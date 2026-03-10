Így működik az EU és az NGO-k uralma a médiában: cenzúra a szólásszabadság nevében

a közösségi platformok önszabályozásáról;

az EU álságos médiatörvényeiről;

az EU-s magyar médiajelentésekről.

Miután Béky bemutatja az „újmédia” helyzetbe kerülését, amin főleg a közösséginek nevezett médiát értjük, bemutatja, miért szemfényvesztés az önszabályozás. Ezután az álhírek „divatja” és a Facebook híres-hírhedt önszabályozása kerül terítékre. A szerző külön kitér a „tényellenőrzés” nemzetközi liberális intézményi hátterére.

Az Európia Unió ezután kerül terítékre: Béky bemutatja mindazt, amit az EU-s Demokráciapajzs kapcsán már mi is kifejtettünk. A Demokráciapajzs elvileges célja a demokrácia és szólásszabadság biztosítása, valójában azonban a gyűlöletbeszéd, a külföldi beavatkozás és a társadalom megosztottsága elleni harc örve alatt a kritikus politikai vélemények és pártok elhallgattatása a célja.