Ft
Ft
-4°C
-11°C
Ft
Ft
-4°C
-11°C
01. 10.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 10.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szláv régészet kárpát - medence histogenes római birodalom honfoglalás történelem magyar őstörténet archeogenetika

A gének nem hazudnak: a szláv migráció átalakította Európát, aztán jöttek a honfoglalók – régész a Mandinernek

2026. január 10. 09:19

A szlávok vándorlása az utolsó demográfiai esemény volt, amely alapvetően rajzolta át Európa képét. Sikerük nem a hódításban, hanem egy pragmatikus, alulról szerveződő életformában rejlett.

2026. január 10. 09:19
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Kutatók a korabeli DNS adatok alapján azt vizsgálták, hogyan alakította át a szláv migráció Közép- és Kelet-Európát a kora középkorban. A vonatkozó cikk a Nature-ben jelent meg 2025-ben.

A tanulmány a HistoGenes-be, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a világ legnagyobb archeogenetikai projektjébe illeszkedik: ez az első nagyszabású vállalkozás, amelyben a genetika, a régészet, a történelem és az antropológia kutatói multidiszciplináris alapon szorosan együttműködnek. 

Az eddigi sikerekről a Mandiner is beszámolt: az avar elit eredetéről a Cell-ben, az avar társadalom szerkezetéről a Nature-ben, a hunok eredetéről a PNAS-ban jelentek meg tanulmányok.

Most a nemzetközi projekt régészeti vezetőjét, Vida Tivadar egyetemi tanárt, az ELTE Régészettudományi Intézete igazgatóját kérdeztük a „szláv-kérdéssel” kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

*

Mit kerestek és mit találtak? Milyen mértékben alakította át a szláv vándorlás Európát? 

Európa mai sokszínű etnikai képe alapvetően a kora középkorban alakult ki és ma a hagyományos módszerek mellett a különféle népcsoportok eredetének és társadalomszervezetének kutatásában egyre nagyobb szerepet kap a genetika. 

Az antik források részletesen tájékoztatnak a Római Birodalom területén királyságokat létre hozó germánok vándorlásairól vagy a zsákmányszerző sztyeppei nomád népek hódításairól, ám 

a szlávok Kr. u.  6. század óta tartó terjedésének az írásos forrásokban alig maradt nyoma.

Hasonlóan nehéz helyzetben van a régészet is, mert a szlávokkal kapcsolatba hozható anyagi kultúra többnyire a rendkívül egyszerű, kézzel formált edények alapján határozható meg, és földbe mélyített házaik és eszközeik pedig nem köthetők kizárólag egy etnikumhoz. Ráadásul a szlávokra jellemző legmarkánsabb kulturális jelleget megjelenítő kis mélységű hamvasztásos 

temetkezéseik az elmúlt évszázadokban a földművelés miatt gyakran megsemmisültek, 

s ha mégsem, a bennük lévő égett emberi csontmaradványok nem alkalmasak genetikai vizsgálatra.

E forráshiányos helyzet miatt történészek és régészek régóta vitatták és vitatják, hogy a szláv népesség, anyagi kultúra és nyelv terjedését a tömeges népvándorlás vagy a helyi lakosság fokozatos „szlavizálódása” – kulturális átalakulása – vagy mindkettő együttesen okozta-e. 

A HistoGenes projekt keretében 591 ősi egyén genomszintű adatainak új elemzése jelentős népességváltozást mutat, ami nagyobb mértékű migrációra utal.

Az archaeogenetikai vizsgálatoknak köszönhetően kiderült, hogy a 6–8. században Kelet-Németországban, Lengyelországban, Ukrajnában és az Észak-Balkánon jelentős változás történt a kora középkori népesség összetételében, amelynek több mint 80 százaléka északkelet-európai, újonnan érkező személyekből állt.

Ezt is ajánljuk a témában

Milyen módszerrel folytak a vizsgálatok? 

Mivel a „szláv vándorlás” feltételezett időszakából, a 6-7. századból a halotthamvasztás szokása miatt nem vizsgálható genetikai minta, ezért egy-egy adott területen a népvándorláskorból (5-6. század) és a középkorból (9-11. század) származó népességet vizsgálták és hasonlították össze. 

Mire jutottak a szakemberek?

