Izrael szólt: Irán meg akarja ölni Donald Trumpot

Izrael hírszerzési információkat osztott meg az Egyesült Államokkal, miszerint Irán nemrégiben új tervet dolgozott ki Donald Trump elnök meggyilkolására – közölte két, az ügyhöz közel álló forrás a CNN-nel.

Az egyik szerint a figyelmeztetés ezen a héten érkezett. Egy másik informátor úgy tudja, az Egyesült Államok az elmúlt hetekben folyamatosan kapott hírszerzési információkat a Trump meggyilkolására vonatkozó lehetséges tervekről, de Izrael figyelmeztetése egy konkrét összeesküvésre vonatkozott.