Sarm es-Sejkben tűzszünet Gázai övezet izraeli Donald Trump békefolyamat

Törékeny béke: a tűzszünet ellenére izraeli katonák öt palesztint lőttek le

2025. október 14. 14:39

A későbbi áldozatok átlépték a tűzszüneti vonalat és megközelítették az izraeli állásokat.

2025. október 14. 14:39
null

Alig néhány órával a gázai tűzszünet életbe lépése után ismét fegyveres incidens történt a térségben. Izraeli katonák öt palesztin férfit lőttek le, miután azok átlépték a tűzszüneti vonalat és megközelítették az izraeli állásokat – írta meg az al-Dzsazíra.

A tájékoztatás szerint a katonák először megpróbálták megállítani és feloszlatni a csoportot, de mivel a felszólításra nem reagáltak, végül fegyverhasználatra került sor.

Az eset érzékelteti, mennyire törékeny az a tűzszünet, amelyet hétfőn írtak alá az egyiptomi Sarm es-Sejkben, Donald Trump amerikai elnök közvetítésével, aki garanciát vállalt a megállapodás betartására, amely a gázai háború lezárásának első szakaszát jelenti.

A megállapodás értelmében a Hamász szabadon engedte az utolsó húsz túszt, Izrael pedig kétezer palesztin foglyot bocsátott szabadon, miközben az izraeli hadsereg visszavonult a Gázai övezet egy kijelölt vonala mögé.

Donald Trump az aláírást követően úgy fogalmazott: az egyezmény a béke irányába tett történelmi lépés, amely megteremtheti a térség hosszú távú stabilitását. Az amerikai elnök szerint a feleknek most az a feladata, hogy betartsák a megállapodásban foglaltakat, és elkerüljék a további provokációkat.

Nyitókép: Jaafar ASHTIYEH / AFP

***

