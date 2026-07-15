Bejelentette Trump: most már tényleg lebombáz mindent Iránban, ha nem állnak kötélnek

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Igaz, ezt márciusban sem hajtotta végre.
Újabb csapásokkal fenyegette meg Iránt Donald Trump, az amerikai támadás ezúttal erőműveket és hidakat érinthet – írja a Guardian.
„Jövő héten nagy bajban lesznek, mert jövő héten jönnek az erőművek. Jövő héten jönnek a hidak” – fogalmazott az amerikai elnök.
„Kilőjük minden erőművüket. Kilőjük minden hídjukat, ha nem ülnek le az asztalhoz tárgyalni.”
A lap ugyanakkor figyelmeztet: Trump már márciusban is mondott hasonlókat, ugyanakkor a polgári infrastruktúra lerombolása nemzetközi joggal ütközne, és minden valószínűség szerint háborús bűnt jelentene.
Az Egyesült Államok zsinórban négy napja támadja Iránt újból, és ismét blokád alá vette az ország kikötőit a Hormuzi-szorosnál. Az amerikai hadsereg központi parancsnokságának tájékoztatása szerint a támadások Irán azon képességének gyengítésére irányulnak, hogy támadni tudják a kereskedelmi hajózást. Válaszcsapásként az iráni Iszlám Forradalmi Erők az amerikai ötödik flotta vezetési, logisztikai és üzemanyagtöltési infrastruktúráját támadták Bahreinben. Emellett támadás érte Kuvaitot, és Jordánia légvédelmét is riasztották a légterébe jutó ballisztikus rakéták miatt.
Trump elnök nemrég elállt azon követelésétől, hogy a szoroson áthaladó hajók 20 százalékos díjat fizessenek az amerikaiak által garantált biztonságukért,
s helyette az Öböl-államokkal befektetési és kereskedelmi dealeket jelentett be.
Nyitókép: AFP