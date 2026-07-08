Az Egyesült Államok csapásokat mért Iránra

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) kedden közölte, hogy több mint 80 célpontot támadott meg, köztük több mint 60, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) kis hajóját a szorosban – írja a BBC.

Irán külügyminiszter-helyettese az amerikai támadásokat a múlt hónapban aláírt amerikai–iráni megállapodás megsértésének nevezte, és figyelmeztetett, hogy Teherán „döntő intézkedéseket fog hozni”.