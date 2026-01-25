Férfiakat megszégyenítő erő és kitartás: Tikász Ernesztina önkéntes tűzoltót már „lovaggá is ütötték”
2026. január 25. 18:00
Hivatásos katona, önkéntes tűzoltó és egy elkötelezett sportember. Ő Tikász Ernesztina, aki 2025-ben még lovagi címet is szerzett. Elsőként nyerte el ugyanis nőként a Szent Flórián lovagja kitüntetést. A kaposvári MH Lahner György 2. Ellátóezred kommunikációs tisztjével beszélgettünk. Interjúnk.
2026. január 25. 18:00
Egy fiatal nő miként kerül a Honvédség kötelékébe? Hogy válik belőle önkéntes tűzoltó?
A konkrét elköteleződés pillanatára már nem emlékszem pontosan, azt azonban tudom, hogy
már gyerekkoromban, az általános iskolában is katonai vagy nyomozói pályára készültem.
Mindez annak ellenére alakult így, hogy sem a családomban, sem a környezetemben nem volt olyan személy, aki erre ösztönzött volna.
A tűzoltósággal, illetve a tűzoltósporttal a szűk környezetem révén kerültem kapcsolatba. Itt már érezhető volt némi hatás. Kezdetben csupán kísérőként vettem részt a tűzoltósport-versenyeken, majd nem sokkal később megfogalmazódott bennem a kérdés: vajon én is megállnám-e a helyem ezen a megmérettetésen? 2023-ban már elindultam az első versenyemen, amely kifejezetten jól sikerült. Ezt követően egyik verseny követte a másikat, és mivel mindegyik új élményt nyújt, nem is lehet megunni.
A tűzoltósport-versenyeken csak hivatásos és önkéntes tűzoltók vehetnek részt, vagy ezek a civilek előtt is nyitva állnak?
A versenyek vegyesek. Többségük elsősorban önkéntes és hivatásos tűzoltóknak szól, hiszen mi rendelkezünk azokkal a felszerelésekkel, amelyekben a versenyszámok teljesíthetők, illetve amelyekben fel is tudunk készülni rájuk. Ugyanakkor vannak olyan megmérettetések — leginkább jótékonysági versenyek —, amelyeket a civil szféra számára is meghirdetnek, és ezeken sportöltözetben is ki lehet próbálni ugyanazokat a feladatokat.
Ilyen például az a kihívás, amikor sportfelszerelésben kell felszaladni a 22. emeletre. A hivatalos erőpróbák azonban bevetési ruházatban zajlanak, és ezeken kizárólag hivatásos és önkéntes tűzoltók vehetnek részt.
Egy-egy ilyen jótékonysági versenyen milyen eredményekkel szerepelnek a civilek?
A „sima” sportemberek is nagyon ügyesek, ugyanakkor a tűzoltók — különösen a férfiak — elképesztő időeredményeket tudnak elérni. Fontos azonban tudni, hogy ezeken a versenyeken nem elegendő pusztán a jó fizikum:
komoly koncentrációra van szükség, és a pálya teljesítése során jelentkező feladatokat készségszinten kell elsajátítani.
A lépcsőfutó versenyeket például általában különböző akadályokkal teletűzdelik.
Két-, három- vagy akár öt emeletenként meg kell állni,
és bizonyítani kell, hogy a versenyző képes visszafogni magát,
le tud higgadni, lassítani,
valamint a nagy odafigyelést igénylő feladatokat is pontosan el tudja végezni.
Milyen koncentrációt igénylő feladatok vannak?
Például feszítővágó segítségével kell egy teniszlabdát az egyik bója csúcsáról áthelyezni a másikra úgy, hogy az ne essen le. Előfordul az is, hogy a Hooligan Tool nevű speciális eszközzel kell egy ajtót kinyitni. Emellett van olyan feladat, amikor egy körülbelül 80 kilogrammos bábut kell egyik helyről a másikra áthúzni.
A versenyeken nagy hangsúlyt fektetnek a tűzoltóeszközök állagmegóvására is: hiába döntenek sokszor századmásodpercek a végeredményről, az eszközök szabálytalan használatát is súlyos másodpercekkel büntetik. Tehát nagyon apró dolgokra is figyelni kell.
Miként tudja összehangolni a hivatásos katonai szolgálatot az önkéntes tűzoltói tevékenységgel és a rendszeres sportolással, hiszen a kaposvári KÖTÉL Egyesület sportolója is?
Természetesen mindez áldozatokkal és lemondásokkal jár, ugyanakkor
úgy gondolom, hogy ha valaki belevág valamibe, akkor azt vagy teljes odaadással csinálja, vagy inkább ne is kezdjen bele.
Szerintem csak így van értelme, és ilyen hozzáállással a különböző tevékenységek össze is egyeztethetők.
