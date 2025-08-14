Ha a pálosok nyomába eredünk, a lelki békénkre lelhetünk
2025. augusztus 14. 05:22
Ha valaki szeretne többet megtudni az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendről, akkor az útja a Pilisbe és a Visegrádi-hegységbe vezet. E kiránduláson nemcsak új ismeretek várják, hanem annál jóval több: megnyugvás és valami ősi, mégis ismerős szellemiség.
2025. augusztus 14. 05:22
A pálosokat a mai napig megannyi legenda és titok lengi körül. A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította, története pedig szorosan összefonódott a Pilissel és a Visegrádi-hegységgel. A csodás kezdetek az 1200-as évekig nyúlnak vissza.
A krónikák szerint Özsébnek ima közben egyszer csak lángnyelvek jelentek meg az erdőben. Közelebb kúsztak hozzá, majd lángcsóvává álltak össze. A legenda szerint e látomással hívta meg Isten arra, hogy gyűjtse össze a Pilisben és az ország bármely pontján élő remetéket. Velük közösen alapította meg a pálos rendet. Központjuk Pilisszentkereszt lett, ahol kolostort emeltek. A környéken, Pilisszentléleken bárki megtekintheti a kolostor romjait, és Klastrompusztára ellátogatni is lélekemelő élmény.
