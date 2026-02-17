Sokkoló hivatalos adat: másfél magyarországnyi ember nem beszél németül Németországban – vége az integrációs álomnak

Németországban ma 15,5 millió ember elsősorban vagy kizárólag nem német nyelvet használ otthon – derül ki a német statisztikai hivatal friss mikrocenzusából, amelyről a Remix számolt be. Ez a tendencia a migráció elmúlt éveinek egyik legkézzelfoghatóbb következménye.

A 2024-es adatok szerint a magánháztartásokban élők 77 százaléka beszél kizárólag németül otthon, 17 százalék a német mellett más nyelvet is használ, míg 6 százalék egyáltalán nem beszél németül otthon. Összesen 15,5 millió ember kommunikál főként vagy kizárólag más nyelven: