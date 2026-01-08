Ritkán látható jelenet a Magyar Kupában: feldühödött szurkoló lökte meg a játékvezetőt
2026. január 08. 09:05
Fogalmazzunk úgy, számon kérte a bírót. A magáról megfeledkezett pécsi drukkert azonnal kivezették a csarnokból, csapatát viszont nem zavarta össze a közjátékkal.
Botrányos jelenetek tarkították a Pécs–DVTK női Magyar Kupa-negyeddöntőt csütörtök este. A hazai csapat egyik magáról megfeledkezett szimpatizánsa egy vitatott ítélet után nemes egyszerűséggel odarohant Nagy Viktor játékvezetőhöz, és hátulról meglökte, válaszul a biztonságiak azonnal kivezették a csarnokból. A videót itt lehet megtekinteni, az incidensnek bizonyára lesznek további fegyelmi vonzatai is.
Pécsi öröm, miskolci bánat
A váratlan közjáték mindenesetre nem zavarta meg a pécsieket, akik 83–66-os bravúrgyőzelemmel jutottak be a miskolci MK Final Fourba –
