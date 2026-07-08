Az Egyesült Államok csapásokat mért Iránra

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Az amerikai hadsereg közlése szerint azért döntöttek az offenzíva mellett, mert Teherán továbbra sem ad szabad utat az olajtankereknek a Hormuzi-szorosban, sőt három tartályhajót megtámadott.
Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) kedden közölte, hogy több mint 80 célpontot támadott meg, köztük több mint 60, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) kis hajóját a szorosban – írja a BBC.
Irán külügyminiszter-helyettese az amerikai támadásokat a múlt hónapban aláírt amerikai–iráni megállapodás megsértésének nevezte, és figyelmeztetett, hogy Teherán „döntő intézkedéseket fog hozni”.
A Centcom közölte, hogy a 60 kis hajó mellett iráni rakétakilövő állásokat és parancsnokságokat is megsemmisített.
Mint írták: az amerikai csapások célja az volt , hogy „súlyos következményeket rójanak ki azokra, akik ártatlan emberekkel teli kereskedelmi hajókat vettek célba és támadtak meg nemzetközi vízi úton”.
A csapások előtt az amerikai Pénzügyminisztérium visszavonta azt a mentességet, amely ideiglenesen feloldotta az Iránra vonatkozó olajszankciókat,
és amely része volt a Washington és Teherán által a múlt hónapban aláírt szándéknyilatkozatnak.
Irán külügyminisztériuma a lépést a szándéknyilatkozat megsértésének nevezte, és kijelentette, hogy ez bizonyítja az amerikai kormány „rosszhiszeműségét, következetlenségét és megbízhatatlanságát”. Hozzátette, hogy Teherán „minden olyan intézkedést meg fog tenni, amelyet nemzeti érdekei és nemzetbiztonsága védelme érdekében szükségesnek tart”.
Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP
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