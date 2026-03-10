Nem kellett sok idő: a tiszás Holoda Attila máris támadja a benzin védett árát (VIDEÓ)

Mint ismert, éjfél óta érvényben van az üzemanyagok védett ára. Ezzel az intézkedéssel azonban több, a Tiszához közel álló politikus és szakértő sem ért egyet.

Közéjük tartozik Holoda Attila, a Tiszához köthető energiaügyi szakértő is, aki hétfő este az ATV műsorában fejtette ki véleményét a kormány intézkedéséről. Többek között arról beszélt, hogy vannak olyan térségek, ahol csak úgynevezett fehér kutak működnek, amelyeket a nagy piaci szereplők nem látnak el, mert ez számukra üzletileg nem éri meg.