Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nobel vörösmarty krasznahorkai lászló ókovács szilveszter díj operaház

„Krasznahorkai Nobel-díját Vörösmarty Mihálynak!” – Ókovács páros lábbal szállt bele az íróba magyarellenes kijelentései miatt

2026. március 10. 15:33

Az Operaház főigazgatója szerint Krasznahorkai nyilatkozata a „hányinger határvidékén jár, és nyilatkozatán übermensch lenézés is átsüt”.

2026. március 10. 15:33
null

„Krasznahorkai Nobel-díját Vörösmarty Mihálynak!” – jelentette ki közösségi oldalán Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója válaszul Krasznahorkai László a minapi La Repubblicának adott interjújára, amelyről ITT írtunk. A Nobel-díjas író ismét éles, sokakat felháborító kijelentéseket tett Magyarországról és a magyarságról.

Ezt is ajánljuk a témában

„Magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. A »magyarság« ellen azonban minden erőmmel küzdök” – jelentette ki többek között, de azt is mondta, hogy „messzire kerültem a magyar világtól, a butasággal beszennyezett magyar fogalmától”. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

az Operaház főigazgatója ezt nem hagyta szó nélkül, szerinte Krasznahorkai „nem könnyíti meg”, hogy egy nemzet lehessen büszke a Nobel-díjára.

„Amikor megkapta, lelkes posztot írtam, önmagam ellen érveltem mellette, örömmel (sajnos, nélküle, sőt, válasza nélkül) játszottuk a könyve alapján készült Eötvös-operát – elkapkodtam a dolgot, azt hiszem. A viszonzatlan szerelemnek is vannak határai, pláne, ha már a sértegetés és  a hányinger határvidékén jár, és nyilatkozatán übermensch lenézés is átsüt. (És ennek fényében minden önreflexív sor színleltnek tűnik immár, póznak, kimódoltnak)” – írta. 

Ókovács szerint bár az író „szerelmes a nyelvünkbe”, az abban élő nemzettől csak viszolyogni tud.

„A Krasznahorkai által láthatólag kedvelt Magyarország-tébolyda mint metafora előtti helyzetleírás már nem is egy kampányba beletérdelt művészt, hanem konkrétan egy igazi ápoltat mutat, amennyiben komolyan gondolta azt, és nem az újságíró hamisított szöveget. Arra, hogy miként kell Nobel-díjat kapni és szuverén módon viselni, Kertész Imre, de még inkább Karikó Katalin és Krausz Ferenc gyönyörű példa. »Itt élned, halnod kell.« 

Krasznahorkai Nobel-díját Vörösmarty Mihálynak!” 

– zárta posztját az Operaház főigazgatója. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ati Papa
2026. március 10. 20:10
Wass Albert 32 kötete van a könyvespolcomon. Annak idején egy év alatt jelentek meg , előre kellett kifizetni az egészet és havonta hármasával postázták. Alig vártam a következő adagot. Azóta néhányat már újraolvastam. Szerintem fantasztikus író. A nagy médiafelhajtás miatt akkor megvettem Kertész Imre Nobel - díjas könyvét is. Nagy csalódás volt. Ezek után eszem ágában sincs bármit is elolvasni Krasznahorkaitól.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. március 10. 18:29
zlorinczi 2026. március 10. 17:08 Krasznahorkai, ... Krasznahorkai... Ki is az? Valami Nobel-díjas és nemzetközileg elismert tekintély. Tehát nem egy Bayer.
Válasz erre
0
4
nemecsek-3
•••
2026. március 10. 17:16 Szerkesztve
KH nem képes elviselni a tiszavirág életű kis dicsőséget, hogy visszaesett oda ahol volt, a névtelen semmibe. Azt hitte a szófosás olimpiai szám. Tévedett. Szánnivaló a lelki világa. A világmindenségben senki nem símogatja meg a buksiját, egyértelmű miért is ugat hátra. Az egoja fogságában van a csávó. Az ilyenen pszichiátrián tudnak enyhíteni megkérdőjelezhető eredménnyel. Az országpolgárnak rohadtul nem hiányzik. Senkinek nem hiányozna ha kilőné magát a világegyetembe de valószínű még az ufók is elriadnának a DNS-étől
Válasz erre
4
0
zlorinczi
2026. március 10. 17:08
Krasznahorkai, ... Krasznahorkai... Ki is az?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!