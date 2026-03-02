Iskolák az egészségért

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Magyarországon a 2014–2015-ös tanévtől kezdve működik a Netfit fittségmérési rendszer, amely az 5. évfolyamtól vizsgálja a tanulók egészségközpontú fittségi állapotát, évről évre több mint 600 ezer diák eredményét nyomon követve.
A Magyar Diáksport Szövetség a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködve kidolgozott egy egészségfókuszú rangsorolást a magyarországi gimnáziumokról. Az egészségindex összeállításához alapvetően a Netfit felmérések és a diákolimpia (mint országos tanulmányi verseny) eredményeit vették figyelembe. A cél egy olyan értékelési rendszer kidolgozása volt, amely átfogó képet ad az iskolák egészség-fittség fejlesztési munkájáról és a sporttehetség-gondozás terén végzett tevékenységéről.
Az iskolai egészség- és diáksportmutató két összetevőből áll: a tanulók fittségi állapotára vonatkozó karakterisztikákból és az iskolák sporttehetség-gondozó aktivitását kifejező mutatóból. Az előbbinél a tápláltsági állapotot, a túlsúly, az elhízás arányát, a tanulók kardiovaszkuláris állapotát és a vázizomzatuk fittségét vizsgálták, az utóbbinál pedig az iskolák kiemelkedő sporteredményeit vették számba, így a diákolimpián nevezett tanulók számát, arányát, valamint az országos versenyeken elért 1–8. helyezéseket. A mutató kiszámolásánál a gimnáziumok összehasonlíthatósága végett kizárólag a 9–12. évfolyamos tanulók adatait vizsgálták.
Netfit
Nyitókép: CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM