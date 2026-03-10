Teveabraknak hitték, feketeleves lett belőle – Petőfinek és Cseh Tamásnak is fő a kávé a Kazinczy utcában

Ez a tér ráadásul egy teljesen új kiállítóhely is, mire használták korábban?

Itt, a Kazinczy utcában a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak raktárai, használaton kívüli restaurátor-műhelyek és egyéb alulhasznosított helyiségek voltak, ezeket alakítottuk át. Az elmúlt évtizedben ez az első alkalom, hogy nem csökkent, hanem nőtt a rendelkezésünkre álló bemutatóhelyek száma, ami azért is külön öröm, mert féléves váltásokkal újabb és újabb tartalmakat szeretnénk itt a nagyközönség elé tárni. Hasonló kapcsolódó programokkal, mint amilyenek a Fő a kávé mellé is szerveztünk. Szombatonként például múzeumpedagógiai foglalkozások keretében különböző kávés workshopok, előadások lesznek,

március 15-én egy barista felügyelete alatt, a korabeli leírások alapján megpróbáljuk elkészíteni Petőfiék kávéját, később annak is utánaeredünk, hogyan lehet kávézni az űrben.

Emellett különböző hazai kávépörkölőknek és kávés hálózatoknak biztosítunk bemutatkozási lehetőséget, és alternatív kávékészítési eszközöket is bemutatunk.

Az ötvenes években kezdődött el a hazai kávégépek gyártása.

Ők a tárlat fő támogatói is? A megnyitón nyomatékosan elhangzott, hogy mindezt plusz állami forrás nélkül, a normál működés keretein belül, magánszponzoráció bevonásával sikerült megvalósítani. Működhet ez a modell hosszú távon is?

Valóban, örömmel beszálltak mellénk sokan: magánszemélyek és gyűjtők adták kölcsön ingyen a féltve őrzött tárgyaikat, nagy kávégép-forgalmazók ajánlottak fel műtárgyakat, a hazai kávés szakma is egyöntetűen felsorakozott mögénk, és kaptunk támogatást a MOL – Új Európa Alapítványtól, a Market Építő Zrt.-től, a McCafé-tól, a Budapest Airport Zrt.-től, a VII. kerületi önkormányzattól és számos kisebb-nagyobb cégtől egyaránt. Reménykedem, hogy ez egyben minta is lehet a jövőre nézve, mert a civilizált országokban egyáltalán nem ritka az a szokás,

hogy a nagy vállalatok igenis szánnak valamennyit a profitjukból a kultúra támogatására.

Akár szponzorként, akár egyéb módon; hogy mást ne mondjak, a Škodának van vállalati múzeuma Mladá Boleslavban, a Mercedesnek Stuttgartban, a BMW-nek Münchenben. Májusban szeretnénk nyitni egy átfogó, közúti, légi és vasúti közlekedésbiztonsággal foglalkozó tárlatot, megkerestük az összes hazai autógyárat, reménykedem, hogy meglátják benne, bennünk a különleges lehetőséget. Ez az a múzeum, amely a hazai ipari és közlekedési örökséget gondozza, így a legközelebb állhat az említett autógyárak fókuszához.

És az ön számára melyik a legkülönlegesebb tárgy ezen a tárlaton? Már ha egyáltalán szeret kávézni.

Nagyon is! Délig általában tejes alapú fajtákat, mondjuk flat white-ot iszom, később jellemzően eszpresszót. A kedvencem, habár igen nehéz egy tárgyat kiválasztani, egy 1913-ban gyártott Omega kávégép, amit szintén egy magángyűjtőtől kaptunk kölcsön. Magyarországon alig egy-kettő van ilyen korú presszógépből, az őszi nagy milánói kávégép-kiállítás és -vásáron is csak néhányat tudtunk megcsodálni. Sok más mellett ilyen ritkaságokkal is találkozhat, aki eljön hozzánk. Sőt, ha elfáradna a sok látni- és gondolkodnivalótól, még egy jó kávét is megihat az udvarban – akár az Elektrotechnikai Gyűjteményünk részét képező régi neonreklám Omnia felirat alatt.

