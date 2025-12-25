Fény derült a honfoglalók eredetére, az is kiderült, miért maradhatott fenn a magyarság, de akad valaki, aki szerint a magyar állam nem létezett!

A bronzérmet egy ugyancsak a magyar őstörténetbe visszavezető írás szerezte meg, amelyben a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont szakemberei arról beszéltek, sikerült végre meghatározni a Kárpát-medence népvándorlás kori alapnépességét. Kutatásaik során feltárták a 8–11. századi Dunántúl népességének genetikai – genomi – változatosságát, az egészet beágyazva a Kárpát-medencéből eddig ismert 5–12. századi genetikai adatok közé.
Mindehhez egy 2024-ben publikált, vadonatúja régészeti genetikai módszert is felhasználtak, aminek lényege, hogy egyező kromoszómaszakaszokat kerestek több mint 400, 5–12. századi egyénben páronként, majd az egyezésekből kapott hálózatokat elemezték. Genetikai értelemben meghatározták a Kárpát-medence népvándorlás kori alapnépességét, amely mintázatában és kapcsolatrendszerében is változatos dinamikát mutatott.
A tanulmány az avar–magyar kontinuitásra, így a kettős honfoglalás elméletének igazolására nem alkalmas, mert éppen a keletről érkező csoportok elkülönülését mutatták ki. Egyre valószínűbbnek látszik, hogy egy európai gyökerekkel bíró, de avar műveltségű Kárpát-medencei alapnépesség „fogadta” a beérkező magyarokat. Genetikai oldalról nézve egyértelműen leszögezhető, hogy nem látni Urál vidékéről bejövő népességet az avar korban.
Összegezve: a honfoglalás statikus képe megdőlt, a magyarság kulturális fennmaradását pedig a helyiekkel való keveredés tette lehetővé, szemben a hunok és avarok elkülönülésével.