03. 10.
kedd
03. 10.
kedd
Panyi Szabolcs Lázár János Gulyás Gergely Szijjártó Péter

Bemutatták az ellenzék legnagyobb kóklerét: Magyarországra érkezett orosz manipulátorokról hallucinált az újságíró

2026. március 10. 13:03

Panyi Szabolcs ezúttal is hozta a formáját.

2026. március 10. 13:03
Panyi Szabolcs

Talabér Krisztián alaposan kifejtette a Facebook-oldalán, miért nem lehet megbízni Panyi Szabolcs állításaiban.

„Panyi Szabolcs megint lódít, amikor Magyarországra érkezett orosz manipulátorokról beszél. Panyi Szabolcs nem először tölti meg hazugságokkal a nyilvánosságot úgy, hogy a teljes baloldali médiahálózat asszisztál hozzá. Nézzünk meg egy másik, 2024-es Panyi-féle állítást, amely alapján könnyen eldönthető, mennyire a valóságról beszél, vagy inkább mennyire politikai aktivizmusról van szó.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

2024-ben a mindig »jól értesült« Panyi Szabolcs azt állította, hogy Pintér Sándor helyét Bíró Marcell veszi át. Pintér Sándor azóta is belügyminiszter.

Azt is állította, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf leköszön a honvédelmi tárca éléről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azóta is honvédelmi miniszter”

– írta a kutatási igazgató. „Gulyás Gergelyről azt állította, hogy lemond, berlini nagykövet lesz, a helyére pedig Lázár János vagy Szijjártó Péter lép. Gulyás Gergely azonban nem lett berlini nagykövet, hanem továbbra is miniszter, miközben sem Lázár János, sem Szijjártó Péter nem kapott ilyen feladatot. Panyi Szabolcs azt is állította, hogy Szijjártó Péter helyett Orbán Balázs lesz a külügyminiszter. Orbán Balázs azóta sem külügyminiszter, Szijjártó Péter pedig továbbra is betölti ezt a tisztséget.

Mi a tanulság? Válogassuk meg, kinek a szavának adunk hitelt, mert gyakran az erős és ügyesen megfogalmazott mondatok mögött csupán egy mániákus hazudozó áll”

– szögezte le Talabér Krisztián.

Nyitókép: Facebook / Panyi Szabolcs

 

 

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hesperia
2026. március 10. 18:54
Sőt, én úgy emlékszem, hogy kavart ő még ezeknél durvábbakat is, pl. migrációs ügyekben, amikor az volt a top téma. Mindenesetre ez a mostani, orosz hibrid (???) befolyásolási műveletről szóló agymenése messze túlmutat a fesoroltakon, ez más minőség: ez pontosan az a dezinformáció, amelyikre egy puccskísérletet lehet építeni. Mondjuk azt a bizonyos "hungaro-Maidant", amiről itt egy másik cikk is szól.
Válasz erre
1
0
sandor
2026. március 10. 16:10
Ez az arc kudarc.
Válasz erre
2
0
kukasmacska
2026. március 10. 16:08
Tehát ha jól értem, az egész hír, t.i. "orosz ügynökök jönnek ide befolyásolni, sőt már a spájzban vannak" ettől a figurától származik. És az egész ellenzéki sajtó, FB huszárok, megmondóemberek, stb. innentől tényként kezelik. Csodás.
Válasz erre
3
0
Sanyi72
2026. március 10. 16:05
Ezzel a tetves söpredékkel nem nekünk kell foglalkozni,hanem a TEK-nek,vagy egy gyogyósokat kezelő diliháznak! Nézzetek rá,az anyja lapáttal etette,ha nővel akar aludni,még mindig anyuci ágya marad.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!