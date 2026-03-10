Elképesztő jelenetek Kispesten: saját mezét tépte szét a játékos, a kamera buktatta le (VIDEÓ)

Nőnapi köszöntéssel indult, tömegbunyóval zárult a rangadó – megyei játékosok fricskázták meg a kispestieket
Egyetlen gól döntött a Bozsik Arénában. Az őszi hazai siker után a Honvéd–Kecskemét-találkozó végén is a lilák ünnepelhettek.
Pikáns rangadóval zárult a labdarúgó NB II. A Magyar Kupa-elődöntős Kispest – a másodosztály mezőnyében utolsóként – hétfőn este elveszítette hazai veretlenségét, míg a Kecskemét október 5. után nyert bajnokit idegenben.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, először kapott ki otthon a listavezető Honvéd, miután 1–0-s vereséget szenvedett a Kecskeméttől a labdarúgó NB II 21. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A meccs egyetlen gólját Eördögh András passzából Kovács Barnabás szerezte a 71. percben. A Kispest előnye ezzel 2 pontra csökkent a második helyezett Vasas előtt, míg a KTE 36 egységgel, a Mezőkövesdet megelőzve fellépett a dobogóra.
Azt is megírtuk, hogy a találkozó végén elszabadultak az indulatok: a hazaiak játékosa, Pinte Patrik csúnyán letalpalta a kecskeméti Haris Attilát, amiért – videóbíró hiányában – csak sárga lapot kapott. A 88. percben lecserélt kispesti Kállai Kevint viszont kiállította Zierkelbach Péter, és a vendégek asszisztensedzőjének, Szalai Tamásnak is az öltözőbe kellett vonulnia az esetet követően. Feczkó Tamás, a házigazdák mestere szerint a játékvezető, „bajnokságot befolyásoló módon hibázon a kapott góljuk előtt”. Hozzátette: Zierkelbach eddig mindig kiállított egy honvédost, így nem véletlen, hogy nem is nyertek vele...
„A második félidőre úgy jöttünk ki, ahogy ki kell, de szörnyű, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek a pályán – én ilyen alattomos dolgokat életemben nem láttam még. Ennyi ütést, amit nem vesznek észre, nem lehet véletlen, hogy az úriember egy meccs kivételével mindig kiállított egy Honvéd-játékost, és még sosem nyert vele a csapat. Nem mérkőzést befolyásoló, hanem bajnokságba belenyúló módon hibázott a gól előtt” – fogalmazott Feczkó.
A KTE mestere, Tímár Krisztián közben arról beszélt, hogy jobban haraptak és akarták a győzelmet, ezért megérdemelten győztek. A Honvéd ugyanakkor nem véletlenül vezeti a bajnokságot, ennek a klubnak az NB I-ben a helye – állapította meg.
Pinte egyébként egy másik jelenet során is főszereplővé vált:
a 29 éves támadó érthetetlen módon ketté tépte a mezét – mindezt a közvetítésért felelős M4 Sport kamerája előtt. A történet pikantériája, hogy csapattársai ezután próbálták a bíróval elhitetni, hogy az ellenfél szaggatta le róla a dresszt.
„Mintha Superman vagy Batman lenne és az álruhát egyszer csak felvenné, úgy tépte szét saját magának” – jegyezték meg a stúdióban.
