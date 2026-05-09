Indul az új politikai korszak: miniszterelnököt is választ az Országgyűlés

Orbán Viktor és Szijjártó Péter is megtörte a csendet – olyasmi derült ki Balásy cégéről, amire kevesen gondoltak volna
Új politikai korszak kezdődik Magyarországon: az áprilisi választásokon kétharmados győzelmet arató Tisza Párt vezetője, Magyar Péter szombaton leteszi miniszterelnöki esküjét. Az Országgyűlés alakuló ülését követően nagyszabású közéleti és kulturális programok várják az érdeklődőket Budapesten.
Szombaton hivatalosan is megalakul Magyarország új Országgyűlése, amelynek első ülésén megválasztják a parlament vezető tisztségviselőit, majd esküt tesz az ország új miniszterelnöke, Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke. Az eseményt a kormányoldal már-már állami ünnepségként kezeli:
a parlamenti ceremóniát katonai díszszemle, zászlófelvonás és egész napos rendezvények követik a Kossuth téren.
A leendő miniszterelnök közösségi oldalán ismertette a nap menetrendjét.
Az Országgyűlés alakuló ülése délelőtt 10 órakor kezdődik, amelyet a tervek szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök nyit meg.
A Himnusz elhangzása után az államfő köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést.
A parlament ezt követően meghallgatja a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda vezetőinek beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról.
A voksoláson a Tisza Párt elsöprő győzelmet aratott: a 199 fős parlamentben 141 mandátumot szerzett, míg a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyhez jutott.
Az ülés kezdete után mintegy háromnegyed órával kerül sor a képviselők eskütételére, amelynek nyomán hivatalosan is megalakul az új Országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnik a 2022-ben létrejött parlament megbízatása.
Az esküokmányok ellenőrzését követően a parlament vita nélkül dönt a választási beszámolókról, majd a korelnök ismerteti a frakciók megalakulását.
A nap egyik legfontosabb parlamenti eseménye az Országgyűlés új elnökének megválasztása lesz. Magyar Péter tájékoztatása szerint erre várhatóan fél egy körül kerül sor titkos szavazással.
A Tisza Párt Forsthoffer Ágnest, a párt alelnökét és balatonfüredi országgyűlési képviselőt jelölte házelnöknek. Alelnöknek Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot nevezték meg.
Az ellenzéki és kisebb frakciók szintén delegálnak alelnököket: a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, míg a Mi Hazánk Dúró Dórát jelölte a tisztségre.
A megválasztott házelnök esküt tesz, majd várhatóan délután egy órakor mond beszédet.
A parlamenti ülés fél háromkor a miniszterelnök megválasztásával folytatódik. Ezt követően Magyar Péter leteszi a miniszterelnöki esküt.
A leendő kormányfő közlése szerint az eskütételt követően nemcsak a Himnusz hangzik el, hanem a székely himnusz és az európai himnusz is.
Emellett kulturális műsor is várható: Nébl Zsolt vezetésével megszólal a „Zöld az erdő, zöld a hegy is”, valamint a „Tavaszi szél vizet áraszt” című dal is.
Magyar Péter ezt követően mondja el miniszterelnöki székfoglaló beszédét.
A parlamenti program után a képviselők fél négykor vonulnak át a Kossuth térre, ahol délután négy órakor újabb beszédet mond az új miniszterelnök.
A Tisza Párt egész napos ünnepi rendezvénnyel készül az új kormány megalakulására. Magyar Péter közlése szerint a Kossuth téren katonai díszszemle, ünnepélyes zászlófelvonás, kulturális programok és meglepetésvendégek várják az érdeklődőket.
A hivatalos program várhatóan 17 óra után ér véget, ezt követően pedig informális ünneplés kezdődik.
A rendezvények megszervezése ugyanakkor nem volt konfliktusoktól mentes. Karácsony Gergely főpolgármester eredetileg péntek estére hirdette meg „rendszerzáró örömkoncertjét”, amit Magyar Péter nyilvánosan kifogásolt, mondván, az időpont elvonhatja a figyelmet az új parlament megalakulásáról. A főpolgármester végül módosította az esemény időpontját.
Karácsony szerint a rakparti rendezvény „szerény ünnepség” lesz, amelyen több közéleti szereplő, köztük Iványi Gábor és Móra Veronika is részt vesz.
Az új parlament megalakulásával az Országház ülésterme is jelentősen átalakul. A hagyományos elrendezés szerint a kormánypártok a házelnöki pulpitus jobb oldalán foglalnak helyet, az ellenzék pedig velük szemben ül.
A mostani ciklus egyik leglátványosabb változása, hogy a Fidesz másfél évtized után ellenzéki oldalra kerül.
A két legnagyobb politikai tömb, a Tisza Párt és a Fidesz között egyfajta „ütközőzóna” alakul ki: a KDNP nyolcfős frakciója fizikailag is elválasztja egymástól a két pártot.
Az ülésrend szerint a bal szélen a Mi Hazánk képviselői ülnek majd, mellettük a Fidesz-frakció, ezt követi a KDNP, majd egy folyosó után a 141 fős Tisza-frakció foglal helyet.
A parlamenti patkó szélein külön helyeket biztosítanak az európai parlamenti képviselőknek, míg a nemzetiségi szószólók a felső sorban kapnak helyet.
Az ülésterem jobb felső részében ülhetnek majd azok az intézményvezetők – például az Állami Számvevőszék vagy a Magyar Nemzeti Bank képviselői –, akik rendszeresen beszámolnak az Országgyűlés előtt.
