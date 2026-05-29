05. 29.
péntek
Benjamin Netanjahu Izrael Hamász gáza

A Gáza feletti ellenőrzés új szintjét jelölte ki Izrael

2026. május 29. 18:37

Izrael a jelenlegi helyzetnél is nagyobb befolyást akar szerezni a palesztin enklávéban. Benjamin Netanjahu szerint Gáza területének hetven százalékát kell ellenőrzés alá vonni, ami jelentősen túlmutat a korábbi tűzszüneti megállapodás keretein.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy utasítást adott az izraeli hadseregnek arra, hogy Gáza területének hetven százalékát vonja ellenőrzése alá. A The Times of Israel szerint a kormányfő egy konferencián arról beszélt, hogy jelenleg már a Gázai övezet mintegy hatvan százaléka izraeli ellenőrzés alatt áll. Netanjahu úgy fogalmazott: 

Ezen a ponton teljes mértékben ellenőrzésünk alatt tartjuk a Gázai övezet területének 60 százalékát... és az az utasításom, hogy érjük el a... 70 százalékot.

Amikor a közönség egyik tagja azt kiáltotta, hogy Izraelnek a terület száz százalékát kellene birtokolnia, a miniszterelnök így válaszolt: 

Először 70 százalék. Kezdjük ezzel.

Gáza ellenőrzésének kiterjesztése a cél

A The Times of Israel emlékeztetett arra, hogy a 2025 októberében létrejött tűzszüneti megállapodás az izraeli jelenlét számára a terület hozzávetőleg 53 százalékát hagyta meg. A fennmaradó részeken a Hamász gyakorolta a tényleges ellenőrzést. A megállapodás hosszabb távú célja a szervezet lefegyverzése és az övezet demilitarizálása lett volna, ám ebben nem történt érdemi előrelépés.

Izrael márciusban olyan térképeket tett közzé, amelyek egy új, korlátozott hozzáférésű övezetet mutattak be. 

Ez a terület a becslések szerint a Gázai övezet további 11 százalékát foglalta magában az addig izraeli ellenőrzés alatt álló részeken túl. A lap szerint ezek az övezetek együtt már közel a terület kétharmadát fedhették le. A még nem izraeli ellenőrzés alatt álló térségekben több, Izrael által támogatott fegyveres csoport is igyekszik megkérdőjelezni a Hamász befolyását. Az észak-gázai Ashraf al-Manszi vezette milícia videót tett közzé, amelyen egyik tagjuk egy nehéz katonai drónt működtet.

A szervezet közlése szerint sikeresen állítottak szolgálatba fejlett drónokat. 

A különböző gázai milíciák parancsnokának tartott Ghassan Dehini azt állította, hogy az új eszközökkel már több sikeres műveletet is végrehajtottak. A The Times of Israel szerint nem ismert, honnan származnak a drónok, ugyanakkor az izraeli katonai és logisztikai támogatás miatt valószínűsíthető, hogy Izraeltől kapták őket.

Tovább folytatódnak a Hamász elleni csapások

A lap beszámolója szerint csütörtökön temették el Imad Aslimot, a Hamász gázavárosi dandárjának helyettes parancsnokát. Izrael egy nappal korábban közölte, hogy őt és Izz ad-Din Becket, az észak-gázai dandár parancsnokát egy légicsapásban vették célba. A Hamász nem kommentálta a támadást.

Az izraeli hadsereg egy másik akcióról is beszámolt. Kán-Júnisz térségében életét vesztette Ihab Khrizim, akit a hadsereg a Hamász egyik kulcsfontosságú pénzügyi emberének nevezett. 

Az izraeli hadsereg szerint ő irányította azt a hálózatot, amely millió dollárokat juttatott el a szervezet katonai szárnyához. A támadásban meghalt Mohammed al-Habash is, aki a Hamász fegyvergyártási részlegének egyik parancsnoka volt. Az izraeli hadsereg álláspontja szerint Khrizim halála jelentős csapást jelent a szervezet újjáépítési és erőfejlesztési törekvéseire.

Nyitókép: Ilia YEFIMOVICH / POOL / AFP

 

