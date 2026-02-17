Ft
Németország iskola nyelvtudás migráció bevándorlás

Sokkoló hivatalos adat: másfél magyarországnyi ember nem beszél németül Németországban – vége az integrációs álomnak

2026. február 17. 20:31

Nem politikai vita, hanem hivatalos statisztika: 15,5 millióan élnek Németországban úgy, hogy otthon nem a német az első nyelvük. A migráció nyomán kialakult helyzet már az osztálytermekben és a rendőrségi felvételiknél is kézzelfogható következményekkel jár.

2026. február 17. 20:31
null

Németországban ma 15,5 millió ember elsősorban vagy kizárólag nem német nyelvet használ otthon – derül ki a német statisztikai hivatal friss mikrocenzusából, amelyről a Remix számolt be. Ez a tendencia a migráció elmúlt éveinek egyik legkézzelfoghatóbb következménye.

A 2024-es adatok szerint a magánháztartásokban élők 77 százaléka beszél kizárólag németül otthon, 17 százalék a német mellett más nyelvet is használ, míg 6 százalék egyáltalán nem beszél németül otthon. Összesen 15,5 millió ember kommunikál főként vagy kizárólag más nyelven: 

  • a leggyakoribb a török (14 százalék), 
  • ezt követi az orosz (12 százalék) 
  • és az arab (9 százalék).

A 21,4 millió első vagy második generációs bevándorlói hátterű lakos közül mindössze 22 százalék beszél kizárólag németül otthon. Több mint felük, 55 százalék ugyan használja a németet is, de ezen belül csak a háztartások 22 százalékában domináns a német, míg 78 százalékban más nyelv az elsődleges. További 23 százalék egyáltalán nem beszél németül otthon. 

Ráadásul a felmérés nem tartalmazza a menekültszállásokon élőket, így a valós szám még magasabb lehet.

Migráció és iskolai valóság

A migráció nyelvi következményei az iskolákban is egyre látványosabbak. A bajor oktatási minisztérium adatai szerint a 2024–25-ös tanévben már csaknem minden ötödik osztályban kisebbségben vannak a német anyanyelvű tanulók.

10 555 osztályban többségben vannak a nem német anyanyelvű diákok, 257 osztályban pedig egyetlen német anyanyelvű tanuló sincs. 

Összesen 11 110 osztályban – ami az összes 18,5 százaléka – kisebbségben vannak a migrációs háttér nélküli diákok. 320 osztályban minden tanuló migrációs hátterű. Markus Walbrunn AfD-s képviselő figyelmeztető jelnek nevezte az adatokat. Szerinte azok a tanulók, akik nem beszélnek németül otthon, nemcsak maguknak nehezítik meg a tananyag követését, hanem végső soron veszélyeztetik osztálytársaik tanulmányi sikerét is a tanárok által rájuk fordított többletfigyelem miatt. Hozzátette: 

Gyermekeink kisebbséggé válnak a saját osztálytermeikben.

A migráció mérlege Németországban: milliók nem németül beszélnek, az integráció nyelvi kihívásai egyre látványosabbak.
A migráció mérlege Németországban: milliók nem németül beszélnek, az integráció nyelvi kihívásai egyre látványosabbak.
Forrás: CHRISTOF STACHE / AFP

A nyelvi problémák nem állnak meg az iskolakapuknál

Berlinben a rendőrség arról számolt be, hogy egyre több jelentkező bukik el a felvételi vizsgákon elégtelen némettudás miatt. Barbara Slowik Meisel rendőrfőnök szerint:

Nagyon komoly problémánk van a német nyelvtudással, nemzetiségtől függetlenül.

Azt is elmondta, hogy a sikertelen számítógépes tesztek mintegy 80 százaléka nyelvi hiányosságokra vezethető vissza. A rendőrség külön nyelvi felzárkóztató programokat indított, ennek ellenére az évi 1224 képzési helyből tavaly csak 936-ot tudtak betölteni. Az egészségügyben sem rózsásabb a helyzet: 

több tartományban a külföldön végzett orvosok közel fele megbukik a német szaknyelvi vizsgán. 

Szászországban 2023-ban 200 szíriai orvosból 112, míg 26 ukrán jelöltből 15 nem ment át a nyelvi teszten, és más tartományokban is hasonló arányokat jelentettek. A hivatalos magyarázat szerint mindez részben a migráció okozta demográfiai változásokkal, részben az oktatási színvonal általános romlásával, az íráskészség gyengülésével és a digitális figyelemeltereléssel függ össze. A számok azonban makacs dolgok: másfél magyarországnyi ember él Németországban úgy, hogy otthon nem a német az első nyelv. Az integráció sikeréről szóló politikai panelek mellett ez az adat aligha söpörhető a szőnyeg alá.

Nyitókép: TOBIAS SCHWARZ / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csubszi
2026. február 17. 22:26
Minek? Ha már a németek tanulnak arabul- több iskolában...
Pametan
2026. február 17. 21:50
Várható volt, hogy az elmúlt 15 évben beáramlott milliók nem fognak ennyi idő alatt megtanulni németül. Először is nem olyan mentalitású személyek vándoroltak be, akiknek magas a mentális igényességük. Ezek jól "elvoltak önmagukkal" és ha nem találtak nőt, akkor a markukkal. Ezek katonakorú, harcedzett férfiak voltak, olyan népességből, ahol a szexualitás a létük közepe, és nem egy olyan normalitás, elméjüket művelni akarnák, életformáló elfogadó életmódot teremteni mondjuk egy családnak. A kellő számú születés megcélozható velük, ha van hol és kinél legyártani az utódokat. Ennyit lehet róluk elmondani, ja és persze a célszemélyek a bennszülött nők lettek - lennének.... Persze azért szeretnék a túlvilágon is megkapni a 70 szüzet, ehhez nem zárkóznak el terrorista cselekedettől sem. Talán nem hagytam ki sokat .....
pandalala
2026. február 17. 21:37
az integratírovatty fullba lett nyomva .... :-D :-(((
civilina-2
2026. február 17. 21:19
Komolyan mondom, én már arra is gondolok, hogy az angolok, a németek és a franciák azért olyan lelkesek a háborút illetően, mert így akarnak megszabadulni a migrációs problémáiktól. Vagy maguktól hazaszaladnak, vagy aki meg marad, azt az oroszok elintézik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!