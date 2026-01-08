Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pécs incidens játékvezető DVTK kosárlabda szurkolók Magyar Kupa

Ritkán látható jelenet a Magyar Kupában: feldühödött szurkoló lökte meg a játékvezetőt

2026. január 08. 09:05

Fogalmazzunk úgy, számon kérte a bírót. A magáról megfeledkezett pécsi drukkert azonnal kivezették a csarnokból, csapatát viszont nem zavarta össze a közjátékkal.

2026. január 08. 09:05
null

Botrányos jelenetek tarkították a Pécs–DVTK női Magyar Kupa-negyeddöntőt csütörtök este. A hazai csapat egyik magáról megfeledkezett szimpatizánsa egy vitatott ítélet után nemes egyszerűséggel odarohant Nagy Viktor játékvezetőhöz, és hátulról meglökte, válaszul a biztonságiak azonnal kivezették a csarnokból. A videót itt lehet megtekinteni, az incidensnek bizonyára lesznek további fegyelmi vonzatai is. 

Pécs-DVTK
A pécsiek a címvédő DVTK-t kiütve jutottak be a március MK négyes döntőbe (Fotó: NKA Universitas Pécs Női Kosárlabda Klub)

Pécsi öröm, miskolci bánat

A váratlan közjáték mindenesetre nem zavarta meg a pécsieket, akik 83–66-os bravúrgyőzelemmel jutottak be a miskolci MK Final Fourba – 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

a DVTK így nagy meglepetésre címvédőként és rendezőként marad le a márciusi négyes döntőről. 

A hazai kosárlabda-lelátókon szerencsére kevéssé jellemzőek a fizikai atrocitások, még ha három hónappal ezelőtt nagy nyilvánosságot is kapott a férfibajnokságban a ZTE azóta elzavart amerikai légiósának ritkán látható ámokfutása, amely eset aztán világszerte nagy „karriert” futott be

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: M4 Sport/képernyőkép

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. január 08. 10:27
Felkavaró jelenetsor!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!