Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Donald Trump Irán Izrael Egyesült Államok

Izrael szólt: Irán meg akarja ölni Donald Trumpot

2026. július 10. 10:48

Az amerikai elnök meggyilkolására készül a perzsa állam a CNN értesülései szerint.

2026. július 10. 10:48
null

Izrael hírszerzési információkat osztott meg az Egyesült Államokkal, miszerint Irán nemrégiben új tervet dolgozott ki Donald Trump elnök meggyilkolására – közölte két, az ügyhöz közel álló forrás a CNN-nel.

Az egyik szerint a figyelmeztetés ezen a héten érkezett. Egy másik informátor úgy tudja, az Egyesült Államok az elmúlt hetekben folyamatosan kapott hírszerzési információkat a Trump meggyilkolására vonatkozó lehetséges tervekről, de Izrael figyelmeztetése egy konkrét összeesküvésre vonatkozott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A CNN hozzátette: más amerikai tisztviselők azt sugallták, hogy az izraeli jelentés kísérlet lehet Donald Trump döntéshozatalának befolyásolására, miközben mérlegeli, hogy fokozza-e az amerikai katonai fellépést Irán ellen.

Az amerikai kormányzat régóta emlegeti, hogy Irán megpróbálhatja megölni az elnököt, megtorlásként a 2020-ban általa elrendelt dróntámadásért, amelyben meggyilkolták Kászim Szulejmáni iráni tábornokot.

Ki akarják iktatni az amerikai vezetőt – engem” 

– mondta Donald Trump szerdán az újságíróknak. „Ma reggel láttam, hogy mindegyik listájukon rajta vagyok. És eddig azt hiszem, egy kicsit szerencsés voltam, de talán ez nem tart sokáig. Ezek gonosz, beteg emberek. És ki kell vágnunk ezt a rákot. Azt a rákot. Tudják, mit kell tenni? Korán ki kell irtani a rákot. És én így érzek.”

A hétvégén irániak tömegei követelték Trump halálát a meggyilkolt legfelsőbb vezető, Ali Khamenei ajatollah temetésén, akit a háború elején öltek meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ezegyjonev
2026. július 10. 12:39
Usrael tulajdonképpen legalizálta a másik ország vezetőinek levadászásat. Nem hat őszintének a felháborodás, hogy "ezek vissza akarnak lőni".
Válasz erre
0
1
bakafant-28
2026. július 10. 11:41
Uszít a zsidó,mint mindig..Nincs ebben semmi újdonság...Egyébként,a jenkik iráni tömeggyilkosságai után,miért is ne?
Válasz erre
1
1
aaabbbccc
2026. július 10. 11:33
Bibinek jelenleg tobb oka lenne ra
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. július 10. 11:33
Olyan ez mint az atombomba. Iránnak nem lehetnek mert hátha bevetné. Mondja aki már bevetette. Az amerikai elnököt megölnék. Mondja aki már megölte az iránit.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!