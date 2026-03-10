„Halál, tűz és harag” – húszszor keményebb megtorlással fenyeget Trump, ha Irán ezt meglépi

Trump: Hamarosan véget érhet az iráni háború – Putyinnal is egyeztetett a konfliktusról
Az elnök úgy látja, hogy Irán katonai képességei súlyosan meggyengültek.
Washington vörös vonalat húzott.
Ismét kemény hangú figyelmeztetést küldött Iránnak Donald Trump amerikai elnök. A politikus szerint az Egyesült Államok „húszszor keményebben” csapna vissza, ha Teherán megzavarná az olajszállítást a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségében.
Mint azt korábban is írtuk, Trump a napokban azt nyilatkozta a sajtónak, hogy tulajdonképpen a háború véget ért, hiszen Irán katonai képességei visszafordíthatatlan károkat szenvedtek.
Ezt követően a Truth Social felületén reagált a térségben kialakult feszültségekre. Bejegyzésében úgy fogalmazott: ha Irán bármit tesz, ami megakadályozza az olaj szabad áramlását a szoroson keresztül, az Amerikai Egyesült Államok példátlan erővel fog válaszolni.
Ha Irán bármit is tesz, ami megakadályozza az olaj áramlását a Hormuzi-szorosban, az Amerikai Egyesült Államok húszszor keményebben fog visszavágni, mint eddig”
– írta az amerikai elnök, azonban a fenyegetés nem véletlenül érkezett:
a világ olajszállításának mintegy 20 százaléka halad át ezen a keskeny tengeri útvonalon.
A térségben zajló konfliktusok miatt az utóbbi időszakban már így is jelentősen visszaesett a hajóforgalom, ami felfelé hajtotta a globális olajárakat.
Trump bejegyzésében azonban még ennél is keményebb szavakat használt. Azt írta: az Egyesült Államok kész lenne megsemmisíteni azokat a célpontokat, amelyek szerinte „gyakorlatilag lehetetlenné tennék, hogy Irán nemzetként újjáépüljön”.
Halál, tűz és harag fog uralkodni rajtuk – de remélem és imádkozom, hogy erre nem kerül sor”
– fogalmazott az amerikai elnök.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo