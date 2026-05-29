A Gáza feletti ellenőrzés új szintjét jelölte ki Izrael

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy utasítást adott az izraeli hadseregnek arra, hogy Gáza területének hetven százalékát vonja ellenőrzése alá. A The Times of Israel szerint a kormányfő egy konferencián arról beszélt, hogy jelenleg már a Gázai övezet mintegy hatvan százaléka izraeli ellenőrzés alatt áll. Netanjahu úgy fogalmazott:

Ezen a ponton teljes mértékben ellenőrzésünk alatt tartjuk a Gázai övezet területének 60 százalékát... és az az utasításom, hogy érjük el a... 70 százalékot.

Amikor a közönség egyik tagja azt kiáltotta, hogy Izraelnek a terület száz százalékát kellene birtokolnia, a miniszterelnök így válaszolt: