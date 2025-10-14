Törékeny béke: a tűzszünet ellenére izraeli katonák öt palesztint lőttek le

Alig néhány órával a gázai tűzszünet életbe lépése után ismét fegyveres incidens történt a térségben. Izraeli katonák öt palesztin férfit lőttek le, miután azok átlépték a tűzszüneti vonalat és megközelítették az izraeli állásokat – írta meg az al-Dzsazíra.

A tájékoztatás szerint a katonák először megpróbálták megállítani és feloszlatni a csoportot, de mivel a felszólításra nem reagáltak, végül fegyverhasználatra került sor.

Az eset érzékelteti, mennyire törékeny az a tűzszünet, amelyet hétfőn írtak alá az egyiptomi Sarm es-Sejkben, Donald Trump amerikai elnök közvetítésével, aki garanciát vállalt a megállapodás betartására, amely a gázai háború lezárásának első szakaszát jelenti.