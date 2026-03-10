„Krasznahorkai Nobel-díját Vörösmarty Mihálynak!” – Ókovács páros lábbal szállt bele az íróba magyarellenes kijelentései miatt

„Amikor megkapta, lelkes posztot írtam, önmagam ellen érveltem mellette, örömmel (sajnos, nélküle, sőt, válasza nélkül) játszottuk a könyve alapján készült Eötvös-operát – elkapkodtam a dolgot, azt hiszem. A viszonzatlan szerelemnek is vannak határai, pláne, ha már a sértegetés és a hányinger határvidékén jár, és nyilatkozatán übermensch lenézés is átsüt. (És ennek fényében minden önreflexív sor színleltnek tűnik immár, póznak, kimódoltnak)” – írta.

Ókovács szerint bár az író „szerelmes a nyelvünkbe”, az abban élő nemzettől csak viszolyogni tud.

„A Krasznahorkai által láthatólag kedvelt Magyarország-tébolyda mint metafora előtti helyzetleírás már nem is egy kampányba beletérdelt művészt, hanem konkrétan egy igazi ápoltat mutat, amennyiben komolyan gondolta azt, és nem az újságíró hamisított szöveget. Arra, hogy miként kell Nobel-díjat kapni és szuverén módon viselni, Kertész Imre, de még inkább Karikó Katalin és Krausz Ferenc gyönyörű példa. »Itt élned, halnod kell.«

Krasznahorkai Nobel-díját Vörösmarty Mihálynak!”

– zárta posztját az Operaház főigazgatója.