Megállapítható volt, hogy a népvándorláskorból (4–6. század) származó temetők népessége erősen kevert és bennük mindhárom területen találhatók dél- és észak-európai származású egyének. Szembetűnő az is, hogy e politikailag gyorsan átalakuló korszakban kevés rokonsági kapcsolatot találunk a közösségekben.

Ezzel szemben a német- és részben lengyelországi vizsgálatok arra utalnak, hogy 

a szláv korszakból (9–12. század) származó egyének eredet tekintetében egységesek. 

A férfiak és nők ősi DNS-adatai megegyezőek és a balti és északnyugat-oroszországi, illetve a mai kelet-európai népek DNS-éhez hasonlítanak – tehát nem azokhoz, akik korábban a népvándorláskorban ugyanazon a területen éltek. 

A rokonsági struktúra is látványosan eltérő. A szláv korszakban élt egyének számos közeli biológiai családi kötelékkel rendelkeztek, amelyek több generáción át fennmaradtak, és elsősorban a férfiak köré csoportosultak. A szláv korszak társadalmát tehát a kifejezett patrilokalitás – a házaspárok a férj apjának otthonában élnek – és a nagy társadalmi stabilitás jellemezte. 

Összegezve tehát megállapítható, hogy 

a 6. század és a 9. század között több európai régióban is jelentős populációeltolódás történt. 

Az új népesség genetikai modellje erős balti- és északkelet-európai beáramlást mutat a mai Fehéroroszország, Nyugat-Ukrajna irányából a mai Lengyel-, Kelet-Német- és Csehország területére. Horvátország és Szlovénia középkori temetőiben pedig határozott nyomok találhatók a bevándorlók és a korábbi helyi népesség keveredésre. 

A vizsgált genetikai adatok három földrajzi egységhez tartoznak: a lengyelországi–északnyugat-ukrajnai régióhoz, a kelet-németországi Elba–Saale régióhoz, és az északnyugat-balkáni régióhoz. Ezen kívül elemzésre kerültek a Balti-tenger térségéből, valamint az orosz Volga-Oka régióból származó adatok. (© Gretzinger, J., Biermann, F., Mager, H. et al. Ancient DNA connects large-scale migration with the spread of Slavs. Nature (2025). 

Egyáltalán, kik azok a szlávok? Honnan és mikor indultak, hogyan terjeszkedtek? 

A népesség száma alapján a szlávok ma Európa legnagyobb etnikai csoportját alkotják, nyelvük az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozik. A 6. század óta népesítették Kelet-Európából kiindulva Kelet-Közép-, és Délkelet-Európát. 

A HistoGenes projekt kutatásai alapján bebizonyosodott, hogy 

a szlávok felemelkedése is alapvetően a vándorló népek története volt.

Genetikai jellemzőik arra utalnak, hogy eredetük a Fehéroroszország déli részétől Ukrajna középső részéig, a Dnyeszter és a Don folyók közötti területre terjedő régióban keresendő és ez a földrajzi terület egybeesik azzal, amit számos nyelvészeti és régészeti rekonstrukció már régóta sugallt. A kutatások legfőbb új eredménye a szláv vándorlások biológiai hátterének és mértékének megismerése.

Ezt is ajánljuk a témában

Létezett valaha egységes szláv identitás?

A szláv terjeszkedés nem egyetlen nép egységes vándorlása volt, hanem a különböző csoportok a maguk módján alkalmazkodtak és keveredtek – ami arra utal, hogy nem egy, hanem 

több „szláv” identitás létezett. 

Északon a korábbi germán népek nagyrészt elvándoroltak – ebben szerepe lehetett a Jusztiniánusz-kori pestis járványnak –, helyet adva a szlávok betelepülésének. Délen, a Balkánon a kelet-európai jövevények egybeolvadtak a meglévő késő antik gyökerű lakossággal. Ez 

a mozaikszerű folyamat magyarázza a mai Közép-, Dél-, és Kelet-Európa szláv kultúráinak, nyelveinek, sőt genetikai állományának rendkívüli változatosságát. 

A szlávok elterjedése valószínűleg az utolsó olyan kontinensméretű demográfiai esemény volt, amely maradandóan és alapvetően alakította át Európa genetikai és nyelvi képét.

