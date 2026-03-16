Liverpool Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Túl sokat buliznak” – meglepő kijelentés a Liverpoolról, ilyen reakcióra senki nem számított

2026. március 16. 21:11

Továbbra sem tudja megközelíteni a tavalyi formáját Arne Slot együttese. Össztűz zúdult a Liverpool labdarúgócsapatára.

A Manchester United korábbi kőkemény csapatkapitánya, a televíziós szakértőként dolgozó Roy Keane csípős kritikát fogalmazott meg a Liverpool címvédésével kapcsolatban. „Rossz bajnokként” jellemezte Szoboszlaiékat, akik „túl sokat buliznak”. Keane szerint mentális problémák húzódnak meg a háttérben.

Ezt is ajánljuk a témában

Keane szerint rossz bajnok a Liverpool

Hétvégén a Liverpool ismét a hajrában veszített pontokat, hazai pályán a kiesés elől menekülő, pocsék formában lévő Tottenhammel nem bírt, a londoniak a 90. percben szerzett Richarlison-góllal mentettek pontot az Anfielden. Szoboszlaiék ezzel az ötödik helyen állnak a Premier League-ben, 21 ponttal lemaradva a listavezető Arsenal mögött. Roy Keane ezt követően fogalmazott kritikusan Arne Slot együttesével szemben – írta a This is Anfield.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

„Többször mondtam már, a Liverpool rossz bajnok.

Rossz bajnokok most, és rossz bajnokok voltak néhány évvel ezelőtt is. Most 21 ponttal vannak lemaradva az Arsenaltól. Micsoda visszaesés ez.

Azt hiszem, komoly problémák vannak a háttérben. Úgy tűnik, nincs meg a kémia a játékosok között, nem egyfelé húzzák szekeret” – jelentette ki Keane a Spurs elleni meccs után a Sky Sportsnak.

A Liverpool az előző szezonban összesen négy vereséget gyűjtött be, abból kettőt ráadásul a bajnoki cím megnyerése után, most már márciusban kilencnél jár! A Vörösök a PL-aranyérem bebiztosítása után egyik hátralévő meccsét sem tudták megnyerni, két döntetlen és két vereség került a statisztikákba, amelyet sokan azzal magyaráznak, hogy a szakmai stáb a meccsek közötti idő nagy részében pihenőt adott a játékosoknak. Külföldi nyaralások következtek, még Arne Slot is Ibizán múlatta az idejét, Wayne Lineker O Beach klubjában bulizott.

„Azt hiszem, túl sokat buliznak. Négy, öt, hat héttel a bajnokság vége előtt már buliztak. A szurkolók minden hazai meccs után ünnepeltek.

Ha megnyersz egy bajnoki címet, élvezd ki, ne érts félre, de a következő szezonban vedd fel újra a kesztyűt, ezért játszol egy nagy klubban”

– tette hozzá Keane.

A szurkolók is egyetértettek az ír válogatott korábbi kulcsemberével, kénytelenek voltak beismerni a kommentszekciókban, hogy igaza van a korábbi manchesteri ikonnak.

„A szezon eleje óta rosszul edzett csapatnak tűnik a Liverpool, nincs szervezettség és játékterv. Egyetértek, rossz bajnokok vagyunk.”

„Most először egyetértek vele.”

Nincs bennünk lendület vagy koncentráció. Szükségünk van néhány Keane-hez hasonló hozzáállású játékosra. Mióta megnyertük a ligát, nyaralunk.”

„A csapat kiegyensúlyozatlan és kevés a minőségi cserejátékos. A gyenge teljesítmény ugyanúgy köszönhető a játékosoknak is, mint Slotnak. A tavalyi év vége roppant kínos volt, ebben és a bulizásban is igaza van Keane-nek.”

„A jó csapatoknak könyörtelen menedzserre van szükségük. Slot nem az a fajta.”

Nem sűrűn fordul elő, hogy a liverpooli szurkolók tömegével értenek egyet az ősi rivális egyik kulcsjátékosával, most ez az idő is eljött...

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Paul Ellis/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

