A gének nem hazudnak: a szláv migráció átalakította Európát, aztán jöttek a honfoglalók – régész a Mandinernek

Létezett valaha egységes szláv identitás?

A szláv terjeszkedés nem egyetlen nép egységes vándorlása volt, hanem a különböző csoportok a maguk módján alkalmazkodtak és keveredtek – ami arra utal, hogy nem egy, hanem

több „szláv” identitás létezett.

Északon a korábbi germán népek nagyrészt elvándoroltak – ebben szerepe lehetett a Jusztiniánusz-kori pestis járványnak –, helyet adva a szlávok betelepülésének. Délen, a Balkánon a kelet-európai jövevények egybeolvadtak a meglévő késő antik gyökerű lakossággal. Ez

a mozaikszerű folyamat magyarázza a mai Közép-, Dél-, és Kelet-Európa szláv kultúráinak, nyelveinek, sőt genetikai állományának rendkívüli változatosságát.

A szlávok elterjedése valószínűleg az utolsó olyan kontinensméretű demográfiai esemény volt, amely maradandóan és alapvetően alakította át Európa genetikai és nyelvi képét.

Miben hoztak újat a szlávok Európába?

A szláv vándorlás alapvetően

más társadalmi modellt képvisel, egyfajta „demikus diffúziót” vagy alulról szerveződő mozgalmat,

amely gyakran kisebb csoportokból vagy átmeneti szövetségekből állt. A szlávok új területeken telepedtek meg anélkül, hogy rögzített identitást vagy elitstruktúrákat erőltettek volna.

Sikerük tehát nem a hódításban rejlett, hanem egy pragmatikus, egalitárius életformában

– amely mentes volt a hanyatló Római Birodalom súlyos terheitől és hierarchiáitól. Sok helyen a szlávok valódi alternatívát kínáltak a körülöttük széteső birodalmakkal szemben.

Érdemes megjegyezni, hogy a bevándorló népességre utaló genetikai adatok nem mutatnak jelentős nemi eltérést a migrációk során, ami azt jelenti, hogy egész családok költöztek együtt, és mind a férfiak, mind a nők egyformán hozzájárultak a kialakuló társadalmakhoz.

Az új genetikai eredmények a hiányos történeti és régészeti forrásokkal szemben feltárják a szláv vándorlások valódi léptékét – Európa múltjának egyik nagy hatású, mégis kevésbé hangsúlyozott fejezetét.

A legtöbb germán és sztyeppei birodalom néhány generáció alatt eltűnt, elitjeik beolvadtak a korábban általuk uralt általános népességbe, míg a szláv közösségek fokozatosan összetettebb politikai struktúrákat alakítottak ki,

és még mindig Kelet-Európa nagy részét lakják és uralják. E történelemi folyamatok lenyomata ma is jelen van a kontinens nyelveiben, kultúráiban és több millió ember DNS-ében.

Koponya a horvátországi Velim temetőjéből, 7-9. század (© Archaeological museum Zadar)

Milyen hatással voltak a szlávok a Kárpát-medence térségére?

A történeti források a szlávokat legkorábban a Kárpátoktól délre, Kr. u. 534-ben az Al-Duna vidékén említik, amikor rabló csapataik betörtek a Kelet Római Birodalom területére és ugyanakkor kezdtek terjeszkedni északon a Cseh-medencében, a Morva folyó völgyében is. Sem az írott források, sem a régészeti leletek nem utalnak azonban arra, hogy a 6. században bejutottak volna a Kárpát-medence belső területeire, amelynek nyugati felén a germán langobardok, keleti felén pedig a gepidák királysága helyezkedett el.

