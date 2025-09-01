Ft
Brüsszel migráció bevándorló migráns lövöldözés bevándorlás Európai Unió Belgium

Elszabadult a pokol Európa fővárosában: a brüsszeli biztos szerint ez a világ legtermészetesebb dolga

2025. szeptember 01. 16:31

„Vannak kulturális gettóink a városban” – mondta Alain Hutchinson.

2025. szeptember 01. 16:31
null

Brüsszelben szervezett bűnözői bandák közötti drogháború dúl. 2025-ben már közel 60 lövöldözés történt, ebből 20 a nyáron, amelyek közül kettő halálos kimenetelű volt. A város ügyésze, Julien Moinil, halálos fenyegetéseket kapott, ezért rendőri védelem alatt él, és az erőszakot „riasztó tendenciának” nevezte – írja az Euronews.

Alain Hutchinson, Brüsszel európai és nemzetközi szervezetekért felelős biztosa azonban az Euractivnak nyilatkozva meglehetősen alábecsül a kockázatot. „Ezek az incidensek nem ott történnek, ahol a nemzetközi tisztviselők élnek és dolgoznak.

A város rothadt részein, Anderlechtben, Molenbeekben és hasonló helyeken történnek”

– jelentette ki. „Itt, az európai negyedben soha – kopogjuk le – nem volt ilyen problémánk, és soha nem hallottunk erről panaszokat. Vannak társadalmi gettóink, vannak kulturális gettóink a városban, de ez minden városban így van” – hivatkozott a megbízott a többnyire migrációs hátterű lakosok dominálta városrészekre.

Az Euronews ennek kapcsán kiemelte, hogy az európai tisztviselők Brüsszel lakosságának körülbelül 23 százalékát teszik ki, de ők sem maradtak teljesen érintetlenek a közelmúltbeli erőszakos események során.

2023-ban az Európai Parlament egyik képviselőjének asszisztense megsebesült egy eltévedt golyó által a Porte de Namur-nál.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Thibaud MORITZ / AFP

 

