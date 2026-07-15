Bejelentette Trump: most már tényleg lebombáz mindent Iránban, ha nem állnak kötélnek

Újabb csapásokkal fenyegette meg Iránt Donald Trump, az amerikai támadás ezúttal erőműveket és hidakat érinthet – írja a Guardian.

„Jövő héten nagy bajban lesznek, mert jövő héten jönnek az erőművek. Jövő héten jönnek a hidak” – fogalmazott az amerikai elnök.

„Kilőjük minden erőművüket. Kilőjük minden hídjukat, ha nem ülnek le az asztalhoz tárgyalni.”