A szlávok számára a 6. század végén az avar hadjáratok nyitották meg a kapukat

a balkáni-bizánci provinciák és a Kárpát-medence belső területei felé: a Zala folyó völgye és Erdélyben a Maros középső folyása mentén feltárt temetkezések esetében gondolhatunk olyan szláv betelepülőkre, akik együtt éltek az avarokkal. Ugyanekkor Erdélyben néhány kisebb önálló hamvasztásos temető keletről betelepült szlávokra utal, ezen kívül a felvidéki hegyes erdőzónában találhatók még szlávokhoz köthető hamvasztásos temetkezések.

Milyen viszonyban lehettek a szlávok az avarokkal?

A régészet nem tudja azonosítani azokat az avarokhoz csatlakozott szláv csoportokat, amelyek már felhagytak a hamvasztásos temetkezés szokásával és avar módra éltek és öltözködtek. Ebben a patt-helyzetben az új természettudományos módszerek, az ősi genetikai adatok nyitnak új fejezetet a kutatásban, amint arra az ausztriai Mödling avar kori temetőjének ugyancsak a HistoGenes projekt keretében publikált genetikai eredményei mutatnak rá (Nature 2024):

Mödlingben a vizsgált 496 személy több mint fele észak-kelet-európai ősökkel rendelkezik!

E váratlan és meglepő eredmény felveti a kérdést, hogy a mödlingi példa egyedi eset-e, vagy

az északkelet-európai eredetű népesség beáramlása az avar korban nagyobb mértékű volt, mint korábban sejtettük.

Erre a kérdésre a HistoGenes projektben vizsgált több más avar kori közösség összetételének vizsgálata adhat majd pontosabb választ.

Meg kell jegyeznünk, hogy az északkelet-európai komponens még nem feltétlenül jelez szláv népességet, mert a Kárpát-medencébe korábban letelepedő gótok és a gepidák is arról a területről származtak és ők is magukkal hozhatták az új génállományt.

A magyar honfoglalás idejére milyen szláv térnyerés és „beágyazottság” volt jellemző a magyarok célterületein?

Az Avar Kaganátus összeomlása (9. század) után felélénkült a szlávok térnyerése a Kárpát-medencében és

a peremterületről megindult a lakosság lassú beáramlása.

Keleti szláv hatás figyelhető meg a Felvidék keleti felén, a Szilágyságban és Erdélyben, ahol a viseletükben az avar elitet utánzó szláv előkelők hamvasztásos temetkezései fölé nagyobb halmokat is emeltek.

Dél felől a 810-es évektől az írott források szerint a terjeszkedő bolgárok elől menekülő abodritok és a timocsánok költöztek északra, településeik a Bácskában és a Bánátban lehettek.

Ebben az időben

a Nagyalföld belső területein az avarok tovább élő csoportjaival számolhatunk, nincsen szlávokra utaló régészeti és nyelvészeti nyom.

A 9. században ugyanakkor a Felvidék nyugati fele morva uralom alá került, a Dunántúl nyugati fele pedig frank érdekszféra lett és az ott alakuló grófságok vegyes összetételű népességében jelentős volt a szlávok szerepe.

Légifotó a horvátországi Velim, 7-9. századi temetőjéről (©Archaeological museum Zadar)

Egyszer csak megérkeztek Árpádék.

Így van.

A magyar honfoglalók már demográfiailag jelentős szláv csoportokat találtak a Kárpát-medence peremterületein,

amelyek később kulturálisan és gazdaságilag integrálódtak az alakuló középkori magyar államba és fontos szerepet játszottak a korai Árpád-kori társadalom kialakulásában.

A különböző etnikai csoportokat azonban az azonos régészeti kultúra elfedi és

mindeddig nem folytak a honfoglalás korra, a Magyar Királyság teljes népessége biológiai hátterének megismerésére irányuló genetikai kutatások.

Ezért egy új archaeogenetikai vállalkozás a HistoGenes projekt eredményeire támaszkodva ezt a nagy feladatot tűzheti ki céljául.

Vida Tivadar (fotó: Peng Mátyás)

Nyitókép: Edények a horvátországi Velim temetőjéből, 7-9. század (© Archaeological museum Zadar)