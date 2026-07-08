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centcom irán egyesült államok

Az Egyesült Államok csapásokat mért Iránra

2026. július 08. 06:39

Az amerikai hadsereg közlése szerint azért döntöttek az offenzíva mellett, mert Teherán továbbra sem ad szabad utat az olajtankereknek a Hormuzi-szorosban, sőt három tartályhajót megtámadott.

2026. július 08. 06:39
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Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) kedden közölte, hogy több mint 80 célpontot támadott meg, köztük több mint 60, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) kis hajóját a szorosban – írja a BBC. 

Irán külügyminiszter-helyettese az amerikai támadásokat a múlt hónapban aláírt amerikai–iráni megállapodás megsértésének nevezte, és figyelmeztetett, hogy Teherán „döntő intézkedéseket fog hozni”.

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A Centcom közölte, hogy a 60 kis hajó mellett iráni rakétakilövő állásokat és parancsnokságokat is megsemmisített.

Mint írták: az amerikai csapások célja az volt , hogy „súlyos következményeket rójanak ki azokra, akik ártatlan emberekkel teli kereskedelmi hajókat vettek célba és támadtak meg nemzetközi vízi úton”.

A csapások előtt az amerikai Pénzügyminisztérium visszavonta azt a mentességet, amely ideiglenesen feloldotta az Iránra vonatkozó olajszankciókat, 

és amely része volt a Washington és Teherán által a múlt hónapban aláírt szándéknyilatkozatnak.

Irán külügyminisztériuma a lépést a szándéknyilatkozat megsértésének nevezte, és kijelentette, hogy ez bizonyítja az amerikai kormány „rosszhiszeműségét, következetlenségét és megbízhatatlanságát”. Hozzátette, hogy Teherán „minden olyan intézkedést meg fog tenni, amelyet nemzeti érdekei és nemzetbiztonsága védelme érdekében szükségesnek tart”.

Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

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Összesen 23 komment

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Toma78
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2026. július 08. 07:04 Szerkesztve
Na Tiszás kutyák most lehet tapsikolni a benzinár stop eltörlésének... Kíváncsian várjuk a klímas Hotdog árus azonnali beavatkozását ha megint drasztikusan drágul a benzin... Ez is cigány segély lesz?! Csak az veheti igénybe akinek 30 gyereke van és Bódis Krisztikének meg a többi libsi szutyoknak a kegyence? Esetleg ez is utalványon lesz elérhető a nyáj között? Aki lelkesen béget és jó haszonállat kaphat Kapitány kupont?🖕🤡🖕
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1
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wadcutter
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2026. július 08. 07:01 Szerkesztve
jajaj, hol vannak mégis a hatósági benzinárak?
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0
0
powerage
2026. július 08. 07:00
Trumpnak annyi esze van, mint egy marék szárított lepkének vagy kurvajó videók vannak róla az Epstein-archívumban. Lehet készülni egy általános gazdasági válságra az év második felében, összekötve durva élelmiszer drágulással/hiánnyal. Plusz, valószínű behúzza a féket az elektronikai ipar is. Az USA stratégiai olajtartalék már csak hetekre elég, utána indul ott is a buli.
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0
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orokkuruc-2
2026. július 08. 06:59
Bibi üzent a Trombinak, hogy túl olcsó az olaj?
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