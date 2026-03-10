Bemutatták az ellenzék legnagyobb kóklerét: Magyarországra érkezett orosz manipulátorokról hallucinált az újságíró

– írta a kutatási igazgató. „Gulyás Gergelyről azt állította, hogy lemond, berlini nagykövet lesz, a helyére pedig Lázár János vagy Szijjártó Péter lép. Gulyás Gergely azonban nem lett berlini nagykövet, hanem továbbra is miniszter, miközben sem Lázár János, sem Szijjártó Péter nem kapott ilyen feladatot. Panyi Szabolcs azt is állította, hogy Szijjártó Péter helyett Orbán Balázs lesz a külügyminiszter. Orbán Balázs azóta sem külügyminiszter, Szijjártó Péter pedig továbbra is betölti ezt a tisztséget.

Mi a tanulság? Válogassuk meg, kinek a szavának adunk hitelt, mert gyakran az erős és ügyesen megfogalmazott mondatok mögött csupán egy mániákus hazudozó áll”

– szögezte le Talabér Krisztián.

Nyitókép: Facebook / Panyi Szabolcs