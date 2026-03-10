Ft
Nem kellett sok idő: a tiszás Holoda Attila máris támadja a benzin védett árát (VIDEÓ)

2026. március 10. 14:20

Az energiaügyi szakértő az ATV műsorában arról beszélt, hogy az üzemanyagárak kapcsán ő személy szerint inkább a jövedéki adóhoz és az áfához nyúlt volna. Az adóhoz egyébként a kormány hozzányúlt.

2026. március 10. 14:20
null

Mint ismert, éjfél óta érvényben van az üzemanyagok védett ára. Ezzel az intézkedéssel azonban több, a Tiszához közel álló politikus és szakértő sem ért egyet. 

Közéjük tartozik Holoda Attila, a Tiszához köthető energiaügyi szakértő is, aki hétfő este az ATV műsorában fejtette ki véleményét a kormány intézkedéséről. Többek között arról beszélt, hogy vannak olyan térségek, ahol csak úgynevezett fehér kutak működnek, amelyeket a nagy piaci szereplők nem látnak el, mert ez számukra üzletileg nem éri meg.

„Ezért gondolom úgy, hogy ez rossz döntés. Megint azt kellett volna tenni, amit én már korábban is javasoltam: az adótartalomhoz kellett volna nyúlni. A magyar kormány a jövedéki adón keresztül többet von el, mint a brüsszeli minimumként meghatározott szint” – fogalmazott.

A szakértő – aki a „Feláldozható Médiamunkások” nevű Tisza-sziget alapító tagja is – valamivel később arról is beszélt, hogy „az ársapka sosem jó megoldás, különösen azért, mert az a fajta kompenzáció, amelyet a magyar kormány korábban a benzinkutaknak fizetett, a valós költségeiket meg sem közelítette” – magyarázta a műsorvezetőnek.

Holoda Attila neve sokak számára onnan is ismerős lehet, hogy korábban a rezsistopot is élesen bírálta. Emellett külön problémának nevezte az átalánydíjas elszámolást is, amelynél a túlfogyasztás gyakran csak hónapokkal később derül ki – írta korábban a Tisza-közeli szakértőről az Origo.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