Miben hoztak újat a szlávok Európába?

A szláv vándorlás alapvetően 

más társadalmi modellt képvisel, egyfajta „demikus diffúziót” vagy alulról szerveződő mozgalmat,

amely gyakran kisebb csoportokból vagy átmeneti szövetségekből állt. A szlávok új területeken telepedtek meg anélkül, hogy rögzített identitást vagy elitstruktúrákat erőltettek volna. 

Sikerük tehát nem a hódításban rejlett, hanem egy pragmatikus, egalitárius életformában

– amely mentes volt a hanyatló Római Birodalom súlyos terheitől és hierarchiáitól. Sok helyen a szlávok valódi alternatívát kínáltak a körülöttük széteső birodalmakkal szemben.

Érdemes megjegyezni, hogy a bevándorló népességre utaló genetikai adatok nem mutatnak jelentős nemi eltérést a migrációk során, ami azt jelenti, hogy egész családok költöztek együtt, és mind a férfiak, mind a nők egyformán hozzájárultak a kialakuló társadalmakhoz. 

Az új genetikai eredmények a hiányos történeti és régészeti forrásokkal szemben feltárják a szláv vándorlások valódi léptékét – Európa múltjának egyik nagy hatású, mégis kevésbé hangsúlyozott fejezetét. 

A legtöbb germán és sztyeppei birodalom néhány generáció alatt eltűnt, elitjeik beolvadtak a korábban általuk uralt általános népességbe, míg a szláv közösségek fokozatosan összetettebb politikai struktúrákat alakítottak ki, 

és még mindig Kelet-Európa nagy részét lakják és uralják. E történelemi folyamatok lenyomata ma is jelen van a kontinens nyelveiben, kultúráiban és több millió ember DNS-ében.

Koponya a horvátországi Velim temetőjéből, 7-9. század (© Archaeological museum Zadar)

Milyen hatással voltak a szlávok a Kárpát-medence térségére? 

A történeti források a szlávokat legkorábban a Kárpátoktól délre, Kr. u. 534-ben az Al-Duna vidékén említik, amikor rabló csapataik betörtek a Kelet Római Birodalom területére és ugyanakkor kezdtek terjeszkedni északon a Cseh-medencében, a Morva folyó völgyében is. Sem az írott források, sem a régészeti leletek nem utalnak azonban arra, hogy a 6. században bejutottak volna a Kárpát-medence belső területeire, amelynek nyugati felén a germán langobardok, keleti felén pedig a gepidák királysága helyezkedett el. 

A szlávok számára a 6. század végén az avar hadjáratok nyitották meg a kapukat

a balkáni-bizánci provinciák és a Kárpát-medence belső területei felé: a Zala folyó völgye és Erdélyben a Maros középső folyása mentén feltárt temetkezések esetében gondolhatunk olyan szláv betelepülőkre, akik együtt éltek az avarokkal. Ugyanekkor Erdélyben néhány kisebb önálló hamvasztásos temető keletről betelepült szlávokra utal, ezen kívül a felvidéki hegyes erdőzónában találhatók még szlávokhoz köthető hamvasztásos temetkezések. 

Milyen viszonyban lehettek a szlávok az avarokkal?

A régészet nem tudja azonosítani azokat az avarokhoz csatlakozott szláv csoportokat, amelyek már felhagytak a hamvasztásos temetkezés szokásával és avar módra éltek és öltözködtek. Ebben a patt-helyzetben az új természettudományos módszerek, az ősi genetikai adatok nyitnak új fejezetet a kutatásban, amint arra az ausztriai Mödling avar kori temetőjének ugyancsak a HistoGenes projekt keretében publikált genetikai eredményei mutatnak rá (Nature 2024): 

Mödlingben a vizsgált 496 személy több mint fele észak-kelet-európai ősökkel rendelkezik!

E váratlan és meglepő eredmény felveti a kérdést, hogy a mödlingi példa egyedi eset-e, vagy 

az északkelet-európai eredetű népesség beáramlása az avar korban nagyobb mértékű volt, mint korábban sejtettük. 

