03. 10.
kedd
facebook instagram twitter linkedin youtube
háború olaj irán teherán Hormuzi-szoros egyesült államok megtorlás donald trump

„Halál, tűz és harag" – húszszor keményebb megtorlással fenyeget Trump, ha Irán ezt meglépi

2026. március 10. 06:48

Washington vörös vonalat húzott.

2026. március 10. 06:48
null

Ismét kemény hangú figyelmeztetést küldött Iránnak Donald Trump amerikai elnök. A politikus szerint az Egyesült Államok „húszszor keményebben” csapna vissza, ha Teherán megzavarná az olajszállítást a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségében.

Mint azt korábban is írtuk, Trump a napokban azt nyilatkozta a sajtónak, hogy tulajdonképpen a háború véget ért, hiszen Irán katonai képességei visszafordíthatatlan károkat szenvedtek.

 Ezt követően a Truth Social felületén reagált a térségben kialakult feszültségekre. Bejegyzésében úgy fogalmazott: ha Irán bármit tesz, ami megakadályozza az olaj szabad áramlását a szoroson keresztül, az Amerikai Egyesült Államok példátlan erővel fog válaszolni. 

Ha Irán bármit is tesz, ami megakadályozza az olaj áramlását a Hormuzi-szorosban, az Amerikai Egyesült Államok húszszor keményebben fog visszavágni, mint eddig”

 – írta az amerikai elnök, azonban a fenyegetés nem véletlenül érkezett: 

a világ olajszállításának mintegy 20 százaléka halad át ezen a keskeny tengeri útvonalon.

 A térségben zajló konfliktusok miatt az utóbbi időszakban már így is jelentősen visszaesett a hajóforgalom, ami felfelé hajtotta a globális olajárakat.

Trump bejegyzésében azonban még ennél is keményebb szavakat használt. Azt írta: az Egyesült Államok kész lenne megsemmisíteni azokat a célpontokat, amelyek szerinte „gyakorlatilag lehetetlenné tennék, hogy Irán nemzetként újjáépüljön”.

Halál, tűz és harag fog uralkodni rajtuk – de remélem és imádkozom, hogy erre nem kerül sor”

 – fogalmazott az amerikai elnök.

Nyitókép forrása:  MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

