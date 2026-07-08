Elszakadt a cérna Trumpnál: Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért”

Először az árak, aztán a bérek, végül a munkahelyek: ez lehet a Tisza-csomag hatása a gazdaságra

A gazdaságpolitikai döntések hatása ritkán látszik meg azonnal a GDP-ben. Előbb a benzinkúton és a boltban jelenik meg, aztán a családi költségvetésben, később a vállalati hitelkeresletben, végül a beruházásokban és a munkaerőpiacon. A Tisza-kormány hat vizsgált intézkedése éppen ilyen láncreakciót indíthat el: nem összeomlást, hanem lassabb növekedést és óvatosabb gazdasági szereplőket.