Erre a kérdésre a HistoGenes projektben vizsgált több más avar kori közösség összetételének vizsgálata adhat majd pontosabb választ. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az északkelet-európai komponens még nem feltétlenül jelez szláv népességet, mert a Kárpát-medencébe korábban letelepedő gótok és a gepidák is arról a területről származtak és ők is magukkal hozhatták az új génállományt. 

A magyar honfoglalás idejére milyen szláv térnyerés és „beágyazottság” volt jellemző a magyarok célterületein?

Az Avar Kaganátus összeomlása (9. század) után felélénkült a szlávok térnyerése a Kárpát-medencében és 

a peremterületről megindult a lakosság lassú beáramlása. 

Keleti szláv hatás figyelhető meg a Felvidék keleti felén, a Szilágyságban és Erdélyben, ahol a viseletükben az avar elitet utánzó szláv előkelők hamvasztásos temetkezései fölé nagyobb halmokat is emeltek. 

Dél felől a 810-es évektől az írott források szerint a terjeszkedő bolgárok elől menekülő abodritok és a timocsánok költöztek északra, településeik a Bácskában és a Bánátban lehettek. 

Ebben az időben 

a Nagyalföld belső területein az avarok tovább élő csoportjaival számolhatunk, nincsen szlávokra utaló régészeti és nyelvészeti nyom.  

A 9. században ugyanakkor a Felvidék nyugati fele morva uralom alá került, a Dunántúl nyugati fele pedig frank érdekszféra lett és az ott alakuló grófságok vegyes összetételű népességében jelentős volt a szlávok szerepe. 

 Légifotó a horvátországi Velim, 7-9. századi temetőjéről (©Archaeological museum Zadar)

Egyszer csak megérkeztek Árpádék. 

Így van. 

A magyar honfoglalók már demográfiailag jelentős szláv csoportokat találtak a Kárpát-medence peremterületein, 

amelyek később kulturálisan és gazdaságilag integrálódtak az alakuló középkori magyar államba és fontos szerepet játszottak a korai Árpád-kori társadalom kialakulásában. 

A különböző etnikai csoportokat azonban az azonos régészeti kultúra elfedi és 

mindeddig nem folytak a honfoglalás korra, a Magyar Királyság teljes népessége biológiai hátterének megismerésére irányuló genetikai kutatások. 

Ezért egy új archaeogenetikai vállalkozás a HistoGenes projekt eredményeire támaszkodva ezt a nagy feladatot tűzheti ki céljául. 

Vida Tivadar (fotó: Peng Mátyás)

Nyitókép: Edények a horvátországi Velim temetőjéből, 7-9. század (© Archaeological museum Zadar)

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. január 10. 10:01
Szlávságot szkítaság kutatásával lehet megérteni. Ősi szlávok a szkíta népekkel éltek szimbiózisban: segédnépként és kereskedelmi kapcsolatban (pl. prémker.). A Római Birodalom korában hullámokban a szkíta származású népek keletről nyugatra vonultak különböző törzsszövetségekben, mint kimmer, taha/daha/dák, jazig, szarmata, hun, avar/uar-hun, magyar, besenyő, k(h)un, akkor mindig mozdították a szláv népeket. Végül avarok segédnépként magukkal hozták birodalmuk határvidékére, ami döntő. Magyar király pedig ruszinokat. A ma szlávnak tekintett horvát, cseh, lengyel, ukrán népek genetikája nem véletlenül egyezik igen nagy mértékben a magyaréval, ami nem szláv. E népek eredeti magja ugyanúgy szkíta gyökerű, bizonyítható ilyen, nagyon ősi néprészeik vannak, a beköltözött szláv néprészekkel együtt. Eredeti nyelvüket, kultúrájukat, vallásukat e népek Cirill, Metód hatására a kereszténység felvételekor cserélték le. Slav=val(la)s. Ideje a titkokat, rokonságokat feltárni, összefogni, mint rég.
Válasz erre
1
0
jarai-1
2026. január 10. 09:43
Honfoglalóknak nevezett nép előtt jöttek az avarok, előttük a hunok, előttük a szarmaták. A szkíták meg itt éltek. Az ő műveltségük a magyar műveltség alapja. Árpád népe pedig a helyiek 10 %-át tette ki. 5 %-t tett ki az eddigi kutatás szerint a manysikkal rokon nép. Ők biztosan nem új nyelvként terjesztették a magyar nyelvet.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!