Indul az új politikai korszak: miniszterelnököt is választ az Országgyűlés

A parlament ezt követően meghallgatja a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda vezetőinek beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról.

A voksoláson a Tisza Párt elsöprő győzelmet aratott: a 199 fős parlamentben 141 mandátumot szerzett, míg a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyhez jutott.

Az ülés kezdete után mintegy háromnegyed órával kerül sor a képviselők eskütételére, amelynek nyomán hivatalosan is megalakul az új Országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnik a 2022-ben létrejött parlament megbízatása.

Az esküokmányok ellenőrzését követően a parlament vita nélkül dönt a választási beszámolókról, majd a korelnök ismerteti a frakciók megalakulását.

Új házelnök, új parlamenti vezetés