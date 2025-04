Évszázados vita dőlhetett el, föltárták a hunok eredetét! – kutató a Mandinernek

*

Mielőtt a konkrét eredményekre térnénk, foglaljuk össze: általánosságban véve milyen projektről van szó?

A Kárpát-medence és környezete népesség- és társadalomtörténetét vizsgáljuk a 4. és a 9. század között, tehát a római uralom végétől a magyar honfoglalásig tartó időszakban, magyar részről Vida Tivadar (ELTE) vezetése alatt.

Mintegy 6000 genetikai mintát vettünk,

kiegészítve a közösségek táplálkozására és mobilitására vonatkozó izotópos mintavételekkel, és a keltezést segítő radiokarbon mintákkal: ezek a vizsgálatok mind emberi csontok és fogak alapján történnek.

Melyek a kutatások legfőbb célkitűzései?

Regionális „mélyfúrásokat” végzünk Erdélytől a Bécsi-medencéig, Szlovéniától Közép-Németországig: egy-egy régióban

minél jobban szeretnénk megérteni a népvándorláskori változásokat.

A temetők szintjén, ha van rá mód, teljes mintavételezésre törekszünk, ami az egyes közösségek társadalmi-rokonsági rendszerének rekonstrukcióját teszi lehetővé.

Melyek az új tanulmány legfontosabb, szakmai szempontból is vadiúj megállapításai?

Legújabb tanulmányunk egy váratlan felfedezésnek köszönhetően született, miközben egy nagyobb témán dolgoztunk: a Tisza középső folyásvidékének a szarmata kortól az avar korig tartó népességtörténetén.

Guido A. Gnecchi-Ruscone genetikus szerzőtársam felfedezte, hogy egy Tiszabura-Pusztataskony határában

az 5. században eltemetett nőnek távoli, de közvetlen rokoni kapcsolatai vannak mongóliai, ázsiai hun sírokban fekvő, körülbelül 400 évvel korábban élt személyekkel.

Ez egy új módszernek volt köszönhető, ami azonos kromoszóma szegmenseket tud kimutatni egy-egy egyén között. Ezután úgy döntöttünk, hogy a témának, vagyis a hunok eredetének érdemes egy külön tanulmányt szentelnünk.

Hogyan kezdtek hozzá? Hogyan zajlott a kutatás?

Létrehoztunk – főként már korábban publikált genetikai adatokból – egy 370 mintát tartalmazó adatbázist. Ebbe bevontunk minden ismert mongóliai, az ázsiai hun időszakból – Kr. e. 3. század vége – Kr. u. 2. század – származó sírt, a Közép-Ázsiából elérhető hun kori adatokat, végül a Kárpát-medencéből származó 4.-6. századi népesség mintáit. Ezeken átfuttatva az előbb említett analízist,

létrejött egy közel száz egyénből álló hálózat, Mongóliától a Kárpát-medencéig.

E hálózat magjában megtalálható három, egymással is negyed-hetedfokú rokonságban álló személy – az előbb említett pusztataskonyi, valamint egy tiszagyendai női és egy zuglói férfi temetkezés –, és több ázsiai hun sír is. Távolabbról egy erdélyi és egy kecskeméti 5. századi férfi is ide köthető. Ha a mongóliai „végét” nézzük a hálózatnak, kifejezetten gazdag, a birodalmi elithez tartozó férfiak és nők is beletartoznak, a legismertebbek Gol Mod 2. lelőhelyének 1. sírja, ami egy hatalmas méretű, úgynevezett teraszos sír, és a nyugat-mongóliai – Altaj-vidék – Takhiltyn Khotgor egyik gazdag női temetkezése.

Transz-eurázsiai távoli rokoni kapcsolatok, identity-by-descent módszerrel: a színes jelek a tanulmányban felhasznált minták lelőhelyeit jelölik (forrás: PNAS)

A Kárpát-medence és a mongóliai „végek” között mit találtak?

Szerencsére a két régió közötti hatalmas térségből is ide tudtunk kapcsolni néhány lelőhelyet, a legfontosabb ezek közül egy kelet-kazahsztáni temető, Berel népvándorláskori része, valamint egy-egy nyugatabbra fekvő magányos temetkezés.

Csábító lenne ezeket a Belső-Ázsiából kiinduló hun vándorlás állomásaiként értelmezni, de ez a kérdés kulturális és kronológiai szempontból sem ilyen egyszerű.

Ehhez majd akkor tudunk visszatérni, ha Belső- és főleg Közép-Ázsiából, valamint Szibéria csatlakozó régióiból részletesebb genetikai térképpel rendelkezünk.

Közelítsünk rá a Kárpát-medencére! Itt milyen eredményeket emelne még ki?

Ami nagyon fontos, hogy nem csak a szigorúan vett hun korszakból – 4. század vége – 5. század első fele –, hanem a rákövetkező időszakból, a Gepida Királyság idejéből is találtunk néhány ide kapcsolható mintát, ami

a hun kori népesség egy részének továbbélését bizonyítja

gepida uralom alatt. Ezt már korábban is feltételeztük régészeti alapon, a temetkezések és a települések vizsgálatán keresztül, például a koponyatorzítás szokásának folytatólagossága miatt.

