Putyin a romániai drónról: Adják át a roncsokat Moszkvának

Orosz drón csapódott egy romániai panelházba, menekülniük kellett a lakóknak
Lángba borult egy lakás.
Reagált a Romániában becsapódott drón ügyére az orosz államfő. Putyin pénteken kijelentette: Moszkva kész objektív vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a roncsokat, mert szerinte csak szakértői elemzés után lehet megállapítani a légi jármű eredetét.
Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatot fogunk lefolytatni. És csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt
– fogalmazott Putyin. Az orosz elnök szerint addig nem lehet megalapozott következtetéseket levonni a drón eredetéről, amíg nem készül el a szakértői vizsgálat.
Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légi jármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot
– szögezte le Putyin.
(MTI)
Nyitókép: Alexander Sherbak / POOL / AFP