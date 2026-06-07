Törökország az iráni válság árnyékában: gazdasági sokk és geopolitikai lehetőségek

Egy esetleges iráni összeomlás vagy elhúzódó háború hatalmas migrációs hullámot indíthat el, amelynek nagy része Törökországon keresztül haladna Európa felé. Jelenleg is mintegy 3,2 millió regisztrált szíriai tartózkodik Törökországban, és a szakértő szerint az ország már most is túlterhelt.

Törökország határmenti megerősítéseket hajt végre, és igyekszik minimalizálni a beáramlást. Ugyanakkor egy ilyen helyzetben ismét felértékelődhet Ankara zsarolási pozíciója az EU felé, ahogy 2015–2016-ban is történt”

– figyelmeztetett Tárik Meszár. Hozzátette azonban, hogy Törökország sem osztogatja könnyen a tartózkodási státuszokat, így a migránsok végcélja továbbra is Európa maradna.