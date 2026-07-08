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megállapodás irán egyesült államok donald trump

Elszakadt a cérna Trumpnál: Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért”

2026. július 08. 11:34

„Időpocsékolás velük foglalkozni” – mondta Trump. „Szemetek. Beteg emberek. Beteg emberek vezetik őket” – tette hozzá az amerikai elnök.

2026. július 08. 11:34
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Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért” – jelentette be szerdán Ankarában a NATO-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök.

„Ami engem illet, szerintem ennek vége. Időpocsékolás velük foglalkozni” – mondta Trump. „Szemetek. Beteg emberek. Beteg emberek vezetik őket” – tette hozzá az amerikai elnök. 

Az ideiglenes megállapodás 60 napos tűzszünetet írt elő a végleges békemegállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. A múlt héten közvetítéssel folytatott katari tárgyalások azonban eredménytelenül végződtek, és az amerikai hadsereg kedden új támadási hullámot indított Irán ellen.

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Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt a július 22-én kiadott engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést, miután három tartályhajót is találat ért a Hormuzi-szorosban.

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(MTI)

Fotó: Kent NISHIMURA / AFP

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Összesen 13 komment

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harald
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2026. július 08. 14:13 Szerkesztve
"Beteg emberek" ... és közben rámutatott az íróasztalán összetört Moszados csoprtképre....
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1
0
tikkadt-szocske
2026. július 08. 13:05
"Időpocsékolás velük foglalkozni” Akkor most már dúsulhat az irán-urán?
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1
0
angeleye
2026. július 08. 13:05
Az orbáni benzinársapkát eltöröltük. Áradjék!
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0
0
powerage
2026. július 08. 12:42
"Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt a július 22-én kiadott engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést, miután három tartályhajót is találat ért a Hormuzi-szorosban." A három tartályhajónak nem volt engedélye Irántól a szoroson való áthaladásra. Ez csak annyiban különbözik az USA engedélyétől az iráni olajértékesítésről, hogy Irán ki is tudja kényszeríteni az akaratát, miközben az USA csak ellövöldözi a maradék hadianyagát, amit a kínai szankciók meg saját belső korrupció miatt pótolni sem tud.
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