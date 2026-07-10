Izrael szólt: Irán meg akarja ölni Donald Trumpot

Elszakadt a cérna Trumpnál: Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért”
„Időpocsékolás velük foglalkozni” – mondta Trump. „Szemetek. Beteg emberek. Beteg emberek vezetik őket” – tette hozzá az amerikai elnök.
Az amerikai elnök meggyilkolására készül a perzsa állam a CNN értesülései szerint.
Izrael hírszerzési információkat osztott meg az Egyesült Államokkal, miszerint Irán nemrégiben új tervet dolgozott ki Donald Trump elnök meggyilkolására – közölte két, az ügyhöz közel álló forrás a CNN-nel.
Az egyik szerint a figyelmeztetés ezen a héten érkezett. Egy másik informátor úgy tudja, az Egyesült Államok az elmúlt hetekben folyamatosan kapott hírszerzési információkat a Trump meggyilkolására vonatkozó lehetséges tervekről, de Izrael figyelmeztetése egy konkrét összeesküvésre vonatkozott.
A CNN hozzátette: más amerikai tisztviselők azt sugallták, hogy az izraeli jelentés kísérlet lehet Donald Trump döntéshozatalának befolyásolására, miközben mérlegeli, hogy fokozza-e az amerikai katonai fellépést Irán ellen.
Az amerikai kormányzat régóta emlegeti, hogy Irán megpróbálhatja megölni az elnököt, megtorlásként a 2020-ban általa elrendelt dróntámadásért, amelyben meggyilkolták Kászim Szulejmáni iráni tábornokot.
Ki akarják iktatni az amerikai vezetőt – engem”
– mondta Donald Trump szerdán az újságíróknak. „Ma reggel láttam, hogy mindegyik listájukon rajta vagyok. És eddig azt hiszem, egy kicsit szerencsés voltam, de talán ez nem tart sokáig. Ezek gonosz, beteg emberek. És ki kell vágnunk ezt a rákot. Azt a rákot. Tudják, mit kell tenni? Korán ki kell irtani a rákot. És én így érzek.”
A hétvégén irániak tömegei követelték Trump halálát a meggyilkolt legfelsőbb vezető, Ali Khamenei ajatollah temetésén, akit a háború elején öltek meg.
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„Időpocsékolás velük foglalkozni” – mondta Trump. „Szemetek. Beteg emberek. Beteg emberek vezetik őket” – tette hozzá az amerikai elnök.
Fotó: SAUL LOEB / AFP