Férfiakat megszégyenítő erő és kitartás: Tikász Ernesztina önkéntes tűzoltót már „lovaggá is ütötték”

A tűzoltósággal, illetve a tűzoltósporttal a szűk környezetem révén kerültem kapcsolatba. Itt már érezhető volt némi hatás. Kezdetben csupán kísérőként vettem részt a tűzoltósport-versenyeken, majd nem sokkal később megfogalmazódott bennem a kérdés: vajon én is megállnám-e a helyem ezen a megmérettetésen? 2023-ban már elindultam az első versenyemen, amely kifejezetten jól sikerült. Ezt követően egyik verseny követte a másikat, és mivel mindegyik új élményt nyújt, nem is lehet megunni.

Tikász Ernesztina hivatásos katona és önkéntes tűzoltó, aki már éles helyzetben is bizonyított. Fotó: honvedelem.hu

A tűzoltósport-versenyeken csak hivatásos és önkéntes tűzoltók vehetnek részt, vagy ezek a civilek előtt is nyitva állnak?

A versenyek vegyesek. Többségük elsősorban önkéntes és hivatásos tűzoltóknak szól, hiszen mi rendelkezünk azokkal a felszerelésekkel, amelyekben a versenyszámok teljesíthetők, illetve amelyekben fel is tudunk készülni rájuk. Ugyanakkor vannak olyan megmérettetések — leginkább jótékonysági versenyek —, amelyeket a civil szféra számára is meghirdetnek, és ezeken sportöltözetben is ki lehet próbálni ugyanazokat a feladatokat.

Ilyen például az a kihívás, amikor sportfelszerelésben kell felszaladni a 22. emeletre. A hivatalos erőpróbák azonban bevetési ruházatban zajlanak, és ezeken kizárólag hivatásos és önkéntes tűzoltók vehetnek részt.