Betelt a pohár Magyarországon: pisloghat Zelenszkij, hallani sem akarnak a magyarok Ukrajna uniós csatlakozásáról

A példátlan kirohanás érezhető Volodimir Zelenszkij elnök magyarországi népszerűségén is. A választókorú magyarok 64 (a Fidesz-szavazók 91) százalékának inkább negatív képe van az ukrán elnökről és csak 22 százalékának pozitív. A Tisza Párt szavazói azonban megosztottak a kérdésben: közel felük (47 százalék) szimpatizál Ukrajna elnökével, harmaduk (34 százalék) azonban nem.

Ehhez hasonló a megoszlása a Zelenszkij által vezetett ország EU-csatlakozásának is.

Hiába az európai nyomásgyakorlás és az ukrán követelőzés a gyors és példa nélküli ukrán EU-csatlakozás ügyében, tízből hét magyar (69 százalék) erről hallani sem akar, s csak ötödük (20 százalék) nyitott a felvételre.

Mindez 2025 áprilisa óta romló trendre utal. Akkor a magyarok 62 százaléka ellenezte és még 29 százaléka támogatta Ukrajna felvételét az unióba.

A Tisza Párt tavalyi aláírásgyűjtési akciójának eredményéhez hasonlóan szavazói most is megosztottak, de 42 százalékuk támogatja és csak 44 százalék ellenzi (a többiek nem tudtak vagy akartak válaszolni) a háborúban álló keleti szomszédunk felvételét az Európai Unióba.