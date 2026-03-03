Ide menekülnek, akik tanulni akarnak – Csapodi Zoltán a Mandinernek

A tanulmányi versenyeket viszont nagyra értékelik, rendre előkelő helyezéseket érnek el a diákjaik.

A hagyományos, Magyarországon évtizedek óta honos országos középiskolai tanulmányi versenyeken rendszerint szépen szerepelünk. Ám nálunk az a különlegesség, hogy nem egy-egy tantárgyra specializálódunk, hanem bármelyik tárgyból, legyen az művészettörténet, fizika, történelem, nyelv, eljuthatnak a diákok az OKTV-döntőig. Idén nyolc, tavaly kilenc tárgyból volt döntősünk, ilyen nem sok van az országban. Ráadásul nincsenek kiemelt óraszámaink. Alapóraszámban tanulnak a diákok, mellette persze szakkörökön, fakultáció­kon folyik a tehetségfejlesztés. A hagyományos tantárgyi versenyekkel szemben én inkább az újfajta összetett megméretéseket kedvelem, ahol a prezentáción és a projektalapú csapatmunkán van a hangsúly. A speciális kedvencem épp a Mathias Corvinus Collegiumhoz köthető: az OKPV. A rövidítés egyetlen betűben különbözik az OKTV-től, nem véletlenül, éppen az a lényege: országos középiskolai problémamegoldó verseny. Arról szól, hogyan használjuk fel mondjuk a történelemtudást a kor gazdasági, földrajzi ismereteivel kiegészülve. Minden évben elindultunk rajta az osztályommal, és máig benne vagyok a döntő zsűrijében. Ez a legösszetettebb, legmagasabb szintű középiskolai verseny, nem kell hozzá zseninek lenni. Fontos, hogy a csapatban való munkára nevel, és az élő szereplést, prezentációt is méri, a zsűri előtt ugyanis prompt kérdésekre kell válaszolni. Ahogy az életben, itt is jelen van a szubjektivitás, az itt szerzett tapasztalatok felkészítik a diákokat a valódi versenyhelyzetre.

A mentálhigiénés problémák egyre inkább jelen vannak a középiskolai korosztálynál, még jó családokból, sőt egyre gyakrabban az értelmiségi körökből érkező gyerekek esetében is. Mi a tapasztalata? Van-e az iskolának itt felelőssége, és hogy lehet a bajt megelőzni?

Minden évben tartok rövid évfolyamszülőit, ahol elmondok néhány fontos gondolatot. Bár ez már gimnázium, fontos, hogy bízzanak bennünk, tanárokban, hiszen csak együtt tudunk haladni. Nyilvánvalóan mindenhol vannak pedagógiai és családi problémák, amelyeket idő- és energia­ráfordítással, szakértők bevonásával tudunk kezelni. Kidolgoztunk egy hatéves mentálhigiénés programot, amellyel a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Nemrég volt bent nálam egy édesanya, aki elmesélte, hogy gyakran eszébe jut, amit a hatodikos tájékoztatón mondtam nekik: „Menjenek haza, üljenek le a gyerekükkel, és beszélgessenek. Addig próbálkozzanak, amíg nem sikerül.” Egy kamasz általában bevágja az ajtót, és nehéz azt a pillanatot megtalálni, amikor megnyílik, de idővel meg fog, mert kíváncsi, és akar kapcsolódni. Ez az édesanya megfogadta, és azóta is ezt cselekszi. Mindig elmondom, hogy

a legnehezebb, de egyben a legszebb időszak a gimnáziumi négy vagy hat év, ha ezt a szülő kihagyja, könnyen elveszíti a gyermekét.

Ez a legfontosabb időszak, az a kapcsolódási rendszer, a barátságok, amelyek ilyenkor kialakulnak, a legtartósabbak az életben.

Fotó: Földházi Árpád / Mandiner

Hogyan fogadták az okoseszközök használatának iskolai tilalmát?

A szabályozást minden váratlansága ellenére maximálisan támogattam, egyetértek vele. Egy fiatal ma átlagosan napi négy-öt órán keresztül bámulja a képernyőt, alapvetően mobiltelefonnal a kezében él, nincsen se csönd, se nyugalom körülötte, és mindenkihez az online térben kapcsolódik. Ez óriási veszély és nagy kihívás. A mobiltelefon egyik legkárosabb következménye, hogy arra ösztökél, egyedül legyen a gyerek. Egy amerikai nagy mintás kutatásból egyértelműen kiderült, hogy a mai fiatalság körében nemcsak a szorongásra, érzelmi instabilitásra való hajlam növekedett, de egyre kevésbé kitartók a diákok a feladatok elvégzésében, könnyen elveszítik a figyelmüket, hajlamosak a hanyagságra. Ami még döbbenetesebb, hogy a digitális térben való páratlan kapcsolódási lehetőségekhez képest e közeg erősítette a törzsi gondolkodást, csökkentette a személyes kapcsolattartást, és egy olyan generációt formált, amely kevésbé nyitott másokra, és szorongóbb, mint bármely korábbi. Nagyon kell figyelnünk tehát arra, hogy valós kapcsolódásokra neveljük a diákokat.

Javult a helyzet, amióta bevezették a szabályt?

