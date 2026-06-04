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brüsszel reform tüntetés migráns

Brüsszel lángokban: elfajult a tüntetés, másod- és harmadgenerációs migránsok csaptak össze a rendőrökkel (VIDEÓK)

2026. június 04. 20:04

A hatóságok könnygázt vetettek be, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a központi pályaudvar környékét.

2026. június 04. 20:04
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Erőszakba torkollott egy tüntetés Brüsszelben csütörtökön, amelyet a belga francia nyelvű oktatási rendszer tervezett reformjai ellen szerveztek. A tüntetők egy része, a Visegrád24 közlése szerint – másod- és harmadgenerációs migránsokból álló csoportok kerékpárokat és bevásárlókocsikat gyújtottak fel, üzletek kirakatait, buszmegállókat és közlekedési táblákat rongáltak meg, majd a rendőröknek is nekimentek. A hatóságok könnygázt vetettek be, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a központi pályaudvar környékét.

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A tüntetés előzménye, hogy a francia nyelvű oktatásért felelős kormányzat jelentős megszorító csomagot készített elő, amelynek egyik legvitatottabb eleme a felsőoktatási tandíjak emelése – írja a Reuters.  A jelenlegi évi 835 eurós tandíj a legtöbb hallgató számára 1194 euróra emelkedne, ami 35%-os növekedést jelentene. 

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A reformcsomag nemcsak a diákokat érinti. A tervek szerint a középiskolák végzős évfolyamain tanító pedagógusoknak heti két további tanórát kellene megtartaniuk anélkül, hogy ezért extra fizetést kapnának. Emellett módosítanák a tanári kinevezések és a státusz biztonságát érintő szabályokat is. Sok pedagógus attól tart, hogy a változtatások miatt nagyobb osztályokban, rosszabb munkakörülmények között kell majd dolgozniuk, miközben a fizetésük nem emelkedik. 

A reformokat védő politikusok azzal érvelnek, hogy a francia közösség költségvetése súlyos problémákkal küzd. A vezetés szerint a hiány akár 1,9 milliárd euróra is nőhet, ezért szükség van kiadáscsökkentésre.

A belga sajtó szerint más francia nyelvű városokban, például Namur és Charleroi területén is tartottak demonstrációkat, ezek azonban jóval békésebbek voltak. A Francia Közösség parlamentje várhatóan csütörtökön szavaz a javasolt költségcsökkentő intézkedésekről.

Képernyőkép: X-videó

Összesen 9 komment

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Haifisch
2026. június 04. 20:22
Jól figyeljetek agyhalott szektások, ezt szavaztátok meg. Hazaárulók.
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2
0
Búvár Kund
2026. június 04. 20:17
Magyarországra is megérkeztek az első migrik, méghozzá Kecskemétre. A lengyelek hozták őket repülővel.
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3
0
NeMá
•••
2026. június 04. 20:16 Szerkesztve
Peti a TEK-et is leépíti, ha hozza öket, totál védtelen legyen az ország velük szemben!
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3
0
Kar-6-Alom
2026. június 04. 20:15
Jól értem? A migráns hátterűek azért gyújtogatnak, garázdálkodnak, törnek-zúznak, mert emelkedni fog a felsőoktatásban a tandíj??? Ez csak vicc, ugye?
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2
0
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