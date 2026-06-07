Törökország az iráni válság árnyékában: gazdasági sokk és geopolitikai lehetőségek

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A közel-keleti konfliktus rövid távon inflációs nyomást és kereskedelmi bizonytalanságot hozott Ankarára, ugyanakkor a kurd kérdés ismét éles feszültséget generál. Törökország ugyanakkor aktív semlegességgel és mediátori szereppel igyekszik navigálni a válságban, miközben hosszú távon jelentős geopolitikai nyertesként bukkanhat fel.
A közel-keleti feszültségek újabb hulláma jelentősen befolyásolja Törökország helyzetét. A gazdaság rövid távú sokkhatásokat él át, miközben geopolitikailag Ankara igyekszik aktív semlegességet fenntartani, miközben a kurd kérdés ismét a középpontba került. Tárik Meszár közel-kelet szakértővel beszélgettünk a fejleményekről.
Az iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a török gazdaságon keresztül, elsősorban az energiaárak és az infláció formájában.
Törökország energiaimport-függő, így az olajár-robbanás és a Hormuzi-szoros részleges blokádja tovább nyomja az inflációt”
– mondta Tárik Meszár. Jelenleg az infláció 30 százalék fölé emelkedett, ami magas, de távol van a korábbi, 80 százalékot meghaladó értékektől. A jegybank 37 százalékos alapkamattal próbálja kontrollálni a helyzetet, defenzív válságkezelést folytatva. „A török gazdaság nem omlott össze, de a növekedést korlátozni fogja a bizonytalanság. A Vörös-tengeri és a Hormuzi-szorosi fennakadások miatt sok hajó kerülőutakra kényszerül, ami dominóeffektust vált ki a világgazdaságban” – tette hozzá a szakértő.
Geopolitikailag Törökország egyelőre sikeresen kerüli a közvetlen konfliktusba sodródást. Annak ellenére, hogy iráni rakéták elérték a török légteret (a NATO védelmi rendszere elfogta őket), és Izrael részéről is elhangzottak fenyegető nyilatkozatok, Tárik Meszár szerint alacsony a kockázata annak, hogy Ankara komolyabban belesodródjon.
Törökország stratégiája az aktív semlegességre és a mediátori szerepre épül. Ez illik hozzá, és jelenleg ez a legjobb pozíció”
– hangsúlyozta. Egy NATO-tagország közvetlen megtámadása Izrael részéről ráadásul elképzelhetetlen következményekkel járna.
A konfliktus legérzékenyebb pontja Törökország számára a kurd ügy. Ha az iráni rezsim jelentősen meggyengülne vagy összeomlana, az iráni kurdok önállósodási kísérletei felerősödhetnének, ami Szíriával és Törökországgal együtt regionális láncreakciót indíthat el.
Ez Törökország számára abszolút vörös vonal. Nekik az a legjobb, ha az iráni rendszer nem omlik össze, mert akkor a kurd csoportok aktivizálódása katasztrófához vezethet”
– fogalmazott Tárik Meszár. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok korábbi retorikája a kurdok támogatásáról különösen érzékenyen érinti Ankarát, és ez államközi feszültséget is gerjeszt.
Egy esetleges iráni összeomlás vagy elhúzódó háború hatalmas migrációs hullámot indíthat el, amelynek nagy része Törökországon keresztül haladna Európa felé. Jelenleg is mintegy 3,2 millió regisztrált szíriai tartózkodik Törökországban, és a szakértő szerint az ország már most is túlterhelt.
Törökország határmenti megerősítéseket hajt végre, és igyekszik minimalizálni a beáramlást. Ugyanakkor egy ilyen helyzetben ismét felértékelődhet Ankara zsarolási pozíciója az EU felé, ahogy 2015–2016-ban is történt”
– figyelmeztetett Tárik Meszár. Hozzátette azonban, hogy Törökország sem osztogatja könnyen a tartózkodási státuszokat, így a migránsok végcélja továbbra is Európa maradna.
Rövid távon Törökország inkább veszteséget szenved a bizonytalanság és az energiaárak miatt, ám ha Irán tartósan gyengül vagy kiesik a regionális játékból, Ankara jelentős nyertes lehet:
felértékelődnek.
Irán kiesésével Törökország szerepe mint tranzitállam tovább nő, Európának is szüksége lesz a diverzifikációra. Ankara már most is aktív Irak és Közép-Ázsia irányában, így hosszú távon ez geopolitikai előnyt jelent”
– mondta a szakértő. Tárik Meszár szerint a történelem ismétli önmagát: felmerültek például a régi oszmán vasútvonalak, például Szaúd-Arábiáig tartó rekonstrukciós ötletek is, amelyek a régióban zajló átrendeződést jelzik.
Összességében Tárik Meszár szerint Törökország jelenleg óvatosan, de tudatosan navigál a válságban, miközben rövid távon kihívásokkal néz szembe, hosszú távon azonban pozíciója erősödhet, ha a régió hatalmi egyensúlya Irán rovására változik.
Nyitókép forrása: Andreas SOLARO / AFP
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