A többség tartja magát az új rendhez, igen. És maguk a gyerekek is érzékelik, hogy ez jó. Mi, az iskolavezetés rendszeresen ellenőrizzük őket, végigmegyünk reggel és a szünetekben, rájuk szólunk. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor tudatosan szólunk előre, hogy a tanórán is használhatják a tableteket. Beszédes tény, miután tavaly vettünk négy csocsóasztalt, most a diákok rohannak kicsöngetéskor. Egyértelműen látszik, hogy többet játszanak, többet beszélgetnek. Egyébként én sokkal inkább a megerősítés, a pozitív visszacsatolás híve vagyok, nem pedig a büntetésé.

Fotó: Földházi Árpád / Mandiner

A legtöbb iskolavezető a tanórán kívüli programok erejét hangsúlyozza ennél a korosztálynál. Ott kell megfogni a fiatalokat?

A magyar oktatásügy egyik legnagyobb erénye, hogy közösséget teremt.

Nálunk osztályközösség van, szalagavató van, osztálytalálkozók vannak – ez kevés országban van meg. Ma már ritkaságszámba megy, hogy többnapos nomád táborba viszik a gyerekeket, a világ elment egy jogilag agyonszabályozott irányba. Hosszú évek óta járunk táborozni az osztályokkal, ahol nincs se telefon, se semmi, maguk építik fel a sátortábort, patakban fürdenek, tábortüzet raknak. Imádják, ez a hat év legkiemelkedőbb programja! Sokszor inkább a szülőkkel van a probléma, nem bírják egy napig se, hogy nem kapnak információt. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy minden késő este az egyik tanár keres a hegycsúcson egy olyan pontot, ahol van térerő, és onnan küld üzenetet, hogy minden rendben van. Egy nyugati iskola már nem meri ezt a rizikót felvállalni. Sok érték van itthon, ezt tudatosítanunk kell, meg kell becsülni, de persze belekényelmesedni nem szabad.

A közoktatás mely területén tartja szükségesnek az előrelépést?

Kifejezett szívügyem, hogy pénzügyi-gazdasági ismereteket kellene tanítani az iskolában. Jelen pillanatban Magyarország versenyképességének egyik gátja, hogy nem készítjük fel a fiatalokat arra, hogy merjenek vállalkozó kedvűek lenni. Sajnos a felnőtteknek és a tanári társadalomnak sincs meg a megfelelő ez irányú tudása. Mi a Trefortban beépítettük ezt az állampolgári ismeretek tantárgyba, sőt az egyik nyolcadikos osztállyal most tőzsdézni fogunk. A szülők jóváhagyásával mindenki beszállt egy kisebb összeggel, és az év folyamán részvényeket, aranyat, gabonát fogunk vásárolni, hogy a gyerekek találkozzanak a piaccal, és ismerkedjenek meg a pénzügyi folyamatokkal. Bízom benne, hogy sikeres lesz, a szülők lelkesen fogadták a kezdeményezést. A magyar társadalom hagyományosan mindig is nyitott volt az újra, és sok eredményt mutatott fel ezen a téren, de ha nem adjuk meg ehhez a kereteket, és nem indítjuk el a fiatalokat, hogy lássák meg a kihívást, izgalmat benne, akkor lemaradunk.

„A tananyagon felül illett műveltnek lenni. Sőt ez bizonyos értelemben előnyösebbnek számított, mint a jó tanulmányi eredmény”

– Rockenbauer Zoltán

Városfejlesztési tervek – nem középiskolás fokon Ép testben ép lélek – tartja a mondás: utóbbinak kedvez a budapesti belváros ódon falai között érezhető év­százados szellemiség, de az előbbihez itt jóval nehezebb a szükséges feltételeket megteremteni. A Trefort-­gimnázium igazgatója azonban nem ismer lehetetlent, és jelentős iskolafejlesztési projektet álmodott meg. Az utóbbi években kormányzati, önkormányzati és egyetemi fenntartói támogatással jó néhány dolgot sikerült megújítaniuk: felújították a régi épületet, megszerezték a szomszédos kiürült iskolaépületet, a kettő összekötésével bővítve tantermi kapacitásukat, és megszületett az ország első iskolautcája. Az egyedülálló kezdeményezéssel egy olasz kisváros hangulatát megidéző tér jött létre, ahol jó időben pezseg a diákélet. Emellett tíz éve erőteljesen dolgoznak azon, hogy legyen egy sportcsarnokuk. „A szomszédunkban van a belváros utolsó üres telke, az a célunk, hogy ott egy olyan sportcsarnok létesüljön, amely a belvárosi térben sportolási lehetőséget teremtene a középiskolásoknak, az egyetemistáknak, illetve a környék lakosságának. A Palotanegyed szélén, a Nemzeti Múzeum, a Trefort-kert, a Pázmány és az ELTE szomszédságában nagy hiányt tudnánk pótolni ezzel, az így létrejövő közösségi tér a testmozgás mellett kikapcsolódásra, kulturális célokra is használható lenne” – mondja Csapodi Zoltán. Kormányzati ígéret már született, az igazgató bízik benne, hogy a szűkös idők ellenére forrás is jut majd rá.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner