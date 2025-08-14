Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Csillagösvény érték rend történelem Dobogókő

Ha a pálosok nyomába eredünk, a lelki békénkre lelhetünk

2025. augusztus 14. 05:22

Ha valaki szeretne többet megtudni az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendről, akkor az útja a Pilisbe és a Visegrádi-hegységbe vezet. E kiránduláson nemcsak új ismeretek várják, hanem annál jóval több: megnyugvás és valami ősi, mégis ismerős szellemiség.

2025. augusztus 14. 05:22
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

A pálosokat a mai napig megannyi legenda és titok lengi körül. A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította, története pedig szorosan összefonódott a Pilissel és a Visegrádi-hegységgel. A csodás kezdetek az 1200-as évekig nyúlnak vissza. 

A krónikák szerint Özsébnek ima közben egyszer csak lángnyelvek jelentek meg az erdőben. Közelebb kúsztak hozzá, majd lángcsóvává álltak össze. A legenda szerint e látomással hívta meg Isten arra, hogy gyűjtse össze a Pilisben és az ország bármely pontján élő remetéket. Velük közösen alapította meg a pálos rendet. Központjuk Pilisszentkereszt lett, ahol kolostort emeltek. A környéken, Pilisszentléleken bárki megtekintheti a kolostor romjait, és Klastrompusztára ellátogatni is lélekemelő élmény. 

Fotó: Földházi Árpád
Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!