Fény derült a honfoglalók eredetére, az is kiderült, miért maradhatott fenn a magyarság, de akad valaki, aki szerint a magyar állam nem létezett!

Az aranyérmes írás azt a magyar őstörténettel foglalkozó tanulmányt mutatja be részletesen, amelynek fókuszában egy nagy jelentőségű genetikai kutatás áll. Az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontjának Archeogenomikai Kutatóintézete (HTK AGI) szakemberei nemzetközi együttműködés keretében 120 ősi genomot – a teljes emberi örökítőanyagot – elemeztek a Nyugat-Szibéria és a Volga folyó között elterülő térségből; a rangos Cell folyóiratban is közölt összegző írás ennek menetét és végeredményeit ismerteti.

A vizsgálatokkal sikerült Nyugat-Szibériába visszavezetni a honfoglaló magyarság egy részének genetikai történetét, egészen a Krisztus utáni első évszázadokra. A kutatók szerint az Urál keleti oldalán az ettől az időszaktól kimutatható karajakupovói típusú génállomány később az Urál nyugati felére is elterjedt, ahol Kr. u. 550 után már bizonyított a jelenléte. A genetika egy egységes, a hegység két oldalán élő, de egymással kapcsolatban álló populációt jelez, így feltételezhető, hogy a 6. század végére a korai magyarsághoz köthető népesség egy része megtelepült az Urál mindkét oldalán.