Ritkán látható jelenet a Magyar Kupában: feldühödött szurkoló lökte meg a játékvezetőt

Botrányos jelenetek tarkították a Pécs–DVTK női Magyar Kupa-negyeddöntőt csütörtök este. A hazai csapat egyik magáról megfeledkezett szimpatizánsa egy vitatott ítélet után nemes egyszerűséggel odarohant Nagy Viktor játékvezetőhöz, és hátulról meglökte, válaszul a biztonságiak azonnal kivezették a csarnokból. A videót itt lehet megtekinteni, az incidensnek bizonyára lesznek további fegyelmi vonzatai is.

A pécsiek a címvédő DVTK-t kiütve jutottak be a március MK négyes döntőbe (Fotó: NKA Universitas Pécs Női Kosárlabda Klub)

Pécsi öröm, miskolci bánat

A váratlan közjáték mindenesetre nem zavarta meg a pécsieket, akik 83–66-os bravúrgyőzelemmel jutottak be a miskolci MK Final Fourba –