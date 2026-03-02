A módszertanról

Az Oktatási Hivatal és a Mathias Corvinus Collegium közös célja olyan gimnáziumi rangsor összeállítása volt, amely az elérhető szakmai módszertanok, valamint a rendelkezésre álló adatbázisok által megszabott keretek között lehetővé teszi a középiskolákban folyó oktató-nevelő munka legtelje­sebb értékelését. A felhasznált adatbázisok kiválasztása során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: a rangsoroláshoz használt adatok (1) tényleges iskolai pedagógiai munkára épüljenek, (2) objektivitásuk biztosítva legyen, (3) az Oktatási Hivatal adatbázisában elérhetők legyenek, (4) valamint nyilvánosak legyenek. A rangsor összeállítása során azon iskolák adatait használtuk, amelyek meghirdettek legalább egy olyan tanulmányi területet, ahol kötelező a központi felvételi megírása.

A rangsoroláshoz az Oktatási Hivatal által gyűjtött köznevelési adatbázisok közül az alábbiakat használtuk fel:

→ a 2024–2025-ös év középfokú felvételi eljárásának adatait;

→ a 2025. március–májusi digitális országos kompetencia­mérésen részt vevő 10. évfolyamos tanulók eredményeit;

→ a 2024/2025-ös tanév országos középiskolai tanulmányi versenyeinek adatait;

→ a 2025. május–június érettségi-időszakban rendes érettségire jelentkezők érettségi eredményeit (az adatbázis tartalmazza a korábban megszerzett, de az érettségi bizonyítványba ebben az időszakban bekerülő eredményeket is);

→ a 2025. május–júniusi érettségi-időszakban érettségi bizonyítványt szerzők felsőoktatási felvételi eredményeit.

A gimnáziumi rangsor összeállítása során az előző évi rangsornál is alkalmazott indikátorokat vettük alapul.

Melyiket hogy számítjuk?

1. A gimnáziumba jelentkezők aránya