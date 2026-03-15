Betelt a pohár Magyarországon: pisloghat Zelenszkij, hallani sem akarnak a magyarok Ukrajna uniós csatlakozásáról

2026. március 15. 08:22

Lábon lőtte magát az ukrán elnök.

Az ukrán elnök nem népszerű a magyarok körében (64 százalékának rossz a véleménye róla), a kormányfőnek címzett fenyegetését négyötödük (79 százalék) elutasítja, az ukrán készpénz-szállítmány átvizsgálását csak harmaduk ellenzi (35 százalék) – ez derül ki a Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített március eleji közvélemény-kutatásából.

Ismert, hogy az ukrán elnök a magyar kormányfő címének az ukrán hadsereg számára való átadásával fenyegetőzött múlt héten.

Az európai civilizációtól idegen kirohanást a magyarok túlnyomó többsége (79 százaléka) elutasítja.

Az kevésbé meglepő, hogy a Fidesz szavazótáborának 97 százaléka rossz véleménnyel van Zelenszkij szavairól, de még a Tisza-szavazók 63 százaléka is ellenezte azt. Igaz, a legnagyobb ellenzéki párt támogatóinak 37 százaléka vagy egyetértett vagy nem tudott állást foglalni a kijelentéssel kapcsolatban.

A példátlan kirohanás érezhető Volodimir Zelenszkij elnök magyarországi népszerűségén is. A választókorú magyarok 64 (a Fidesz-szavazók 91) százalékának inkább negatív képe van az ukrán elnökről és csak 22 százalékának pozitív. A Tisza Párt szavazói azonban megosztottak a kérdésben: közel felük (47 százalék) szimpatizál Ukrajna elnökével, harmaduk (34 százalék) azonban nem.

Ehhez hasonló a megoszlása a Zelenszkij által vezetett ország EU-csatlakozásának is.

Hiába az európai nyomásgyakorlás és az ukrán követelőzés a gyors és példa nélküli ukrán EU-csatlakozás ügyében, tízből hét magyar (69 százalék) erről hallani sem akar, s csak ötödük (20 százalék) nyitott a felvételre.

Mindez 2025 áprilisa óta romló trendre utal. Akkor a magyarok 62 százaléka ellenezte és még 29 százaléka támogatta Ukrajna felvételét az unióba.

A Tisza Párt tavalyi aláírásgyűjtési akciójának eredményéhez hasonlóan szavazói most is megosztottak, de 42 százalékuk támogatja és csak 44 százalék ellenzi (a többiek nem tudtak vagy akartak válaszolni) a háborúban álló keleti szomszédunk felvételét az Európai Unióba.

Végül a Nézőpont Intézet kutatása az ukrán készpénz-szállítmány ügyéről is megkérdezte a magyarok véleményét. Relatív többségük (45 százalék) egyetért azzal, hogy a magyar hatóságok „megállították és kivizsgálják az Ukrajnába tartó készpénz-szállítmányt”, s csak harmaduk (35 százalék) ellenezte az eljárást. Míg a Fidesz-szavazók négyötöde (81 százalék) üdvözölte a fejleményeket, a Tisza-szavazók közel kétharmada (63 százalék) az ukrán készpénz-szállítók oldalára állt.

Összességében elmondható, hogy az Ukrajnával kapcsolatos ügyekben a magyarok többsége kritikus,

a Fidesz-tábor egységesen az, míg a Tisza szavazói erősen megosztottak. Érthető, ha Magyar Péter kerüli a kérdést és mindent elkövet azért, hogy Ukrajnáról ne essen szó a magyar választási kampányban.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Tegnap
2026. március 15. 11:12
akyokushinkaimestere 2026. március 15. 10:18 Hogy lehet ilyen undorítóan hazudni, tiszafos ? Ja, hogy te csak a poloska telefosott slimfitjéből kuruttyols ? A faszpianista zeneszerszámával a pofádban ?
tapir32
•••
2026. március 15. 10:28 Szerkesztve
akyokushinkaimestere 2026. március 15. 10:18 A lakosság 95%-a elutasította Ukrajna EU csatlakozását. A mindenkori miniszterelnök képviseli Magyarországot. Az USA szankciók alóli mentesség Orbán személyéhez kötött. Poloskának szankciók lennének, nem olaj.
pandalala
2026. március 15. 10:20
"a kormányfőnek címzett fenyegetését négyötödük (79 százalék) elutasítja" az qurrva kevés!! .... :-((
akyokushinkaimestere
2026. március 15. 10:18
Betelt a pohár Magyarországon: pisloghat Zelenszkij, hallani sem akarnak a magyarok Ukrajna uniós csatlakozásáról" A probléma,hogy orbán nem= a magyarokkal,már csak a neve alapján sem.🤦‍♂️👍 De az olaj sem fogy jönni amíg ezt a mocsok van hatalmon, így nyomorba döntve sok fideszes ""embertársunkat"".👍👏
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!