés fogadta, míg egyes fideszes képviselők esetében pfujolás is hallatszott.

A demonstrálók nemtetszésüket fejezték ki például Szijjártó Péter és Szentkirályi Alexandra nevének elhangzásakor.

  • Következett a képviselők eskütétele

A történelmi zászlók bevonulása után az új parlament tagjai közösen tették le esküjüket. A képviselők fogadalmat tettek arra, hogy betartják és betartatják Magyarország törvényeit, valamint mandátumukat a nemzet érdekében gyakorolják.

Az eskü végén szereplő „Isten engem úgy segéljen!” mondat kimondása ezúttal is opcionális volt: voltak képviselők, akik éltek vele, mások nem.

  • A nemzetiségi szószólók is letették az esküt

Az eskütétel során több nemzetiségi nyelv is elhangzott: egyes szószólók beás, román vagy horvát nyelven mondták el fogadalmukat.

Hivatalosan is megalakult az új Országgyűlés

Az eskütételek lezárásával hivatalosan is megalakult Magyarország új Országgyűlése.

  • Újra felszólalt Sulyok Tamás

Az alakuló ülés következő szakaszában ismét Sulyok Tamás köztársasági elnök kapott szót.

  • Sulyok: példátlan győzelmet aratott a Tisza

Beszédében az államfő úgy fogalmazott: „ezredéve államalkotó nép vagyunk”, és Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkezett.

Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy az áprilisi választáson a Tisza Párt „példátlan mértékű győzelmet” aratott a demokratikus jogrend keretei között, és ezzel felhatalmazást kapott az ország irányítására.

A köztársasági elnök gratulált Magyar Péter pártjának, ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a rendkívüli győzelem rendkívüli felelősséggel jár együtt.

 

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

Kövesse velünk az élő közvetítést is:

 

Összesen 103 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Welszibard
2026. május 09. 11:43
A Telex TV vezető bemondója vezeti a parlamenti közvetítést egy ing nélküli zakóban, - amitől zsírosodik a zakó a nyaktól-, a Fábián nevű riporter, aki a Wáberer interjúval próbált helyezkedni korábban, most (amikor már nem a hidrogénezett hajával flashelt, mint Klara Dobrevamég még bodoríttatott is) most szolídan-festetlenül sietett megkérdezni a két meghívott hírmagyarázót, hogy most akkor lesz-e végre rendes Prájd? Valamiért roppant történelmi és hazafias tettnek gondolta ez megkérdezni. Ugye.
redl1986
2026. május 09. 11:42
A Magyar Köztársaság felszabadulásának napja.
Haifisch
2026. május 09. 11:41
A józan ész és a kereszténység temetése a mai nap. Igazi gyásznap. A sátán örül....
elektronelektor
•••
2026. május 09. 11:41 Szerkesztve
"Fideszes gentleman 2026. május 09. 11:27 • Szerkesztve "Megtiszteltetés volt a Tiszára behúzni az X-et és látni, hogy milyen sokunknak lett elege ebből a korrupt, oroszbarát, a demokráciát leépítő fideszes bandából" Ön hülye? Ha elege lett volna ebből a korrupt, a demokráciát leépítő fideszes bandából akkor nem egy drogfüggő, korrupt, demokráciát leépítő fideszes pszichopatára húzza az x-et.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!