Elszakadt a cérna Trumpnál: Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért”

Az Egyesült Államok csapásokat mért Iránra
Az amerikai hadsereg közlése szerint azért döntöttek az offenzíva mellett, mert Teherán továbbra sem ad szabad utat az olajtankereknek a Hormuzi-szorosban, sőt három tartályhajót megtámadott.
„Időpocsékolás velük foglalkozni” – mondta Trump. „Szemetek. Beteg emberek. Beteg emberek vezetik őket” – tette hozzá az amerikai elnök.
Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért” – jelentette be szerdán Ankarában a NATO-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök.
„Ami engem illet, szerintem ennek vége. Időpocsékolás velük foglalkozni” – mondta Trump. „Szemetek. Beteg emberek. Beteg emberek vezetik őket” – tette hozzá az amerikai elnök.
Az ideiglenes megállapodás 60 napos tűzszünetet írt elő a végleges békemegállapodásról szóló tárgyalások lefolytatása érdekében. A múlt héten közvetítéssel folytatott katari tárgyalások azonban eredménytelenül végződtek, és az amerikai hadsereg kedden új támadási hullámot indított Irán ellen.
Az Egyesült Államok kedden visszavonta azt a július 22-én kiadott engedélyt is, amely lehetővé tette Irán számára az olajértékesítést, miután három tartályhajót is találat ért a Hormuzi-szorosban.
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Az amerikai hadsereg közlése szerint azért döntöttek az offenzíva mellett, mert Teherán továbbra sem ad szabad utat az olajtankereknek a Hormuzi-szorosban, sőt három tartályhajót megtámadott.
(MTI)
Fotó: Kent NISHIMURA / AFP