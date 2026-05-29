Máris itt a konfliktus Magyar Péterék és Karácsony Gergely között

A főváros vezetése abban bízik, hogy sikerül megállapodásra jutnia az új kormánnyal a szolidaritási hozzájárulás ügyében, a nyilvánosságban azonban egyelőre csekély kommunikációt látni a felek között. Bár Karácsony Gergely a közösségi oldalán nemrég arról írt, hogy Budapest „új aranykor” előtt áll, mivel már nem kell megvédeni a kormánytól, Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy háttérbeszélgetésen elismerte: nincsenek könnyű helyzetben, mert a Tisza-kabinet is a szolidaritási hozzájárulás befizetésére szólította fel a fővárosi vezetést. Ez az ügy lehet az első nagyobb ütközési pont Magyar Péter és Karácsony Gergely között.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere a kabinet bejelentését követően Facebook-oldalán úgy fogalmazott: biztos abban, hogy sokan – köztük számos önkormányzat és polgármester – csalódtak, mert azt remélték, hogy az új kormány „hipp-hopp megszünteti a szolidaritási hozzájárulást”. Szerinte ez ilyen rövid idő alatt irreális elvárás volt. Budapest hatvannapos haladékot kapott a januárban esedékes, 37 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulási részlet, valamint egy tavaly decemberi, 7,5 milliárd forintos befizetés teljesítésére. Az előbbi határideje azonban június elején lejár, így addigra megállapodásra kellene jutniuk a feleknek. Mindeközben