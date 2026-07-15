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jordánia kuvait irán egyesült államok donald trump

Bejelentette Trump: most már tényleg lebombáz mindent Iránban, ha nem állnak kötélnek

2026. július 15. 06:56

Igaz, ezt márciusban sem hajtotta végre.

2026. július 15. 06:56
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Újabb csapásokkal fenyegette meg Iránt Donald Trump, az amerikai támadás ezúttal erőműveket és hidakat érinthet – írja a Guardian.

„Jövő héten nagy bajban lesznek, mert jövő héten jönnek az erőművek. Jövő héten jönnek a hidak” – fogalmazott az amerikai elnök.

„Kilőjük minden erőművüket. Kilőjük minden hídjukat, ha nem ülnek le az asztalhoz tárgyalni.”

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A lap ugyanakkor figyelmeztet: Trump már márciusban is mondott hasonlókat, ugyanakkor a polgári infrastruktúra lerombolása nemzetközi joggal ütközne, és minden valószínűség szerint háborús bűnt jelentene.

Az Egyesült Államok zsinórban négy napja támadja Iránt újból, és ismét blokád alá vette az ország kikötőit a Hormuzi-szorosnál. Az amerikai hadsereg központi parancsnokságának tájékoztatása szerint a támadások Irán azon képességének gyengítésére irányulnak, hogy támadni tudják a kereskedelmi hajózást. Válaszcsapásként az iráni Iszlám Forradalmi Erők az amerikai ötödik flotta vezetési, logisztikai és üzemanyagtöltési infrastruktúráját támadták Bahreinben. Emellett támadás érte Kuvaitot, és Jordánia légvédelmét is riasztották a légterébe jutó ballisztikus rakéták miatt.

Trump elnök nemrég elállt azon követelésétől, hogy a szoroson áthaladó hajók 20 százalékos díjat fizessenek az amerikaiak által garantált biztonságukért,

s helyette az Öböl-államokkal befektetési és kereskedelmi dealeket jelentett be.

Nyitókép: AFP

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
NokiNokedli
•••
2026. július 15. 07:21 Szerkesztve
A puhatestű gerinctelen Trump mindig annak a véleményét/követelését harsogja és szócsövezi akivel utoljára beszélt, Vajon kivel beszélt most utoljára?
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0
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szim-patikus
•••
2026. július 15. 07:05 Szerkesztve
Trumpnak korai beszédzavar okozta mondattani magömlése van.
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1
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