Bemutatták az ellenzék legnagyobb kóklerét: Magyarországra érkezett orosz manipulátorokról hallucinált az újságíró

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Panyi Szabolcs ezúttal is hozta a formáját.
Talabér Krisztián alaposan kifejtette a Facebook-oldalán, miért nem lehet megbízni Panyi Szabolcs állításaiban.
„Panyi Szabolcs megint lódít, amikor Magyarországra érkezett orosz manipulátorokról beszél. Panyi Szabolcs nem először tölti meg hazugságokkal a nyilvánosságot úgy, hogy a teljes baloldali médiahálózat asszisztál hozzá. Nézzünk meg egy másik, 2024-es Panyi-féle állítást, amely alapján könnyen eldönthető, mennyire a valóságról beszél, vagy inkább mennyire politikai aktivizmusról van szó.
2024-ben a mindig »jól értesült« Panyi Szabolcs azt állította, hogy Pintér Sándor helyét Bíró Marcell veszi át. Pintér Sándor azóta is belügyminiszter.
Azt is állította, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf leköszön a honvédelmi tárca éléről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azóta is honvédelmi miniszter”
– írta a kutatási igazgató. „Gulyás Gergelyről azt állította, hogy lemond, berlini nagykövet lesz, a helyére pedig Lázár János vagy Szijjártó Péter lép. Gulyás Gergely azonban nem lett berlini nagykövet, hanem továbbra is miniszter, miközben sem Lázár János, sem Szijjártó Péter nem kapott ilyen feladatot. Panyi Szabolcs azt is állította, hogy Szijjártó Péter helyett Orbán Balázs lesz a külügyminiszter. Orbán Balázs azóta sem külügyminiszter, Szijjártó Péter pedig továbbra is betölti ezt a tisztséget.
Mi a tanulság? Válogassuk meg, kinek a szavának adunk hitelt, mert gyakran az erős és ügyesen megfogalmazott mondatok mögött csupán egy mániákus hazudozó áll”
– szögezte le Talabér Krisztián.
Nyitókép: Facebook / Panyi Szabolcs