Nagy szerencsém, hogy a Magyar Honvédségnél például kötelező reggeli testnevelés-foglalkozások vannak, amelyeket ki tudok használni egy-egy versenyre való felkészülés során. A KÖTÉL Egyesület pedig egy rendkívül jól felszerelt szervezet, ahol mentőszolgálati gyakorlatokat is végzünk, így az éles helyzeteket valós eszközökkel tudjuk modellezni.
A csapattársaimmal közösen igyekszünk az edzéseket úgy összehangolni, hogy mindenki hivatása és napi munkája mellett is beleférjenek, még akkor is, ha ezek az alkalmak nem ritkán többórás elfoglaltságot jelentenek.
Furcsán hangozhat, de ennyi „férfiasnak” tartott elfoglaltság mellett miként tud nő maradni?
Nem gondolom, hogy ezeket a feladatokat nemek szerint el kellene különíteni. Ha valaki egy tevékenységre teljes fókuszt tud fordítani, akkor ott a teljesítmény számít, nem pedig az, hogy milyen nemű az illető.
A tudatos sportok alapja elsősorban az állóképesség. Számomra ehhez a kötélugrás adja a stabil alapot, a többit pedig az érdeklődésem tartja fenn: a versenyek izgalmasak, mindig új kihívásokat hoznak, egyáltalán nem monotonok.
Visszatérve az eredeti kérdésre: személy szerint semmiféle nemi megkülönböztetést nem érzek, sőt, kifejezetten erős támogatást tapasztalok a férfiak részéről, különösen a tűzoltóversenyeken. Az a gratuláció és biztatás, amelyet egy-egy versenyen, illetve verseny után — akár egy közös vacsorán, akár egy hétvégi programon vagy kiránduláson — kapok, mind
azt erősíti meg bennem, hogy a nőknek is helyük van ezeken a megmérettetéseken.
A hóhelyzetben is helytállt az önkéntes tűzoltó
Mi volt az eddigi legélesebb szituációja önkéntes tűzoltóként?
Valójában körülbelül egy éve tartozom a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálathoz. Ez az időszak eddig elsősorban a versenyekre való felkészülésről szólt, emellett a legtöbb energiámat a hivatásos katonai szolgálatom kötötte le.
2025 elején tértem haza egy misszióból, így számomra elsődleges feladat volt, hogy visszarázódjak az itthoni környezetbe és feladatokba. Ennek következtében csak most kezdtem el bekapcsolódni az éles bevetésekbe. A közelmúltban, a hóhelyzet miatt adódtak olyan feladatok, amelyek során már a társaim segítségére tudtam lenni.
Mi módon kapcsolódtak be ebbe a munkába?
Az elmúlt hetekben többek között elakadt kamionok mentésében vettünk részt. A Somogyi-dombság sajátos terepviszonyai miatt a kamionok nem minden helyzetet tudtak önállóan megoldani, és gyakran egyik fennakadás követte a másikat: ha egy jármű megállt és nem tudott továbbhaladni, az utána haladó autók is az úton rekedtek.
Emellett a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat bekapcsolódott a szociális tűzifa-előkészítési programba, valamint eltűnt személyek felkutatásában is részt vett.
Milyen érzés volt első nőként megkapni a Szent Flórián lovagja kitüntetést?
Igazából egy évet vártam erre a pillanatra. Már 2024 novemberében eldöntöttem, hogy szeretnék ringbe szállni ezért a díjért. Nagy nyomásként éltem meg ezt a vágyamat, ami végigkísért egész évben, és csak az utolsó verseny eredményhirdetésén — mivel minden versenyen pontokat gyűjtöttünk — tudatosult bennem, hogy sikerült elérnem a célomat.
Nem mondanám, hogy természetes versenyzőalkat vagyok: mindig nagyon izgulok, és sokszor az önbizalmam is kérdéseket vet fel, hogy egyáltalán van-e helyem a sok profi között. Éppen ezért számomra ez a versenysorozat egyben megerősítést is jelentett:
hitet adott abban, hogy alkalmas vagyok, képes vagyok rá, és nekem is sikerülhet.
Mik az idei főbb célkitűzései?
Az előttem álló időszakra nem támasztottam magammal szemben különösebb elvárásokat. Nekem nagyon fontos volt ez a lovagrendi cím, amit el lehet nyerni akár több alkalommal is.
Ez az elismerés annyi mindent adott nekem, hogyha nem tudnék elindulni soha többet egy versenyen sem, akkor is azt érezném, hogy elértem a céljaimat.
2026-ra nincsenek konkrét célkitűzéseim, de természetesen neveztem a legközelebbi versenyre is, és majd meglátjuk, hogy 2026-ban milyen szintet tudok elérni.
Azt viszont megfogadtam, hogy ebben az esztendőben aktívabban szeretnék részt venni az önkéntes tűzoltók munkájában. De ezt össze kell tudnom hangolni a honvédségi szolgálati feladataimmal. Ennek függvényében tudnak majd riasztani a jövőben.
