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benjámin netanjahu izrael parlament választás

Feloszlatta magát a parlament Izraelben

2026. július 17. 12:03

Az izraeli parlament, a kneszet megszavazta hivatalos feloszlatását az október 27-re kitűzött parlamenti választások előtt – jelentette a helyi média pénteken.

2026. július 17. 12:03
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Az izraeli parlament, a kneszet megszavazta hivatalos feloszlatását az október 27-re kitűzött parlamenti választások előtt – jelentette a helyi média pénteken. 

A parlament feloszlatásáról szóló indítványt a 120 tagú kneszetben 62 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadták el. A javaslatot kizárólag a koalíció képviselői támogatták, köztük Benjámin Netanjahu miniszterelnök.

A kneszet a választások után felálló, 26. parlament megalakulásáig szünetet tart. A szünet idején a parlamenti bizottságok különleges eljárás keretében továbbra is ülésezhetnek, és a kormány vagy legalább 25 képviselő kezdeményezheti a plénum összehívását is, de ehhez és az érdemi jogalkotáshoz ekkor rendkívüli, széles körű politikai egyetértés szükséges.

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Éjfélkor, a parlament feloszlatásáról szóló szavazás előtt a kneszet elfogadta a férfiak kötelező katonai szolgálati idejének 30 hónapról 32 hónapra emelését.

A férfiak kötelező szolgálati idejét 2015-ben 36 hónapról 32 hónapra csökkentették, majd 2020-ban 30 hónapra mérsékelték.

Az utolsó éjszaka a kneszet elfogadta a 2023. október 7-i terrortámadás emlékezetéről szóló törvényt is, amely meghatározza a nemzeti megemlékezés kereteit, és létrehozza az úgynevezett Emlékezet Hatóságát. Az új szervezet feladata az emlékhelyek létrehozása, valamint a megemlékezések megszervezése lesz.

Nyitókép: ABIR SULTAN / POOL / AFP

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Összesen 40 komment

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Sorrend:
Box Hill
2026. július 17. 14:01
Felkészül: a magyar parlament.
Válasz erre
1
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 17. 12:27 Szerkesztve
Netanyahut minél előbb felelősségre kell vonni korrupció, hivatali visszaélés és népirtás miatt.
Válasz erre
1
5
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