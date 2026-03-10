„Krasznahorkai Nobel-díját Vörösmarty Mihálynak!” – Ókovács páros lábbal szállt bele az íróba magyarellenes kijelentései miatt

„A »magyarság« ellen minden erőmmel küzdök” – Krasznahorkai László támadásba lendült
„Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek?” – vetette fel a Nobel-díjas író.
Az Operaház főigazgatója szerint Krasznahorkai nyilatkozata a „hányinger határvidékén jár, és nyilatkozatán übermensch lenézés is átsüt”.
„Krasznahorkai Nobel-díját Vörösmarty Mihálynak!” – jelentette ki közösségi oldalán Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója válaszul Krasznahorkai László a minapi La Repubblicának adott interjújára, amelyről ITT írtunk. A Nobel-díjas író ismét éles, sokakat felháborító kijelentéseket tett Magyarországról és a magyarságról.
„Magyarnak születtem, az anyanyelvem a magyar. A »magyarság« ellen azonban minden erőmmel küzdök” – jelentette ki többek között, de azt is mondta, hogy „messzire kerültem a magyar világtól, a butasággal beszennyezett magyar fogalmától”.
az Operaház főigazgatója ezt nem hagyta szó nélkül, szerinte Krasznahorkai „nem könnyíti meg”, hogy egy nemzet lehessen büszke a Nobel-díjára.
„Amikor megkapta, lelkes posztot írtam, önmagam ellen érveltem mellette, örömmel (sajnos, nélküle, sőt, válasza nélkül) játszottuk a könyve alapján készült Eötvös-operát – elkapkodtam a dolgot, azt hiszem. A viszonzatlan szerelemnek is vannak határai, pláne, ha már a sértegetés és a hányinger határvidékén jár, és nyilatkozatán übermensch lenézés is átsüt. (És ennek fényében minden önreflexív sor színleltnek tűnik immár, póznak, kimódoltnak)” – írta.
Ókovács szerint bár az író „szerelmes a nyelvünkbe”, az abban élő nemzettől csak viszolyogni tud.
„A Krasznahorkai által láthatólag kedvelt Magyarország-tébolyda mint metafora előtti helyzetleírás már nem is egy kampányba beletérdelt művészt, hanem konkrétan egy igazi ápoltat mutat, amennyiben komolyan gondolta azt, és nem az újságíró hamisított szöveget. Arra, hogy miként kell Nobel-díjat kapni és szuverén módon viselni, Kertész Imre, de még inkább Karikó Katalin és Krausz Ferenc gyönyörű példa. »Itt élned, halnod kell.«
Krasznahorkai Nobel-díját Vörösmarty Mihálynak!”
– zárta posztját az Operaház főigazgatója.