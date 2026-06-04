Brüsszel lángokban: elfajult a tüntetés, másod- és harmadgenerációs migránsok csaptak össze a rendőrökkel (VIDEÓK)

A reformcsomag nemcsak a diákokat érinti. A tervek szerint a középiskolák végzős évfolyamain tanító pedagógusoknak heti két további tanórát kellene megtartaniuk anélkül, hogy ezért extra fizetést kapnának. Emellett módosítanák a tanári kinevezések és a státusz biztonságát érintő szabályokat is. Sok pedagógus attól tart, hogy a változtatások miatt nagyobb osztályokban, rosszabb munkakörülmények között kell majd dolgozniuk, miközben a fizetésük nem emelkedik.

A reformokat védő politikusok azzal érvelnek, hogy a francia közösség költségvetése súlyos problémákkal küzd. A vezetés szerint a hiány akár 1,9 milliárd euróra is nőhet, ezért szükség van kiadáscsökkentésre.

A belga sajtó szerint más francia nyelvű városokban, például Namur és Charleroi területén is tartottak demonstrációkat, ezek azonban jóval békésebbek voltak. A Francia Közösség parlamentje várhatóan csütörtökön szavaz a javasolt költségcsökkentő intézkedésekről.