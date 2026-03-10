Ft
03. 10.
kedd
Ez tényleg csak egy hajszálon múlt – óriási bajban voltak a magyarok, mutatjuk a számokat

2026. március 10. 14:12

Az utolsó pillanatban oldódott meg a helyzet.

2026. március 10. 14:12
A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy az Index információi szerint a Mol levélben tájékoztatta a partnereit arról, hogy töltőállomásain „rendkívüli árazás” lép életbe. A tájékoztatás szerint a benzin literenként 619 forintba, a dízel pedig 639 forintba kerül majd – a változtatás azonnal életbe fog lépni.

Viszont hétfőn bejelentették, védett árat vezetnek be, így 595 és 615-ös árat szabtak meg,

ami azt jelenti, hogy a 95-ös benzin esetében 24 forinttal, a dízel esetében pedig szintén 24 forinttal kapják olcsóbban az üzemanyagot a lakosok.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

mandoppi25
2026. március 10. 16:38
Be kellene fejezni az iráni háborút, és akkor nem lenne baj. A magyar kormány elítélte már ezt a háborút?
Agricola
2026. március 10. 14:57
Védd az árat, elvtárs, Védd az életet!
narancsliget
2026. március 10. 14:26
Így hülyítjük a népet.
