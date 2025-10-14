Törékeny béke: a tűzszünet ellenére izraeli katonák öt palesztint lőttek le

Sokan eddig a pillanatig hitetlenkedtek: ünnepélyesen is bejelentette Trump, lezártnak nyilvánította a háborút (VIDEÓ)
„Most végre nemcsak az izraeliek, hanem a palesztinok is békében élhetnek” – mondta az amerikai elnök.
A későbbi áldozatok átlépték a tűzszüneti vonalat és megközelítették az izraeli állásokat.
Alig néhány órával a gázai tűzszünet életbe lépése után ismét fegyveres incidens történt a térségben. Izraeli katonák öt palesztin férfit lőttek le, miután azok átlépték a tűzszüneti vonalat és megközelítették az izraeli állásokat – írta meg az al-Dzsazíra.
A tájékoztatás szerint a katonák először megpróbálták megállítani és feloszlatni a csoportot, de mivel a felszólításra nem reagáltak, végül fegyverhasználatra került sor.
Az eset érzékelteti, mennyire törékeny az a tűzszünet, amelyet hétfőn írtak alá az egyiptomi Sarm es-Sejkben, Donald Trump amerikai elnök közvetítésével, aki garanciát vállalt a megállapodás betartására, amely a gázai háború lezárásának első szakaszát jelenti.
A megállapodás értelmében a Hamász szabadon engedte az utolsó húsz túszt, Izrael pedig kétezer palesztin foglyot bocsátott szabadon, miközben az izraeli hadsereg visszavonult a Gázai övezet egy kijelölt vonala mögé.
Donald Trump az aláírást követően úgy fogalmazott: az egyezmény a béke irányába tett történelmi lépés, amely megteremtheti a térség hosszú távú stabilitását. Az amerikai elnök szerint a feleknek most az a feladata, hogy betartsák a megállapodásban foglaltakat, és elkerüljék a további provokációkat.
