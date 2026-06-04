Brüsszel lángokban: elfajult a tüntetés, másod- és harmadgenerációs migránsok csaptak össze a rendőrökkel (VIDEÓK)

Elszabadult a pokol Európa fővárosában: a brüsszeli biztos szerint ez a világ legtermészetesebb dolga
„Vannak kulturális gettóink a városban” – mondta Alain Hutchinson.
A hatóságok könnygázt vetettek be, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a központi pályaudvar környékét.
Erőszakba torkollott egy tüntetés Brüsszelben csütörtökön, amelyet a belga francia nyelvű oktatási rendszer tervezett reformjai ellen szerveztek. A tüntetők egy része, – a Visegrád24 közlése szerint – másod- és harmadgenerációs migránsokból álló csoportok kerékpárokat és bevásárlókocsikat gyújtottak fel, üzletek kirakatait, buszmegállókat és közlekedési táblákat rongáltak meg, majd a rendőröknek is nekimentek. A hatóságok könnygázt vetettek be, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a központi pályaudvar környékét.
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„Vannak kulturális gettóink a városban” – mondta Alain Hutchinson.
A tüntetés előzménye, hogy a francia nyelvű oktatásért felelős kormányzat jelentős megszorító csomagot készített elő, amelynek egyik legvitatottabb eleme a felsőoktatási tandíjak emelése – írja a Reuters. A jelenlegi évi 835 eurós tandíj a legtöbb hallgató számára 1194 euróra emelkedne, ami 35%-os növekedést jelentene.
A reformcsomag nemcsak a diákokat érinti. A tervek szerint a középiskolák végzős évfolyamain tanító pedagógusoknak heti két további tanórát kellene megtartaniuk anélkül, hogy ezért extra fizetést kapnának. Emellett módosítanák a tanári kinevezések és a státusz biztonságát érintő szabályokat is. Sok pedagógus attól tart, hogy a változtatások miatt nagyobb osztályokban, rosszabb munkakörülmények között kell majd dolgozniuk, miközben a fizetésük nem emelkedik.
A reformokat védő politikusok azzal érvelnek, hogy a francia közösség költségvetése súlyos problémákkal küzd. A vezetés szerint a hiány akár 1,9 milliárd euróra is nőhet, ezért szükség van kiadáscsökkentésre.
A belga sajtó szerint más francia nyelvű városokban, például Namur és Charleroi területén is tartottak demonstrációkat, ezek azonban jóval békésebbek voltak. A Francia Közösség parlamentje várhatóan csütörtökön szavaz a javasolt költségcsökkentő intézkedésekről.
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