Ha a hálózat tényleges hun kori mintáit nézzük, akkor azok főként olyan sírokból származnak, amelyeket régészeti vagy antropológiai alapon is keleti eredetűnek határoztunk meg. Többnyire magányosan eltemetett, néha lókoponyával-lábszárcsontokkal, fegyverrel, egy-egy aranytárggyal, fej mellé helyezett étel-italáldozattal ellátott személyekről van szó.

Milyen tágabb értelemben vett következtetések adódnak a tudományos adatokból?

Közvetlen bizonyítékunk van az európai hunok ázsiai hun eredetére. Pontosabban fogalmazva: a birodalom népességének egy kis része ilyen eredetű volt. E megállapítás mellé kell ugyanis tennünk azt az adatot is, hogy azok az egyének,

akik teljesen vagy részben keleti genetikai állományt hordoznak, összesen csupán 7%-át teszik ki a korabeli népességnek!

Ráadásul ők sem egyformák, vannak, akik kelet-ázsiai, de olyanok is, akik inkább keleti szarmata, vagy a Kaukázus térségébe vezető genetikai képet mutatnak. Azt is látni kell, hogy a kiinduló területek is sokszínűek, így az ázsiai hun birodalom népessége is roppant összetett úgy kulturálisan, mint biológiailag. A Kárpát-medencei 5. századi népesség nagyrésze ugyanakkor változatos európai genetikai hátérrel rendelkezik, például ekkoriban határozottan megnő az észak-európai komponens, de ez már következő tanulmányok témája lesz…

Vagyis?

Tágabb történeti következtetés tehát, hogy egy

kis számú, de egyértelműen Belső-Ázsiából eredeztethető csoportot biztosan ott találunk a Hun Birodalom vezetői és megszervezői között

– ez az eredmény megerősít korábbi, történeti-régészeti elméleteket.

Fontos még kiemelni, hogy az az új, a hun birodalom felemelkedésének köszönhetően kialakuló identitás, amit a régészeti leleteken keresztül látunk megszületni, nem korlátozódott egy szűk csoportra! Erre jó példa a különféle áldozati leleteknek, a koponyatorzítás szokásának, vagy éppen a jellegzetes női és férfi viseleteknek a széleskörű elterjedése.

Mesterségesen torzított koponya a Tiszabura-Pusztataskonyon feltárt 5. századi, magányosan eltemetett női sírból. Az eltemetett nő közvetlen kapcsolatba hozható ázsiai hun személyekkel. Fotó: Hajdu Tamás, ELTE

Miben más a hunok és az avarok „lenyomata” a Kárpát-medencében genetikai, etnikai, politikai, és kulturális szinten?

Az avar korban – Kr. u. 568 – 9. század eleje – jóval nagyobb belső-ázsiai népesség éri el a Kárpát-medencét, az eurázsiai sztyeppe nyugati területeiről, így a kelet-európai sztyeppéről is magukkal hozva csoportokat: körülbelül 20%-ra becsüljük a keleti származásúak arányát ebben az időszakban, de ezt majd régiónként pontosítani lehet.

Ráadásul rövid idő alatt lezajló vándorlásról van szó, nem pedig sok évszázados folyamatról és sokszorosan átszerveződő csoportokról, mint a hunok esetében.

Az avaroknak sikerült egy, a hunokénál jóval hosszabb életű államot létrehozniuk a Kárpát-medencében, amelyben végig jelentős maradt kulturálisan és biológiai szempontból is a keleti hagyaték.

Mire gondol?

A kulturális folytonosságra utal maga a kaganátus politikai szervezete, a rokonsági szerveződés egyes elemei – mint például az exogámia és a többnejűség –, de olyan szokások is, mint a lovas-fegyveres temetkezés gyakorlása még az avar kor kései időszakában is.

Az avarokkal kapcsolatban kiemelném még, hogy a kaganátus kezdete óta számolunk egy erős központi hatalommal. Ez a hunoknál is kialakul, de a túl nagy kiterjedés és Attila ambiciózus tervei halála után nem fenntarthatóak. Lényegében azt mondhatjuk, hogy

a hunoknak ugyan jóval nagyobb a hírük, de hosszú távon az Avar Kaganátus bizonyult életképesebb államnak.

Az avarok esetében igazi meglepetés volt, hogy kiderült: a házasodási szokásaik miatt egyes közösségekben masszívan megőrződött a keleti genetikai komponens – tehát hasonló származású és kulturális hátterű nemzetségek-közösségek tagjai házasodtak egymással. Nem kizárólag, de jelentős mértékben. Ugyanakkor egymáshoz közel fekvő településeknél is előfordult, eltérő származás esetén, hogy lakóik szinte semmilyen rokoni kapcsolatban nem álltak egymással. Erről az utóbbi évben a Nature-ben megjelent két tanulmány is beszámol, amiről a Mandiner is írt. Lehetséges azonban, hogy hosszú távon pont ez a merev rendszer volt az avarok veszte: elment mellettük a világ, mindez a Nagy Károly-féle hadjáratokkal megfejelve.