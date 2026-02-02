Demokráciapajzs: Magyarország a következő célpont, Brüsszel így védi magát a választóktól

A hagyományos médiára nem terjed ki a Demokráciapajzs hatálya?

De igen. A médiaszabadságról szóló törvény, az anti-SLAPP szabályok (stratégiai pereskedés tiltása), a médiatudatosság finanszírozása és az EU által támogatott hálózatok, mint például a tényellenőrző konzorciumok, mind beépültek ebbe a rendszerbe. Ezek a szervezetek beágyazódnak a DSA kockázatértékeléseibe, létrehozva egy sűrű végrehajtási, monitoring és narratív menedzsment ökoszisztémát. Emellett jelentős erőfeszítések történnek a „civil társadalom megerősítésére” is – a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

összehangoltan NGO-kat finanszíroznak, és európai szinten egy Bizottság-barát civil társadalmi infrastruktúrát építenek ki.

Mennyi pénzről van szó?

Korábbi kutatásaim során körülbelül 350, gyűlöletbeszéddel és dezinformációval kapcsolatos projektet azonosítottam, amelyek összesen közel háromnegyed milliárd eurót tettek ki. Ez több, mint amennyit az EU a rákkutatásra fordít. Ez a finanszírozás fenntartja azt, ami gyakorlatilag egy cenzúra-operációs rendszer: közvetett, tagadható, de átható. Ezek a projektek szinte mindig ugyanarra a következtetésre jutnak: több kutatásra és több erőforrásra van szükség, különösen az AI területén. A fenyegetést végtelenül felnagyítják, hogy igazolják magát a rendszert. Ez egy önmagát erősítő, mesterségesen létrehozott propaganda-hurok.

Megkérdőjelezik valaha is, hogy a feltevés helyes-e?

Nem. A feltevést – miszerint a dezinformáció döntő fenyegetést jelent – soha nem kérdőjelezik meg. A kutatásokat nem a feltételezések tesztelésére, hanem azok megerősítésére rendelik meg. Az egyetemek pedig nagyon is részt vesznek ebben, ami aláássa az akadémiai hitelességet. A finanszírozás alakítja a következtetéseket. Van még egy szabványosított nyelv is – amit én EU-s „Newspeak”-nek nevezek. A projektek azonos terminológiát, rövidítéseket és kereteket használnak. Ha olyan tanulmányt javasolna támogatásra, ami megkérdőjelezi, hogy a gyűlöletbeszéd valóban kárt okoz-e, egy centet sem kapna.

A Demokráciapajzs érinti a hírportálokat is?

Egyre nagyobb nyomás van ebben az irányban. Kezdetben a hangsúly a nagyon nagy platformokon volt, de a logika elkerülhetetlenül kiterjed. Amint az ideológiai ítéletek beépülnek a törvénybe, minden felülvizsgálat tárgyává válik. A kulcsfontosságú kérdés mindig ugyanaz: ki dönt? A Green Dealt bíráló farmer dezinformációt terjeszt, vagy legitim politikai vitában vesz részt? Ebben a rendszerben ez a különbség eltűnik.

Hogyan illeszkedik ebbe az AI, a mesterséges intelligencia?

Az AI-törvény állítólag óvintézkedés – de a szólásszabadság tekintetében az AI-t aktívan ösztönzik, használják az automatikus felismerésre és eltávolításra. Az Európai Tényellenőrzési Hálózat (EFCSN) „prebunking at scale” (nagyszabású előzetes cáfolat) nevű projektjei arra irányulnak, hogy a nekik nem tetsző narratívákat még megjelenésük előtt előre lássák és semlegesítsék. Ez nem moderálás, hanem megelőző kognitív kontroll. A cél az, hogy a lakosságot immunizálják a „vírus”, azaz a véleménykülönbségek ellen. A Szovjetunió imádta volna ezt a technológiát.

Mi történik választások idején?

Itt válik a legveszélyesebbé a helyzet. A DSA értelmében a gyorsreagálású rendszer lehetővé teszi a választási időszakban a sürgősségi beavatkozásokat – új tényellenőrök, új jelzők, gyorsított eltávolítások. Ez egy olyan mechanizmus, amely befolyásolja a választási eredményeket. Láttuk, hogy

ezt a logikát alkalmazták Romániában és Moldovában – gyakran anélkül, hogy bizonyítékok támasztották volna alá, hogy az állítólagos dezinformációknak valódi hatásuk lett volna.

Az állítások helyettesítik a bizonyítékokat. És ezen a kitalált „bizonyítékon” alapulva a választásokat érvénytelenítették, ami végül a Brüsszel által preferált jelölt győzelméhez vezetett. A Demokráciapajzs keretében most egy választási stratégia van érvényben, amelynek célja megakadályozni, hogy a populista pártok megnyerjék a jövőbeli választásokat. Teljesen egyértelmű, hogy Magyarország a következő célpont.

Tehát az ideológiai vitákat „tényellenőrzik”?

Pontosan. A politikai nézeteltéréseket ténybeli hibákként ábrázolják. A vita elnémul. A láthatóság csökken. És mivel a közösségi média ma már központi szerepet játszik a politikai vitákban, ez közvetlenül befolyásolja a választásokat. Fontos megérteni, mennyire alattomos ez: az AI használata a dezinformáció felderítésére leértékelíti ezeket az online tartalmakat. A populistáknak nem mondják meg, hogy nem beszélhetnek. A populista politikusok egyszerűen csak azt tapasztalják, hogy kevesebben hallgatják őket. És mindezt a védelem ürügyével teszik!

Az ellenzéki személyiségeket is ugyanúgy kezelnék?

Nem – és ez a lényeg. A végrehajtás szelektív. A szólásszabadság csak akkor számít, ha olyan nézeteket véd, amelyek nem tetszenek. Ellenkező esetben értelmetlen.

Mit lehet tenni a Demokráciapajzs ellen?

Az egyetlen valódi válasz politikai, nem bürokratikus. Meg kell védenünk a szólásszabadságot, a nyílt választásokat és a nyilvános vitára való jogot. A rossz ötleteket nem tiltásokkal lehet legyőzni, hanem érvekkel. A demokrácia csak akkor működik, ha az emberekben bíznak, hogy gondolkodnak, ítélnek és döntnek maguk. A Demokráciapajzs éppen az ellenkező feltételezésen alapul. És ezért végső soron inkább fenyegeti a demokráciát, mint védi azt. Ez nem az európai demokráciákat védő pajzs, hanem a nem választott Bizottságot védi az európai választóktól, a demokratikus elszámoltathatóságtól.