Elképesztő jelenetek Kispesten: saját mezét tépte szét a játékos, a kamera buktatta le (VIDEÓ)

„A második félidőre úgy jöttünk ki, ahogy ki kell, de szörnyű, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek a pályán – én ilyen alattomos dolgokat életemben nem láttam még. Ennyi ütést, amit nem vesznek észre, nem lehet véletlen, hogy az úriember egy meccs kivételével mindig kiállított egy Honvéd-játékost, és még sosem nyert vele a csapat. Nem mérkőzést befolyásoló, hanem bajnokságba belenyúló módon hibázott a gól előtt” – fogalmazott Feczkó.

A KTE mestere, Tímár Krisztián közben arról beszélt, hogy jobban haraptak és akarták a győzelmet, ezért megérdemelten győztek. A Honvéd ugyanakkor nem véletlenül vezeti a bajnokságot, ennek a klubnak az NB I-ben a helye – állapította meg.

Pinte egyébként egy másik jelenet során is főszereplővé vált: